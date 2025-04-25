Netpoleon Group は、シンガポールに本社を置くネットワークセキュリティ製品の付加価値ディストリビューターです。オーストラリア、カンボジア、インド、インドネシア、マレーシア、ミャンマー、ニュージーランド、フィリピン、タイ、ベトナムを含むアジア太平洋地域各地に本格的なオフィスを構えています。

2000 年に創業された Netpoleon は、常に変革を進め、進化する IT 環境の変化し続けるニーズに対応しています。その過程で、アジア太平洋地域に根ざす企業としての立場を確立するとともに、東南アジア地域のネットワークおよびサイバーセキュリティ業界においてリーダーとしての地位を確かなものとしました。

Netpoleon はチャネルパートナーとの強力なパートナーシップを通して、データの保護がビジネスにとって主要な競争力となる金融サービス業界、重要な情報インフラである電気通信業界、政府の機密情報保護のために高度なセキュリティで保護された環境が必要な公共部門など、厳しい要件の課される複数の業界で確固とした足場を築いています。

2017 年、Macnica Networks 社による株式取得を通して、Netpoleon は Macnica Networks 社の子会社となり、さらに企業の基盤が強化されました。日本および世界市場に向けたネットワーク・セキュリティ・ソリューションの大手付加価値ディストリビューターである Macnica 社との株式取得を通したパートナーシップにより、Netpoleon は世界的な舞台への進出を果たし、アジア太平洋地域にオフィスを構える世界的なプレーヤーとのビジネスを推進できる環境が整いました。

Netpoleon は引き続き、主要な大手テクノロジーベンダーとのパートナーシップにより、プリセールスおよびポストセールスのサービス提供、そして専門的なサイバーセキュリティ・アドバイザリー・サービスを提供することで、ベンダーのサービスに付加価値を提供し、それらをチャネルパートナーを通してアジア太平洋地域全体で提供してまいります。Netpoleon は、ベンダー、リセラー、および顧客にとっての「最も信頼できるパートナー」（MTP）となることを目指しています。