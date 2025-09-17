주요 장점은 핵심 SSE 사용 사례를 해결하기 위한 집중적인 고성능의 접근 방식을 제공해 우수한 성능, 복잡성 감소, 총소유비용 절감을 실현한다는 것입니다.
요점 정리
- Akamai Enterprise Application Access와 Security Enterprise Browser의 조합은 중요한 SSE 사용 사례를 해결하기 위한 집중적인 고성능의 접근 방식을 제공합니다.
- 이 솔루션은 프라이빗 엔터프라이즈 애플리케이션을 위한 ZTNA(Zero Trust Network Access)와 SaaS 애플리케이션 및 인터넷 접속을 위한 고급 브라우저 보안을 제공합니다.
- 우수한 성능, 복잡성 감소, 총소유비용 절감을 제공합니다.
- 이 솔루션은 기존 브라우저를 활용해 사용자 불편을 최소화합니다.
- 포괄적인 SSE 플랫폼 라이선싱과 광범위한 전문 서비스의 필요성을 제거합니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
광범위한 네트워크 접속을 세분화된 ID 기반 엔터프라이즈 애플리케이션 권한으로 대체하고, 사용자 ID, 디바이스 상태, 실시간 리스크 평가를 기반으로 동적 정책 적용을 수행함으로써 안전한 접속을 제공합니다.
모든 브라우저를 인터넷 및 SaaS 접속을 위한 엔터프라이즈 등급의 보안 브라우저로 변환할 수 있기 때문에 브라우저 독립적인 것으로 간주됩니다.
안전한 애플리케이션 접속, 웹 보안, 데이터 보호와 같은 중요한 SSE 사용 사례를 해결하면서 사용자 불편을 최소화하고 복잡성을 줄여야 하는 기업이 혜택을 볼 수 있습니다.
프라이빗 엔터프라이즈 애플리케이션, SaaS 애플리케이션, 인터넷 접속을 강력히 보호하면서도 사용자 불편을 최소화하고 복잡성을 줄여야 하는 기업이 이 솔루션의 혜택을 볼 수 있습니다.
프라이빗 애플리케이션 접속 제어를 제공해 광범위한 네트워크 접속을 정밀 ID 기반 권한으로 대체합니다.
SaaS 애플리케이션, 웹 브라우징, AI LLM 전반에 걸쳐 실시간 콘텐츠 분석, 민감 데이터 마스킹, 정책 시행을 통한 포괄적인 데이터 유출 방지 기능을 제공합니다.
간소화된 아키텍처를 통해 핵심 보안 접속 및 웹 보안 기능을 제공함으로써 포괄적인 SSE 플랫폼 라이선싱과 광범위한 전문 서비스의 필요성을 제거해 복잡성과 비용을 절감합니다.