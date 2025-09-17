主なメリットとしては、集中型で高パフォーマンスのアプローチによって重要な SSE ユースケースに対応し、優れたパフォーマンス、複雑さの軽減、総所有コストの削減を実現することが挙げられます。
重要ポイント
- Akamai Enterprise Application Access と Secure Enterprise Browser を組み合わせることにより、集中型で高パフォーマンスのアプローチを提供し、SSE の重要なユースケースに対応します。
- このソリューションが提供するのは、企業のプライベートアプリケーション向けのゼロトラスト・ネットワーク・アクセス（ZTNA）と、SaaS アプリケーションおよびインターネットアクセス向けの高度なブラウザーセキュリティです。
- このソリューションを導入することで、優れたパフォーマンス、複雑さの軽減、総所有コストの削減につながります。
- 既存のブラウザーを活用することで、ユーザーの負担を最小限に抑えます。
- 包括的な SSE プラットフォームライセンスと広範なプロフェッショナルサービスが不要になります。
よくある質問（FAQ）
Akamai Enterprise Application Access は、広範なネットワークアクセスを企業アプリケーション向けのきめ細かなアイデンティティベースのアクセス権限に置き換えます。さらに、ユーザーアイデンティティ、デバイスポスチャ、リアルタイムのリスク評価に基づく動的なポリシー適用を行うことで、アクセスのセキュリティを確保します。
Akamai Secure Enterprise Browser がブラウザーに依存しないと考えられるのは、どのブラウザーでも、インターネットアクセスおよび SaaS アクセスを行うエンタープライズグレードのセキュアなブラウザーに変換できるからです。
アプリケーションアクセスのセキュリティ確保、Web セキュリティ、データ保護など、SSE の重要なユースケースに対応しながら、ユーザーの負担を最小限に抑え、複雑さを軽減したい場合に最適です。
企業のプライベートアプリケーション、SaaS アプリケーション、およびインターネットアクセスの堅牢な保護が求められるが、ユーザーの負担を最小限に抑え、複雑さを軽減する必要がある企業にとって、有益なソリューションになるでしょう。
広範なネットワークアクセスを、企業アプリケーション向けのきめ細かなアイデンティティベースのアクセス権限に置き換えることで、プライベートアプリケーションのアクセス制御を実現します。
リアルタイムのコンテンツ分析、機微な情報のマスキングに加え、SaaS アプリケーション、Web ブラウジング、および AI LLM 全体に対するポリシー適用により、包括的なデータ損失防止対策を提供します。
合理化されたアーキテクチャにより、コアのセキュアアクセス機能と Web セキュリティ機能を提供することで、包括的な SSE プラットフォームライセンスと広範なプロフェッショナルサービスが不要になるため、複雑さの軽減とコスト削減が実現します。