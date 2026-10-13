Victorinox

전 세계에서 활동하는 Victorinox는 모든 지역에서 일관된 사이버 보안 정책을 적용하는 데 어려움을 겪었습니다. Victorinox는 네트워크 방화벽을 갖추고 있었지만 네트워크 내부에서 어떤 일이 일어나는지 명확히 파악하긴 어려웠습니다.

IT 인프라 책임자 스테판 엡(Stefan Epp)은 "방화벽만으로는 충분하지 않았습니다. 방화벽은 네트워크 내부의 측면 이동을 차단하지 못합니다. 어떤 머신이 서로 통신하고 있는지조차 확인할 수 없었습니다."라고 설명했습니다. 이러한 가시성 부족으로 인해 Victorinox는 네트워크 전반에 걸쳐 실제 보안 리스크를 파악할 수 없었습니다.