Netpoleon 集团是一家网络安全产品增值经销商 (VAD)，总部位于新加坡，在亚太地区的澳大利亚、柬埔寨、印度、印度尼西亚、马来西亚、缅甸、新西兰、菲律宾、泰国和越南设有完善的办事处。

Netpoleon 自 2000 年创立以来不断重塑自身，紧随 IT 环境的发展步伐，努力满足动态多变的需求。经过长期发展，Netpoleon 已成为区域发展的重要参与者及东南亚网络和网络安全行业的领先者。

通过与渠道合作伙伴建立牢固的合作关系，Netpoleon 在几个要求较为严格的行业中站稳了脚跟，包括在金融服务行业为企业提升数据保护能力，打造关键竞争优势，在电信行业帮助建设关键信息基础架构，以及在公共部门打造高度安全和受保护的环境来保护政府机密信息。

2017 年，Netpoleon 与 Macnica Networks 建立了股权合作关系，公司实力进一步增强。Macnica 是一家出色的增值经销商，面向日本和全球市场提供网络安全解决方案。双方的股权合作为 Netpoleon 打开了登上全球舞台的机会之门。通过在亚太地区设立办事处，Netpoleon 得以和全球市场参与者建立联系。

Netpoleon 与各大卓越技术供应商合作，继续为本地区的渠道合作伙伴提供售前和售后服务以及专业网络安全咨询服务，为供应商的产品增值。Netpoleon 希望成为深受供应商、转销商和客户信赖的合作伙伴 (MTP)。