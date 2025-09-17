La principal ventaja es que proporciona un enfoque centrado y de alto rendimiento para abordar los casos de uso críticos de SSE, lo que proporciona un rendimiento superior, una complejidad reducida y un coste total de propiedad menor.
Observaciones clave
- La combinación de Akamai Enterprise Application Access y Secure Enterprise Browser proporciona un enfoque centrado y de alto rendimiento para abordar los casos de uso críticos de SSE.
- Esta solución ofrece acceso de red Zero Trust (ZTNA) para aplicaciones empresariales privadas y seguridad avanzada para navegadores para aplicaciones SaaS y acceso a Internet.
- Proporciona un rendimiento superior, una complejidad reducida y un coste total de propiedad menor.
- La solución minimiza las fricciones del usuario al aprovechar cualquier navegador existente.
- Elimina la necesidad de contar con licencias completas para la plataforma SSE y servicios profesionales exhaustivos.
Preguntas frecuentes
Proporciona un acceso seguro mediante la sustitución de un acceso amplio a la red por permisos granulares basados en identidades para las aplicaciones empresariales, así como la aplicación dinámica de políticas basada en la identidad del usuario, la situación del dispositivo y la evaluación de riesgos en tiempo real.
Se considera independiente del navegador, ya que puede transformar cualquier navegador en un navegador seguro de nivel empresarial para el acceso a Internet y SaaS.
Una organización se beneficiaría al abordar casos de uso críticos de SSE, como el acceso seguro a las aplicaciones, la seguridad web y la protección de datos, minimizando las fricciones de los usuarios y reduciendo la complejidad.
Las organizaciones que requieren una protección sólida para sus aplicaciones empresariales privadas, aplicaciones SaaS y acceso a Internet, al tiempo que necesitan minimizar las fricciones del usuario y reducir la complejidad, pueden beneficiarse de esta solución.
Proporciona control de acceso privado a las aplicaciones, sustituyendo el amplio acceso a la red por permisos granulares basados en identidades para las aplicaciones empresariales.
Proporciona una completa prevención de pérdida de datos con análisis de contenido en tiempo real, enmascaramiento de datos sensibles y aplicación de políticas en aplicaciones SaaS, navegación web y LLM de IA.
Reduce la complejidad y los costes al ofrecer funciones básicas de seguridad web y acceso seguro a través de una arquitectura optimizada, lo que elimina la necesidad de licencias completas de la plataforma SSE y de servicios profesionales exhaustivos.