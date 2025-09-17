Le principal avantage est qu'elle fournit une approche ciblée hautes performances pour répondre aux cas d'utilisation SSE critiques, en offrant des performances supérieures, une complexité réduite et un coût total de possession réduit.
Points à retenir
- Les solutions associées Akamai Enterprise Application Access et Secure Enterprise Browser offrent une approche ciblée hautes performances pour répondre aux cas d'utilisation SSE critiques.
- Cette solution fournit un accès réseau Zero Trust (ZTNA) pour les applications d'entreprise privées et une sécurité avancée du navigateur pour les applications SaaS et l'accès Internet.
- Elle offre des performances supérieures, une complexité réduite et un coût total de possession réduit.
- La solution minimise les perturbations pour les utilisateurs en offrant la possibilité d'utiliser n'importe quel navigateur existant.
- Elle élimine le besoin de licences de plateforme SSE complètes et de services professionnels étendus.
Foire aux questions (FAQ)
Elle fournit un accès sécurisé en remplaçant l'accès réseau étendu par des autorisations granulaires basées sur l'identité pour les applications d'entreprise, ainsi qu'une application dynamique des règles fondée sur l'identité des utilisateurs, la position des terminaux et l'évaluation des risques en temps réel.
Elle est considérée comme indépendante du navigateur, car elle peut transformer n'importe quel navigateur en un navigateur d'entreprise sécurisé pour l'accès Internet et aux applications SaaS.
Une entreprise pourrait répondre aux cas d'utilisation SSE critiques, tels que l'accès sécurisé aux applications, la sécurité Web et la protection des données, tout en minimisant les perturbations pour les utilisateurs et en réduisant la complexité.
Les entreprises qui ont besoin d'une protection renforcée pour leurs applications d'entreprise privées, leurs applications SaaS et leur accès Internet, tout en souhaitant minimiser les perturbations pour les utilisateurs et réduire la complexité, peuvent tirer parti de ces solutions.
Elle fournit un contrôle d'accès aux applications privées, remplaçant l'accès réseau étendu par des autorisations granulaires basées sur les identités pour les applications d'entreprise.
Elle fournit une prévention complète des pertes de données avec une analyse du contenu en temps réel, un masquage des données sensibles et une application de règles sur les applications SaaS, la navigation Web et les grands modèles de langage basés sur l'IA.
Elles réduisent la complexité et les coûts en fournissant des fonctionnalités de sécurité Web et d'accès sécurisé de base, via une architecture simplifiée qui élimine le besoin de licences de plateforme SSE complètes et de services professionnels étendus.