Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist der Hauptvorteil von Akamai Enterprise Application Access und Secure Enterprise Browser? Der Hauptvorteil besteht darin, dass sie einen fokussierten, leistungsstarken Ansatz bieten, um die wichtigsten SSE-Anwendungsfälle zu unterstützen und eine überragende Performance, weniger Komplexität und geringere Gesamtbetriebskosten zu erzielen.

Wie bietet Akamai Enterprise Application Access sicheren Zugriff auf private Anwendungen? Die Lösung bietet sicheren Zugriff, indem sie den breiten Netzwerkzugriff durch präzise, identitätsbasierte Berechtigungen für Unternehmensanwendungen ersetzt und eine dynamische Richtliniendurchsetzung auf der Grundlage von Nutzeridentität, Gerätestatus und Risikobewertung in Echtzeit ermöglicht.

Warum gilt der Akamai Secure Enterprise Browser als browserunabhängig? Er gilt als browserunabhängig, weil er jeden beliebigen Browser in einen sicheren Browser der Enterprise-Klasse für Internet- und SaaS-Zugriff verwandelt.

Welche Unternehmen profitieren von der Verwendung von Akamai Enterprise Application Access und Secure Enterprise Browser? Unternehmen, die wichtige SSE-Anwendungsfälle wie sicheren Anwendungszugriff, Websicherheit und Datenschutz unterstützen und dabei das Nutzererlebnis verbessern und die Komplexität reduzieren möchten, können Nutzen aus der Lösung ziehen.

Wer profitiert von Akamai Enterprise Application Access und Secure Enterprise Browser? Unternehmen, die einen zuverlässigen Schutz für ihre privaten Unternehmensanwendungen, SaaS-Anwendungen und den Internetzugang benötigen und gleichzeitig das Nutzererlebnis optimieren und die Komplexität verringern möchten, können von dieser Lösung profitieren.

Welche Art der Zugriffskontrolle bietet Akamai Enterprise Application Access für private Anwendungen? Es bietet Zugriffskontrolle für private Anwendungen, die den breiten Netzwerkzugriff durch präzise, identitätsbasierte Berechtigungen für Unternehmensanwendungen ersetzt.

Wie bietet Akamai Secure Enterprise Browser Datenschutz für SaaS-Anwendungen und den Internetzugriff? Er bietet umfassende Data Loss Prevention mit Echtzeit-Inhaltsanalyse, Datenmaskierung und Richtliniendurchsetzung über SaaS-Anwendungen, Webbrowsing und KI-LLMs hinweg.