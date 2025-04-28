Netpoleon Group è un distributore di soluzioni per la sicurezza di rete di livello internazionale con sede centrale a Singapore e vari uffici dislocati nell'area Asia-Pacifico, tra cui Australia, Cambogia, India, Indonesia, Malaysia, Birmania, Nuova Zelanda, Filippine, Thailandia e Vietnam.

Netpoleon ha iniziato le sue attività nel 2000, reinventandosi costantemente per tenersi al passo con le esigenze dinamiche di uno scenario IT in continua evoluzione. In questo processo, Netpoleon si è imposto a livello locale e come azienda leader nell'Asia sudorientale e nel settore della cybersicurezza.

Tramite una solida relazione commerciale con i partner di canale, Netpoleon ha messo solidamente piede in numerosi settori di alto rilievo: nei servizi finanziari, in cui la protezione dei dati è un vantaggio competitivo fondamentale per le aziende; nel settore delle telecomunicazioni, che è un'infrastruttura delle informazioni di importanza critica; e nel settore pubblico, in cui è richiesto un ambiente altamente protetto e sicuro per garantire la sicurezza delle informazioni governative classificate.

Nel 2017, Netpoleon ha costituito una società in accomandita per azioni Macnica Networks, che ha rafforzato ulteriormente l'azienda. Questa società costituita con Macnica, uno dei principali distributori di soluzioni per la sicurezza di rete a livello internazionale e nel mercato giapponese, ha elevato Netpoleon nel panorama globale, in cui può collaborare con leader globali del mercato grazie ai suoi uffici nell'area Asia-Pacifico.

Collaborando con i più importanti fornitori di tecnologie leader del settore, Netpoleon continua ad aggiungere valore alle soluzioni offerte tramite servizi di pre- e post-vendita, nonché servizi di consulenza professionale nel campo della cybersicurezza, ai nostri partner di canale in tutta la regione. Netpoleon mira a diventare uno dei partner più affidabili (MTP, Most Trusted Partner) per i propri fornitori, rivenditori e clienti.