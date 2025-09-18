Perguntas frequentes

Qual é o principal benefício de usar o Akamai Enterprise Application Access e o Akamai Secure Enterprise Browser? O principal benefício é a abordagem focada e de alto desempenho para lidar com casos de uso críticos de SSE, oferecendo desempenho superior, menos complexidade e menor custo total de propriedade.

Como o Akamai Enterprise Application Access fornece acesso seguro a aplicações privadas? Para garantir acesso seguro, ele substitui o amplo acesso a redes por permissões granulares baseadas em identidade para aplicações corporativas e pela aplicação dinâmica de políticas com base na identidade do usuário, postura do dispositivo e avaliação de riscos em tempo real.

Por que o uso do Akamai Secure Enterprise Browser é considerado independente de navegador? É considerado independente porque pode transformar qualquer navegador em um navegador seguro de nível empresarial para acesso à internet e a aplicações SaaS.

Quando uma organização se beneficiaria com o uso do Akamai Enterprise Application Access e do Akamai Secure Enterprise Browser? Uma organização se beneficiaria ao precisar lidar com casos críticos de uso de SSE, como acesso seguro a aplicações, segurança na web e proteção de dados, minimizando o atrito dos usuários e reduzindo a complexidade.

Quem pode se beneficiar com o uso do Akamai Enterprise Application Access e do Akamai Secure Enterprise Browser? Organizações que exigem proteção robusta para suas aplicações empresariais privadas, aplicações SaaS e acesso à Internet, ao mesmo tempo em que precisam minimizar o atrito dos usuários e reduzir a complexidade, podem se beneficiar dessa solução.

Que tipo de controle de acesso o Akamai Enterprise Application Access fornece para aplicações privadas? Ele fornece controle de acesso a aplicações privadas, substituindo o amplo acesso a redes por permissões granulares baseadas em identidade para aplicações empresariais.

Como o Akamai Secure Enterprise Browser fornece proteção de dados para aplicações SaaS e acesso à Internet? Ele fornece prevenção abrangente de perda de dados com análise de conteúdo, mascaramento de dados confidenciais e aplicação de políticas em aplicações SaaS, navegação na web e LLMs de IA, tudo em tempo real.