お客様の目標
Netpoleon の CEO、Francis Goh と申します。より安全で、より優れたネットワークを実現したいと考えるお客様にさまざまなサポートを提供するのが当社のビジネスです。テクノロジー企業とお客様との橋渡しをすること、それが当社が提供する付加価値です。
お客様はネットワークやデータなど、さまざまなものを保護する必要に迫られています。当社は、お客様のビジネスの分野、あるいはお客様がご利用のアプリケーションに適したテクノロジーでセキュリティを実現することができます。これは、お客様にとって重要なことであり、明らかにビジネスにとって良いことです。さまざまなテクノロジーがありますが、それぞれが対応できる分野や状況は異なります。そのため、お客様のどの部分のデータのセキュリティを確保できるか、確保する必要があるかを検討し、マッピングできることが必要です。
評価
当社がマイクロセグメンテーションに本腰を入れようとしたまさにそのとき、うってつけのパートナーとして出会ったのが Akamai Guardicore Segmentation でした。テクノロジーが優れているだけでなく、素晴らしいスタッフも揃っています。これはぜひパートナーとして一緒に優れたソリューションを実現したいと考えました。
テクノロジーが優れているだけでなく、素晴らしいスタッフも揃っています。Netpoleon 社 CEO、Francis Goh 氏
結果
このようにして Akamai とのパートナーシップが始まりました。そして、マイクロセグメンテーションは多くの大企業に高い需要があることがわかりました。Akamai Guardicore Segmentation の市場投入に向けた戦略および体制は、Netpoleon と親和性がありました。そのため、非常にスムーズにパートナーシップを推進することができています。Akamai との連携は本当にエキサイティングなことだと思います。
Netpoleon について
Netpoleon Group は、シンガポールに本社を置くネットワークセキュリティ製品の付加価値ディストリビューターです。オーストラリア、カンボジア、インド、インドネシア、マレーシア、ミャンマー、ニュージーランド、フィリピン、タイ、ベトナムを含むアジア太平洋地域各地に本格的なオフィスを構えています。
2000 年に創業された Netpoleon は、常に変革を進め、進化する IT 環境の変化し続けるニーズに対応しています。その過程で、アジア太平洋地域に根ざす企業としての立場を確立するとともに、東南アジア地域のネットワークおよびサイバーセキュリティ業界においてリーダーとしての地位を確かなものとしました。
Netpoleon はチャネルパートナーとの強力なパートナーシップを通して、データの保護がビジネスにとって主要な競争力となる金融サービス業界、重要な情報インフラである電気通信業界、政府の機密情報保護のために高度なセキュリティで保護された環境が必要な公共部門など、厳しい要件の課される複数の業界で確固とした足場を築いています。
2017 年、Macnica Networks 社による株式取得を通して、Netpoleon は Macnica Networks 社の子会社となり、さらに企業の基盤が強化されました。日本および世界市場に向けたネットワーク・セキュリティ・ソリューションの大手付加価値ディストリビューターである Macnica 社との株式取得を通したパートナーシップにより、Netpoleon は世界的な舞台への進出を果たし、アジア太平洋地域にオフィスを構える世界的なプレーヤーとのビジネスを推進できる環境が整いました。
Netpoleon は引き続き、主要な大手テクノロジーベンダーとのパートナーシップにより、プリセールスおよびポストセールスのサービス提供、そして専門的なサイバーセキュリティ・アドバイザリー・サービスを提供することで、ベンダーのサービスに付加価値を提供し、それらをチャネルパートナーを通してアジア太平洋地域全体で提供してまいります。Netpoleon は、ベンダー、リセラー、および顧客にとっての「最も信頼できるパートナー」（MTP）となることを目指しています。
Akamai について
Akamai はオンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業です。当社の市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、グローバル運用チームによって、あらゆる場所でエンタープライズデータとアプリケーションを保護する多層防御を利用いただけます。Akamai のフルスタック・クラウドコンピューティング・ソリューションは、世界で最も分散化されたプラットフォームで優れたコストパフォーマンスを実現しています。多くのグローバル企業が、ビジネスの成長に必要な業界最高レベルの信頼性、拡張性、専門知識を提供できる Akamai に信頼を寄せています。詳細については、akamai.com および akamai.com/blog をご覧いただくか、X や LinkedIn で Akamai Technologies をフォローしてください。