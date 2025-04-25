©2025 Akamai Technologies
정보 보안 없이는 어떠한 운영도 할 수 없습니다. 우리는 모든 사람들이 정보 보안의 중요성에 세심한 주의를 기울일 것을 촉구하며, 정보 보안은 비즈니스의 다른 측면과 마찬가지로 중요하기 때문입니다.황티엔무(Huang Tien-Mu), 대만 금융 감독위원회 위원장
"회사 내부와 외부에 배포된 IT에 대해 완벽한 정보 보안을 달성했다고 생각하십니까?" Digicentre의 총괄 매니저인 폴 딩(Paul Ding)과의 인터뷰에서 첫 번째로 제기된 질문이었습니다. 폴은 "우리는 각 업계마다 고유한 요구사항이 있다는 점을 알아야 합니다."라고 말합니다. 그리고 정보 보안의 배치는 모든 기업에게 어려운 일이기 때문에 이 설명은 운영, 관리, 직원 배치 또는 네트워크 논리에 관계없이 모든 기업에도 동일하게 적용된다고 덧붙였습니다. 반면 딩은 Digicentre에서 기업의 현재 운영 단계에 적합한 정보 보안을 배포한 경우에만 운영과 정보 보안 보호의 균형을 완벽하게 이룰 수 있다고 말했습니다.
해커 공격을 경험하며 완벽한 정보 보안 서비스 사업자로 전환
2년이 넘는 코로나19 팬데믹 기간 동안 대만의 많은 업계가 큰 타격을 입었거나 변화해야만 했습니다. 하지만 이커머스와 온라인 게임, 두 업계는 호황을 누렸습니다. 전 세계 온라인 모바일 게임 또는 보드 게임 플레이어들에게 'Lineage'나 'Lineage M'라는 이름을 이야기하면 알 것입니다. 이러한 게임의 인기를 견인하는 주요 동인은 Gamania Digital Entertainment입니다. 이 회사의 비즈니스 경험은 30년이 넘으며, 매출액은 100억 대만 달러를 초과합니다. 클라우드 운영 및 트랜잭션이 비즈니스 성과의 핵심 요소인데, 이 회사는 어떻게 계속해서 성공을 거뒀을까요?
딩은 10여 년 전 Gamania Digital Entertainment의 기술 디렉터였을 때 게임 업계의 선두에 있었던 것을 떠올렸습니다. 많은 기업들이 컴퓨터 장비의 확장이나 소프트웨어 업데이트 측면에서 정보 보안에 대해 구상하고 있을 때 Gamania Digital Entertainment는 해커들과 이미 싸우고 있었습니다. 이 도전 과제로 인해 Gamania는 유명 외국 정보 보안 회사와 협력하게 되었고, 해당 업계에서 다른 업체보다 더 빨리 해킹에 대한 지식과 기술을 습득할 수 있게 되었습니다.
딩은 Gamania Digital Entertainment가 완벽한 가상 운영 체계를 갖추어 업계를 선도하는 기업이라고 말합니다. 클라우드 기반 게임의 사소한 실수는 운영과 매출에 직접적이고 심각한 영향을 미칩니다. 따라서 정보 보안 부서에 대한 지원과 투자에 집중합니다. Gamania Digital Entertainment는 2009년에 Digicentre의 R&D 자회사를 설립했습니다. 4년 후 Digicentre는 공식적으로 외부 기업에 정보 보안 서비스를 제공하기 시작했습니다. 과거의 퍼스트파티 역할에서 써드파티에 정보 보안 서비스를 제공하는 신뢰할 수 있는 파트너이자 공급업체로 변신하는 등 운영 측면에서 큰 도약을 이루었습니다.
클라우드 공격에 압도당하고 직접 클라우드 배포
딩은 2013년 Gamania Digital Entertainment의 기술 디렉터에서 Digicentre의 COO로 원활하게 보직을 전환했습니다. 2016년에는 현재 맡고 있는 직책인 Digicentre의 총괄 매니저로 승진했습니다. 그는 Digicentre가 Gamania Digital Entertainment의 정보 보안 유지라는 주요 업무에 계속 집중하고 있는 동시에 최선을 다해 써드파티 서비스를 제공하고 있다고 말했습니다. Digicentre는 일상적인 유지 관리를 수행하면서 끊임없이 변화하는 정보 기술 환경에 단계적으로 대응합니다.
현실은 클라우드 네트워크는 공격을 받게 된다는 것입니다 이러한 공격 방법은 IoT 디바이스를 발판으로 사용하거나 공격 트래픽을 여러 번에 걸쳐 늘리는 등 점점 더 새로워지고 있습니다. 딩은 Gamania Digital Entertainment가 결국에는 장비 사용 및 공간 제한을 초과할 것이기 때문에 부하 트래픽을 처리하기 위해 장비를 확장하는 등 과거에 사용된 동일한 방법을 계속 사용할 수 없다고 강조합니다. 그 결과, Gamania Digital Entertainment는 디바이스에서 악성 공격을 차단하는 접근 방식을 클라우드 CDN 방어 모델로 전환해 클라우드에 보다 넓고 심층적인 정보 보안 배포가 가능해졌습니다.
Digicentre는 Gamania Digital Entertainment를 위한 클라우드 보안 프레임워크를 디바이스에서 클라우드로 배포하고 글로벌 콘텐츠 전송 네트워크(CDN) 보안 벤더사인 Akamai와도 협력합니다. Digicentre는 Akamai의 클라우드 방어 핵심의 무결성과 전문성을 바탕으로 전 세계에서 실시간으로 업데이트되는 풍부한 데이터베이스를 활용해 소스에서 멀웨어 공격을 실시간으로 차단합니다. 또한 포괄적이고 엄격한 모니터링도 가능합니다. Akamai는 심층적인 수직 보호에서 수평적 정보 보안에 이르는 다양한 솔루션을 제공하는 전문 클라우드 보안 벤더사입니다. Akamai는 수년간 좋은 평가를 받아왔으며 정보 보안 및 보호 분야의 훌륭한 협업 파트너이기도 합니다.
정보 보안의 강력한 배포에 선호되는 NIST 탐지
클라우드는 무한한 공간을 제공하며 온라인 게임 및 이커머스 운영자의 생명선입니다. 클라우드는 매출, 고객 충성도, 기업 이미지, 고객 경험 측면에서 온라인 게임 및 이커머스 업체에 매우 중요합니다. 딩의 분석에 따르면 과거 Digicentre가 기업 고객에게 서비스를 제공할 때 과거 경험을 공유하는 방식으로 운영되는 경우가 많았습니다. Gamania Digital Entertainment가 일반적으로 다른 기업보다 이른 시기에 공격을 받았기 때문에 가능한 것이었습니다. 이로써 Digicentre 팀은 클라이언트의 입장에서 그들의 요구사항과 긴급성을 파악하고 고객의 현재 역량과 리소스가 업무에 부합하는지 여부를 고려할 수 있었습니다. 그리고 팀에서 정보 보안 방어 배포를 추가로 지원하거나 최적의 솔루션을 제공할 수 있습니다.
딩은 비즈니스 및 개인의 소셜 인터랙션이 모두 클라우드 기반인 경우 기업은 내부 및 외부 클라우드 환경 모두에 대해 경계 방어를 유지해야 한다고 덧붙입니다. 정보 보안 방어 기능을 배포할 때 기업의 기본 접근 방식은 '해커가 결국은 네트워크 구조에 침입할 것이라고 가정'하는 것이어야 합니다. 그렇기 때문에 딩은 기업이 전체 정보 보안 영역을 구축하기 위해 모니터링 및 다단계 보호 접근 방식을 도입해야 한다고 생각합니다.
Gamania Digital Entertainment에 제공되는 Digicentre의 정보 보안 보호 서비스를 예로 들어 보겠습니다. 첫 번째 단계는 NIST 사이버 보안 프레임워크의 5가지 기능에 따라 탐지 기능을 강화하는 것이었습니다. 게임 업계가 직면한 가장 큰 문제 중 하나는 진행 중인 공격에 대응할 때 발생하는 다양한 스트레스입니다. 예를 들어, 공격을 받았다는 사실을 확인하는 데 얼마나 걸릴지, 해커가 침입한 네트워크 레이어 영역을 어떻게 알 수 있는지, 손실과 피해를 최소화하기 위해 최단 시간 내에 대응 메커니즘을 어떻게 활성화할 수 있는지 등이 있습니다. 딩은 탐지 기능을 배포함으로써 기업이 공격을 가능한 한 빨리 탐지할 수 있을 뿐만 아니라 공격이 발생하기 전에 방어 체계를 강화하고 사전 조치를 준비할 수 있다고 말했습니다.
정보 보안 vs 운영
딩은 IT 사업부를 이끌어 온 다년간의 경험을 포함해 풍부한 업계 경험을 보유하고 있어서 비즈니스 운영을 정보 보안 계획에 통합하는 데 특히 능숙합니다. 딩은 계정 정보 보안도 고려해야 하는 동시에 운영이 지속 가능해야 한다는 사실을 깊이 인식하고 있습니다. 두 가지는 서로 밀접한 관련이 있습니다. 올해는 Digicentre를 운영한 지 10년이 되는 해입니다. 현재 Digicentre는 온라인 운영을 보호하기 위해 Akamai와 협력하는 등 기술, 서비스, 전문 파트너를 통해 서비스 범위를 지속적으로 확장하는 국제 벤더사의 역할을 담당하고 있습니다.
딩은 Gamania의 회장이 "정보 보안이 없으면 사업을 할 수 없습니다."라고 말한 적이 있다고 했습니다. 이 말은 대만 금융감독위원회 황티엔무(Huang Tien-Mu) 위원장이 고객에게 서비스를 제공하는 중요한 채널의 예로 금융 업계에서 온라인 플랫폼을 언급한 것과 일맥상통합니다. 티엔무는 금융 업계의 생태계 네트워크 체인에 있는 모든 업체에게 "정보 보안 없이는 어떠한 운영도 할 수 없습니다. 우리는 모든 사람들이 정보 보안의 중요성에 세심한 주의를 기울일 것을 촉구합니다. 정보 보안은 비즈니스의 다른 측면과 마찬가지로 중요하기 때문입니다."라고 말한 적이 있습니다.
Digicentre 정보
Digicentre는 대형 게임사의 IT 부서로 시작했습니다. 이 팀은 다른 기업에 독자적인 서비스와 경험을 제공하기 위해 IDC, 보안, 통합 서비스를 분리했습니다. Digicentre의 주요 데이터 센터 세 곳은 주요 통신 사업자와의 직접 피어링 네트워크를 기반으로 구축되었습니다. Digicentre의 운영 및 서비스는 지속적으로 성장하고 있으며 연중무휴 서비스를 통해 45만여 명의 동시 사용자와 2억 4천만여 명의 월간 회원을 지원합니다. Digicentre는 상장회사 주주인 Gamania 및 MDS에 소유되어 있습니다.
Akamai 소개
Akamai는 온라인 비즈니스를 지원하고 보호하는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 기업으로, 시장을 대표하는 보안 솔루션, 탁월한 위협 인텔리전스, 글로벌 운영팀이 모든 곳에서 기업 데이터와 애플리케이션을 보호하는 심층적 방어 기능을 제공합니다. Akamai의 풀스택 클라우드 컴퓨팅 솔루션은 세계에서 가장 분산된 플랫폼을 통해 성능과 경제성을 제공합니다. 글로벌 기업들은 비즈니스 성장에 필요한 업계 최고의 안정성, 확장성, 전문성을 제공하는 Akamai를 믿고 신뢰합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com/ko, akamai.com/ko/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.