Victorinox는 120여 개국에서 Swiss Army 나이프, 가정 및 전문가용 칼, 시계, 여행 용품 등 4가지 제품군을 고품질로 공급하는 글로벌 브랜드입니다. Victorinox는 가족 경영 기업으로써 혁신과 정밀함을 중시하는 이 기업의 철학은 IT 인프라에도 반영되어 있습니다. Victorinox가 내부 네트워크 위협으로부터 사이버 보안 체계를 강화하기 위해 Akamai Guardicore Segmentation을 도입했습니다.
"Akamai Guardicore Segmentation이 제공하는 네트워크 가시성과 통제력은 매우 소중합니다. 저희 보안 체계를 강화하는 데 핵심적인 역할을 했습니다."— 스테판 엡(Stefan Epp), Victorinox IT 인프라 담당 책임자
글로벌 브랜드의 보안 강화 노력
과제: 전 세계 네트워크의 가시성 부족
전 세계에서 활동하는 Victorinox는 모든 지역에서 일관된 사이버 보안 정책을 적용하는 데 어려움을 겪었습니다. Victorinox는 네트워크 방화벽을 갖추고 있었지만 네트워크 내부에서 어떤 일이 일어나는지 명확히 파악하긴 어려웠습니다.
IT 인프라 책임자 스테판 엡(Stefan Epp)은 "방화벽만으로는 충분하지 않았습니다. 방화벽은 네트워크 내부의 측면 이동을 차단하지 못합니다. 어떤 머신이 서로 통신하고 있는지조차 확인할 수 없었습니다."라고 설명했습니다. 이러한 가시성 부족으로 인해 Victorinox는 네트워크 전반에 걸쳐 실제 보안 리스크를 파악할 수 없었습니다.
마이크로세그멘테이션의 장점 발견
엡은 사이버 보안 석사 과정 중 제로 트러스트 세그멘테이션 솔루션인 Illumio의 개념 증명(PoC)을 수행한 동료 학생을 만나게 됩니다. 그는 "Victorinox에 부족했던 것은 가시성이었습니다."라고 말했습니다. 이 경험을 계기로 엡은 Illumio와 Akamai Guardicore Segmentation을 모두 테스트해 보기로 결정했습니다.
엡은 "Akamai Guardicore Segmentation을 통해 정책을 정의하고 구축하는 것이 훨씬 쉽다는 것을 바로 알 수 있었습니다. 라벨이 표시된 콘솔 인터페이스는 직관적이었고 Illumio보다 프로세스 가시성이 우수했습니다. 보안 수준을 높이기 위해 필요한 솔루션이라는 것을 깨달았습니다."라고 회상했습니다.
쉽고 효과적인 세그멘테이션 배포
Victorinox는 Akamai Guardicore Segmentation으로 사전 정의된 정책 템플릿을 활용해 Active Directory부터 네트워크를 빠르게 세그멘테이션했습니다. 이후 엡의 팀은 세그멘테이션 범위를 네트워크 서비스와 핵심 애플리케이션으로 확장했습니다. 원래 260대의 서버를 3개의 서로 다른 존으로 나누었지만 마이크로세그멘테이션을 통해 이제 훨씬 더 세분화된 존으로 구성했습니다.
엡은 "Akamai의 사전 정의된 정책으로 견고한 보안 기반을 마련했고 관리해야 할 방화벽 룰의 개수를 줄였습니다. 따라서 시간을 절약하고 보안을 강화할 수 있었습니다."라고 설명했습니다.
정밀 세그멘테이션을 통한 특권 접속 활성화
Victorinox는 Akamai Guardicore Segmentation으로 네트워크 가시성 문제를 해결하는 것은 물론 보더 정밀한 접속 제어 정책을 적용할 수 있었습니다. 엡은 "Akamai의 솔루션을 통해 비승인 원격 접속을 제한하고 사용자 기반 세그멘테이션을 더 효과적으로 정의할 수 있었습니다. 정밀 클라이언트 기반 세그멘테이션으로 접속 제어에 새로운 가능성을 열었습니다."라고 말했습니다.
가시성 대폭 개선 및 공격 표면 감소
Victorinox는 Akamai Guardicore Segmentation을 통해 오랫동안 부족했던 포괄적인 네트워크 가시성을 확보했습니다. 엡은 "이제 이전에는 보이지 않았던 커뮤니케이션 경로와 잠재적 보안 리스크를 확인할 수 있습니다. 공격 표면이 크게 줄었습니다."라고 말했습니다.
일례로, 자회사의 한 엔지니어가 방화벽이 Active Directory에 연결되도록 허용하는 정책을 실수로 생성하며 회사 정책을 위반했습니다. 엡은 "Akamai Guardicore Segmentation이 없었다면 이 문제를 너무 늦게 발견했을 것입니다."라고 설명했습니다.
문제 해결 및 위협 대응 간소화
Victorinox는 네트워크 전체 가시성으로 네트워크 및 애플리케이션 문제를 신속하게 파악하고 해결해 문제 해결 시간을 단축했습니다. 엡은 랜섬웨어 유출 테스트를 배포했을 때 한 엔지니어가 감염된 머신을 빠르게 격리할 수 있었던 상황을 설명했습니다.
엡은 "엔지니어는 Akamai 솔루션을 사용해 감염된 머신을 기록적인 시간 내에 식별했습니다. 다른 보안 툴은 침해를 탐지했지만 Akamai Guardicore Segmentation만이 문제를 격리하는 데 필요한 세부 정보를 제공했습니다."라며 "이렇게 빠른 대응으로 침해가 확산되는 것을 방지했으며 보안 체계의 효과를 더욱 개선할 수 있었습니다."라고 결론지었습니다.
Victorinox 소개
Victorinox의 역사는 1884년 스위스 중부 마을에서 칼 에세너(Karl Elsener)가 칼 제작 공방을 열면서 시작되었습니다. 엘세너는 1891년 스위스 군대에 첫 군용 칼을 공급했으며, 6년 후 스위스 장교용 및 스포츠 칼(현재 오리지널 Swiss Army Knife로 알려진)을 개발해 번영하는 글로벌 기업의 기반을 마련했습니다. Victorinox는 현재 4세대 가족 경영 기업으로 120여 개국에서 활동하고 있습니다. Victorinox는 상징적인 포켓 칼 외에도 프리미엄 가정 및 전문가용 칼, 시계, 여행 용품을 생산합니다. Victorinox 제품은 브랜드의 가치를 구현하며 스마트하고 뛰어난 솔루션을 통해 소비자들이 일상적인 도전 과제에 가장 잘 대비할 수 있도록 합니다. 창립자의 기업가 정신과 강력한 가치 기반 기업 지배 구조에 대한 헌신은 오늘날까지 이어지고 있습니다.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.