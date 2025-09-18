O principal benefício é a abordagem focada e de alto desempenho para lidar com casos de uso críticos de SSE, oferecendo desempenho superior, menos complexidade e menor custo total de propriedade.
Principais tópicos
- A combinação do Akamai Enterprise Application Access e do Akamai Secure Enterprise Browser fornece uma abordagem focada e de alto desempenho para lidar com casos de uso críticos de SSE.
- Essa solução oferece Zero Trust Network Access (ZTNA) para aplicações corporativas privadas e segurança avançada de navegadores para o acesso a aplicações SaaS e da Internet.
- Ela oferece desempenho superior, complexidade reduzida e custo total de propriedade inferior.
- A solução pode ser usada com qualquer navegador, minimizando o atrito para os usuários.
- Ela elimina a necessidade de licenciamento abrangente de plataformas de SSE e serviços profissionais extensivos.
Perguntas frequentes
Para garantir acesso seguro, ele substitui o amplo acesso a redes por permissões granulares baseadas em identidade para aplicações corporativas e pela aplicação dinâmica de políticas com base na identidade do usuário, postura do dispositivo e avaliação de riscos em tempo real.
É considerado independente porque pode transformar qualquer navegador em um navegador seguro de nível empresarial para acesso à internet e a aplicações SaaS.
Uma organização se beneficiaria ao precisar lidar com casos críticos de uso de SSE, como acesso seguro a aplicações, segurança na web e proteção de dados, minimizando o atrito dos usuários e reduzindo a complexidade.
Organizações que exigem proteção robusta para suas aplicações empresariais privadas, aplicações SaaS e acesso à Internet, ao mesmo tempo em que precisam minimizar o atrito dos usuários e reduzir a complexidade, podem se beneficiar dessa solução.
Ele fornece controle de acesso a aplicações privadas, substituindo o amplo acesso a redes por permissões granulares baseadas em identidade para aplicações empresariais.
Ele fornece prevenção abrangente de perda de dados com análise de conteúdo, mascaramento de dados confidenciais e aplicação de políticas em aplicações SaaS, navegação na web e LLMs de IA, tudo em tempo real.
Ela reduz a complexidade e os custos fornecendo recursos básicos de acesso seguro e segurança na web por meio de uma arquitetura simplificada, eliminando a necessidade de licenciamento abrangente de plataformas de SSE e serviços profissionais extensivos.