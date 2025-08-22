©2025 Akamai Technologies
Desafio
Eu sou Francis Goh, CEO da Netpoleon. Nossos clientes precisavam de muita ajuda para fazer suas redes funcionarem melhor e com mais segurança. O valor agregado que podemos oferecer é uma ponte entre empresas de tecnologia e nossos clientes.
Há muitas coisas que nossos clientes precisam proteger: sua rede, seus dados etc. E podemos trazer a tecnologia correta para proteger um espaço específico ou uma aplicação específica para o cliente. Isso é fundamental para o cliente e, obviamente, é bom para os negócios. Precisamos mapear qual parte dos dados do cliente pode ser protegida ou precisa ser protegida, pois cada tecnologia abordará um espaço diferente ou uma situação diferente.
Avaliação
Era hora de trabalharmos sério em relação à microssegmentação, e a Akamai Guardicore Segmentation parecia ser o parceiro certo no momento certo. E a tecnologia é ótima, as pessoas são ótimas. Então, por que não trabalhar em conjunto e ver que grandes coisas podemos fazer juntos?
Resultados
Foi assim que começamos, e a história provou que a microssegmentação é comercializável para muitas grandes empresas. A estratégia e a estrutura de entrada no mercado da Akamai Guardicore Segmentation se alinham com o que a Netpoleon tem. Portanto, naturalmente, nós dançamos a mesma dança, e com muito gingado. u diria que trabalhar em conjunto com a Akamai é realmente muito empolgante.
obre a Netpoleon
Netpoleon Group é um VAD (Value-Added Distributor, distribuidor de valor agregado) de produtos de segurança de rede, sediado em Singapura, com vários escritórios completos em toda a região da Ásia-Pacífico, na Austrália, Índia, Indonésia, Camboja, Malásia, Mianmar, Nova Zelândia, Filipinas, Tailândia e Vietnã.
A Netpoleon iniciou sua jornada em 2000 e se reinventou constantemente para acompanhar as necessidades dinâmicas de um cenário de TI em evolução. No processo, a Netpoleon se estabeleceu como um agente regional e líder no setor de rede e cibersegurança do Sudeste Asiático.
Por meio de uma forte parceria com parceiros de canal, a Netpoleon conquistou uma forte presença em vários setores altamente exigentes, entre eles o setor de serviços financeiros, no qual a proteção de dados é uma vantagem competitiva fundamental para as empresas, o setor de telecomunicações, no qual a infraestrutura de informação é crítica, e também o setor público, no qual um ambiente altamente seguro e protegido é necessário para proteger informações confidenciais do governo.
m 2017, a Netpoleon firmou uma parceria de capital com a Macnica Networks, que fortaleceu ainda mais a empresa. parceria de capital com a Macnica, um VAD de soluções de segurança de rede para o mercado japonês e global, impulsionou a Netpoleon à arena global, onde pode interagir com agentes globais no mercado com escritórios na Ásia-Pacífico.
Em parceria com os principais fornecedores de tecnologia, a Netpoleon continua a agregar valor à oferta do fornecedor por meio de serviços de pré e de pós-vendas, além de serviços de consultoria profissional em cibersegurança para seus parceiros de canal em toda a região. A Netpoleon espera alcançar o status de "Parceiro mais confiável" (MTP) de fornecedores, revendedores e clientes.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios online. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, inteligência avançada contra ameaças e equipe de operações globais oferecem defesa em profundidade para garantir a segurança de dados e aplicações empresariais em todos os lugares. As abrangentes soluções de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresas globais confiam na Akamai por sua liderança em confiabilidade, escalabilidade e experiência, que impulsionam a expansão dos negócios dos seus clientes com segurança. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.