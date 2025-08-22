Netpoleon Group é um VAD (Value-Added Distributor, distribuidor de valor agregado) de produtos de segurança de rede, sediado em Singapura, com vários escritórios completos em toda a região da Ásia-Pacífico, na Austrália, Índia, Indonésia, Camboja, Malásia, Mianmar, Nova Zelândia, Filipinas, Tailândia e Vietnã.

A Netpoleon iniciou sua jornada em 2000 e se reinventou constantemente para acompanhar as necessidades dinâmicas de um cenário de TI em evolução. No processo, a Netpoleon se estabeleceu como um agente regional e líder no setor de rede e cibersegurança do Sudeste Asiático.

Por meio de uma forte parceria com parceiros de canal, a Netpoleon conquistou uma forte presença em vários setores altamente exigentes, entre eles o setor de serviços financeiros, no qual a proteção de dados é uma vantagem competitiva fundamental para as empresas, o setor de telecomunicações, no qual a infraestrutura de informação é crítica, e também o setor público, no qual um ambiente altamente seguro e protegido é necessário para proteger informações confidenciais do governo.

m 2017, a Netpoleon firmou uma parceria de capital com a Macnica Networks, que fortaleceu ainda mais a empresa. parceria de capital com a Macnica, um VAD de soluções de segurança de rede para o mercado japonês e global, impulsionou a Netpoleon à arena global, onde pode interagir com agentes globais no mercado com escritórios na Ásia-Pacífico.

Em parceria com os principais fornecedores de tecnologia, a Netpoleon continua a agregar valor à oferta do fornecedor por meio de serviços de pré e de pós-vendas, além de serviços de consultoria profissional em cibersegurança para seus parceiros de canal em toda a região. A Netpoleon espera alcançar o status de "Parceiro mais confiável" (MTP) de fornecedores, revendedores e clientes.