©2025 Akamai Technologies
挑战
我是 Netpoleon 的首席执行官 Francis Goh。为了使网络更好、更安全地运行，我们的客户需要多方面的帮助。我们提供的增值服务恰好可以使技术公司与客户之间的联系更紧密。
客户需要确保网络、数据等诸多内容的安全。而我们可以为客户提供正确的技术，以确保特定空间或特定应用程序的安全。这对于客户至关重要，显然也将促进业务的发展。我们需要确定客户的哪部分数据可以得到保护或必须得到保护，因为每种技术所适用的空间或情况不同。
评估
当我们经过认真思考并开始选择微分段解决方案时，Akamai Guardicore Segmentation 的出现让我们眼前一亮，这正是我们梦寐以求的合作伙伴。他们不仅技术一流，员工也非常棒。所以，为什么不一起合作，看看成效呢？
他们不仅技术一流，员工也非常棒。Netpoleon 首席执行官 Francis Goh
好处
我们的合作就此展开，并且事实证明，微分段技术适合销售给很多大型公司。Akamai Guardicore Segmentation 的产品上市策略和结构与 Netpoleon 的初衷完全一致。因此，我们步调一致是理所当然的，合作非常顺畅。我想说，与 Akamai 的合作真的是非常、非常令人兴奋的事情。
关于 Netpoleon
Netpoleon 集团是一家网络安全产品增值经销商 (VAD)，总部位于新加坡，在亚太地区的澳大利亚、柬埔寨、印度、印度尼西亚、马来西亚、缅甸、新西兰、菲律宾、泰国和越南设有完善的办事处。
Netpoleon 自 2000 年创立以来不断重塑自身，紧随 IT 环境的发展步伐，努力满足动态多变的需求。经过长期发展，Netpoleon 已成为区域发展的重要参与者及东南亚网络和网络安全行业的领先者。
通过与渠道合作伙伴建立牢固的合作关系，Netpoleon 在几个要求较为严格的行业中站稳了脚跟，包括在金融服务行业为企业提升数据保护能力，打造关键竞争优势，在电信行业帮助建设关键信息基础架构，以及在公共部门打造高度安全和受保护的环境来保护政府机密信息。
2017 年，Netpoleon 与 Macnica Networks 建立了股权合作关系，公司实力进一步增强。Macnica 是一家出色的增值经销商，面向日本和全球市场提供网络安全解决方案。双方的股权合作为 Netpoleon 打开了登上全球舞台的机会之门。通过在亚太地区设立办事处，Netpoleon 得以和全球市场参与者建立联系。
Netpoleon 与各大卓越技术供应商合作，继续为本地区的渠道合作伙伴提供售前和售后服务以及专业网络安全咨询服务，为供应商的产品增值。Netpoleon 希望成为深受供应商、转销商和客户信赖的合作伙伴 (MTP)。
Akamai 简介
Akamai 是一家致力于支持并保护在线商业活动的网络安全和云计算公司。我们卓越的安全解决方案、出色的威胁情报和全球运营团队可提供深度防御，保护各地的企业数据和应用程序。Akamai 的全栈云计算解决方案可在海外分布广泛的平台上提供高性能且经济实惠的服务。全球多家企业坚信，Akamai 能够提供卓越的可靠性、扩展性和专业技术，助其从容拓展业务。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。