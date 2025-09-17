Der Hauptvorteil besteht darin, dass sie einen fokussierten, leistungsstarken Ansatz bieten, um die wichtigsten SSE-Anwendungsfälle zu unterstützen und eine überragende Performance, weniger Komplexität und geringere Gesamtbetriebskosten zu erzielen.
Wesentliche Erkenntnisse
- Die Kombination aus Akamai Enterprise Application Access und Secure Enterprise Browser bietet einen fokussierten, leistungsstarken Ansatz für die wichtigsten SSE-Anwendungsfälle.
- Diese Lösung bietet Zero Trust Network Access (ZTNA) für private Unternehmensanwendungen und erweiterte Browsersicherheit für SaaS-Anwendungen und Internetzugang.
- Sie bietet überragende Performance, weniger Komplexität und geringere Gesamtbetriebskosten.
- Die Lösung optimiert das Nutzererlebnis, da sie in jeden vorhandenen Browser integriert werden kann.
- Die Notwendigkeit einer umfassenden SSE-Plattformlizenzierung und umfassender Professional Services entfällt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Lösung bietet sicheren Zugriff, indem sie den breiten Netzwerkzugriff durch präzise, identitätsbasierte Berechtigungen für Unternehmensanwendungen ersetzt und eine dynamische Richtliniendurchsetzung auf der Grundlage von Nutzeridentität, Gerätestatus und Risikobewertung in Echtzeit ermöglicht.
Er gilt als browserunabhängig, weil er jeden beliebigen Browser in einen sicheren Browser der Enterprise-Klasse für Internet- und SaaS-Zugriff verwandelt.
Unternehmen, die wichtige SSE-Anwendungsfälle wie sicheren Anwendungszugriff, Websicherheit und Datenschutz unterstützen und dabei das Nutzererlebnis verbessern und die Komplexität reduzieren möchten, können Nutzen aus der Lösung ziehen.
Unternehmen, die einen zuverlässigen Schutz für ihre privaten Unternehmensanwendungen, SaaS-Anwendungen und den Internetzugang benötigen und gleichzeitig das Nutzererlebnis optimieren und die Komplexität verringern möchten, können von dieser Lösung profitieren.
Es bietet Zugriffskontrolle für private Anwendungen, die den breiten Netzwerkzugriff durch präzise, identitätsbasierte Berechtigungen für Unternehmensanwendungen ersetzt.
Er bietet umfassende Data Loss Prevention mit Echtzeit-Inhaltsanalyse, Datenmaskierung und Richtliniendurchsetzung über SaaS-Anwendungen, Webbrowsing und KI-LLMs hinweg.
Sie reduziert Komplexität und Kosten, indem sie zentrale Funktionen für sicheren Zugriff und Websicherheit über eine optimierte Architektur bereitstellt. So entfällt die Notwendigkeit einer SSE-Plattformlizenzierung und umfassender Professional Services.