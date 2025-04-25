2년이 넘는 코로나19 팬데믹 기간 동안 대만의 많은 업계가 큰 타격을 입었거나 변화해야만 했습니다. 하지만 이커머스와 온라인 게임, 두 업계는 호황을 누렸습니다. 전 세계 온라인 모바일 게임 또는 보드 게임 플레이어들에게 'Lineage'나 'Lineage M'라는 이름을 이야기하면 알 것입니다. 이러한 게임의 인기를 견인하는 주요 동인은 Gamania Digital Entertainment입니다. 이 회사의 비즈니스 경험은 30년이 넘으며, 매출액은 100억 대만 달러를 초과합니다. 클라우드 운영 및 트랜잭션이 비즈니스 성과의 핵심 요소인데, 이 회사는 어떻게 계속해서 성공을 거뒀을까요?

딩은 10여 년 전 Gamania Digital Entertainment의 기술 디렉터였을 때 게임 업계의 선두에 있었던 것을 떠올렸습니다. 많은 기업들이 컴퓨터 장비의 확장이나 소프트웨어 업데이트 측면에서 정보 보안에 대해 구상하고 있을 때 Gamania Digital Entertainment는 해커들과 이미 싸우고 있었습니다. 이 도전 과제로 인해 Gamania는 유명 외국 정보 보안 회사와 협력하게 되었고, 해당 업계에서 다른 업체보다 더 빨리 해킹에 대한 지식과 기술을 습득할 수 있게 되었습니다.

딩은 Gamania Digital Entertainment가 완벽한 가상 운영 체계를 갖추어 업계를 선도하는 기업이라고 말합니다. 클라우드 기반 게임의 사소한 실수는 운영과 매출에 직접적이고 심각한 영향을 미칩니다. 따라서 정보 보안 부서에 대한 지원과 투자에 집중합니다. Gamania Digital Entertainment는 2009년에 Digicentre의 R&D 자회사를 설립했습니다. 4년 후 Digicentre는 공식적으로 외부 기업에 정보 보안 서비스를 제공하기 시작했습니다. 과거의 퍼스트파티 역할에서 써드파티에 정보 보안 서비스를 제공하는 신뢰할 수 있는 파트너이자 공급업체로 변신하는 등 운영 측면에서 큰 도약을 이루었습니다.