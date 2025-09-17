Il vantaggio principale consiste nel fatto che questa soluzione fornisce un approccio mirato e performante nei casi di utilizzo della SSE più importanti, offrendo performance eccellenti, ridotte complessità e un minor costo totale di proprietà.
Concetti chiave
- La combinazione di Akamai Enterprise Application Access e Secure Enterprise Browser fornisce un approccio mirato e performante nei casi di utilizzo della SSE più importanti.
- Questa soluzione fornisce il modello ZTNA (Zero Trust Network Access) per le applicazioni aziendali private e un'avanzata sicurezza del browser per le applicazioni SaaS e l'accesso a Internet,
- offrendo performance eccellenti, ridotte complessità e un minor costo totale di proprietà.
- La soluzione minimizza i problemi per gli utenti tramite l'utilizzo di un browser esistente,
- eliminando la necessità di una licenza completa per la piattaforma SSE e un'ampia gamma di servizi professionali.
Domande frequenti (FAQ)
Sostituendo l'ampio accesso alla rete con autorizzazioni granulari e basate sulle identità per le applicazioni aziendali e con l'applicazione dinamica delle policy basata sulle identità degli utenti, sul comportamento dei dispositivi e sulla valutazione dei rischi in tempo reale.
Perché trasforma qualsiasi browser in un browser sicuro di livello aziendale per l'accesso a Internet e alle soluzioni SaaS.
Nei casi di utilizzo della SSE più importanti, come l'accesso sicuro alle applicazioni, la sicurezza web e la protezione dei dati, minimizzando, al contempo, i problemi per gli utenti e riducendo la complessità.
Le organizzazioni che hanno bisogno di una solida protezione per le loro applicazioni private, le soluzioni SaaS e l'accesso a Internet, oltre a richiedere di minimizzare i problemi per gli utenti e ridurre le complessità.
Fornisce il controllo degli accessi alle applicazioni private, che sostituisce l'ampio accesso alla rete con autorizzazioni granulari e basate sulle identità per le applicazioni aziendali.
Fornisce una prevenzione completa della perdita di dati con analisi dei contenuti in tempo reale, mascheramento dei dati sensibili e applicazione delle policy nelle applicazioni SaaS, nella navigazione web e nei modelli LLM basati sull'AI.
Perché fornisce importanti funzionalità di accesso sicuro e sicurezza web tramite un'architettura semplificata che elimina la necessità di una licenza completa per la piattaforma SSE e un'ampia gamma di servizi professionali.