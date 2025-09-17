프라이빗 엔터프라이즈 애플리케이션, SaaS 애플리케이션, 인터넷 접속을 강력히 보호하면서도 사용자 불편을 최소화하고 복잡성을 줄여야 하는 기업이 이 솔루션의 혜택을 볼 수 있습니다.