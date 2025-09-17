よくある質問（FAQ）

Akamai Enterprise Application Access と Secure Enterprise Browser を使用する主なメリットは何ですか？ 主なメリットとしては、集中型で高パフォーマンスのアプローチによって重要な SSE ユースケースに対応し、優れたパフォーマンス、複雑さの軽減、総所有コストの削減を実現することが挙げられます。

Akamai Enterprise Application Access は、どのようにしてプライベートアプリケーションへのアクセスのセキュリティを確保しますか？ Akamai Enterprise Application Access は、広範なネットワークアクセスを企業アプリケーション向けのきめ細かなアイデンティティベースのアクセス権限に置き換えます。さらに、ユーザーアイデンティティ、デバイスポスチャ、リアルタイムのリスク評価に基づく動的なポリシー適用を行うことで、アクセスのセキュリティを確保します。

Akamai Secure Enterprise Browser がブラウザーに依存しないと考えられるのはなぜですか？ Akamai Secure Enterprise Browser がブラウザーに依存しないと考えられるのは、どのブラウザーでも、インターネットアクセスおよび SaaS アクセスを行うエンタープライズグレードのセキュアなブラウザーに変換できるからです。

企業が Akamai Enterprise Application Access と Secure Enterprise Browser を使用すると、どのような場合にメリットを受けることができますか？ アプリケーションアクセスのセキュリティ確保、Web セキュリティ、データ保護など、SSE の重要なユースケースに対応しながら、ユーザーの負担を最小限に抑え、複雑さを軽減したい場合に最適です。

Akamai Enterprise Application Access と Secure Enterprise Browser を使用すると、誰にとってメリットがありますか？ 企業のプライベートアプリケーション、SaaS アプリケーション、およびインターネットアクセスの堅牢な保護が求められるが、ユーザーの負担を最小限に抑え、複雑さを軽減する必要がある企業にとって、有益なソリューションになるでしょう。

Akamai Enterprise Application Access はプライベートアプリケーションに対してどのようにアクセス制御を提供しますか？ 広範なネットワークアクセスを、企業アプリケーション向けのきめ細かなアイデンティティベースのアクセス権限に置き換えることで、プライベートアプリケーションのアクセス制御を実現します。

Akamai Secure Enterprise Browser は、SaaS アプリケーションとインターネットアクセス向けのデータ保護をどのように提供しますか？ リアルタイムのコンテンツ分析、機微な情報のマスキングに加え、SaaS アプリケーション、Web ブラウジング、および AI LLM 全体に対するポリシー適用により、包括的なデータ損失防止対策を提供します。