Sfida
Mi chiamo Francis Goh e svolgo il ruolo di CEO per Netpoleon. I nostri clienti hanno bisogno di un enorme aiuto da parte nostra per far funzionare le loro reti in modo migliore e con maggior sicurezza. Il valore aggiunto che possiamo fornire collega le aziende tecnologiche con i nostri clienti.
Sono molti gli aspetti che i nostri clienti devono proteggere: le reti, i dati, ecc. Noi possiamo offrire ai clienti la tecnologia più appropriata per proteggere applicazioni o spazi specifici. Si tratta di un aspetto fondamentale per i clienti e, ovviamente, per le loro attività aziendali. Dobbiamo individuare quali parti dei dati dei clienti possono o devono essere protette perché ogni tecnologia è specifica per un diverso spazio o una diversa situazione.
Valutazione
È arrivato per noi il momento di prendere sul serio la microsegmentazione: Akamai Guardicore Segmentation ci è sembrata la soluzione ideale al momento giusto. La sua tecnologia è eccellente come le persone che le stanno intorno. Allora, perché non collaborare e vedere quali grandi progetti possiamo realizzare insieme?
Risultati
Ecco come abbiamo iniziato. Il passato ci ha dimostrato che la microsegmentazione può essere facilmente venduta a tante grandi aziende. La struttura e la strategia del go-to-market di Akamai Guardicore Segmentation sono allineate con quelle di Netpoleon. Praticamente, ci troviamo sulla stessa lunghezza d'onda: direi che collaborare con Akamai è davvero entusiasmante.
Informazioni su Netpoleon
Netpoleon Group è un distributore di soluzioni per la sicurezza di rete di livello internazionale con sede centrale a Singapore e vari uffici dislocati nell'area Asia-Pacifico, tra cui Australia, Cambogia, India, Indonesia, Malaysia, Birmania, Nuova Zelanda, Filippine, Thailandia e Vietnam.
Netpoleon ha iniziato le sue attività nel 2000, reinventandosi costantemente per tenersi al passo con le esigenze dinamiche di uno scenario IT in continua evoluzione. In questo processo, Netpoleon si è imposto a livello locale e come azienda leader nell'Asia sudorientale e nel settore della cybersicurezza.
Tramite una solida relazione commerciale con i partner di canale, Netpoleon ha messo solidamente piede in numerosi settori di alto rilievo: nei servizi finanziari, in cui la protezione dei dati è un vantaggio competitivo fondamentale per le aziende; nel settore delle telecomunicazioni, che è un'infrastruttura delle informazioni di importanza critica; e nel settore pubblico, in cui è richiesto un ambiente altamente protetto e sicuro per garantire la sicurezza delle informazioni governative classificate.
Nel 2017, Netpoleon ha costituito una società in accomandita per azioni Macnica Networks, che ha rafforzato ulteriormente l'azienda. Questa società costituita con Macnica, uno dei principali distributori di soluzioni per la sicurezza di rete a livello internazionale e nel mercato giapponese, ha elevato Netpoleon nel panorama globale, in cui può collaborare con leader globali del mercato grazie ai suoi uffici nell'area Asia-Pacifico.
Collaborando con i più importanti fornitori di tecnologie leader del settore, Netpoleon continua ad aggiungere valore alle soluzioni offerte tramite servizi di pre- e post-vendita, nonché servizi di consulenza professionale nel campo della cybersicurezza, ai nostri partner di canale in tutta la regione. Netpoleon mira a diventare uno dei partner più affidabili (MTP, Most Trusted Partner) per i propri fornitori, rivenditori e clienti.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi per il cloud computing e la cybersecurity che potenzia e protegge le attività aziendali online. Le nostre soluzioni di sicurezza leader del settore, l'innovativa intelligence sulle minacce e il team presente su scala globale, forniscono una difesa approfondita in grado di proteggere applicazioni e dati critici ovunque. Le soluzioni complete di cloud computing offerte da Akamai assicurano performance elevate e notevoli risparmi grazie alla piattaforma più distribuita al mondo. Le maggiori aziende internazionali si affidano ad Akamai per ottenere la protezione, la scalabilità e le competenze leader del settore di cui hanno bisogno per far crescere le loro attività senza rischi. Per ulteriori informazioni, visitate il sito akamai.com/it e akamai.com/it/blog/ o seguite Akamai Technologies su X e LinkedIn.