Conformità alla cybersecurity

Ottenete visibilità sulle vostre risorse per migliorare la sicurezza e prepararvi per gli audit di conformità

Conformità alle normative

Proteggete le vostre aziende e riducete la complessità della conformità alle normative

Parlate con un esperto

Ciò che non potete vedere o controllare diventa vulnerabile agli attacchi

Soddisfare i requisiti normativi è un'operazione imprescindibile. Tuttavia, la vera opportunità consiste nel garantire che gli sforzi di conformità favoriscano anche una maggiore efficienza, policy di sicurezza più solide e una migliore protezione dei dati nel vostro ambiente. Scoprite il nostro approccio descritto in dettaglio nel white paper "Come trasformare il processo di conformità in vantaggio competitivo con le soluzioni per la sicurezza di Akamai".

Leggete il white paper

Risolvere i problemi di conformità focalizzandosi sui quattro pilastri della sicurezza

Funzionalità complete di individuazione e visibilità

Ottenete una visibilità completa sull'ambiente IT nel cloud, on-premise e in modalità ibrida. Identificate, gestite e monitorate tutte le vostre risorse. Individuate facilmente i dati sensibili, rafforzate le policy di sicurezza e controllate gli accessi per soddisfare i requisiti di conformità. Eliminate i punti ciechi e rafforzate i vostri sistemi di sicurezza con la massima tranquillità.

Cloud icon with magnifying glass over it
Caution icon over threat network server icons

Prevenire il movimento laterale all'interno di reti, applicazioni e API

Riducete il movimento laterale segmentando le reti e limitando le violazioni insieme ai rischi per la conformità. Separate dati e sistemi, limitate la diffusione dei malware e rafforzate il principio del privilegio minimo. Utilizzate l'etichettatura delle risorse basata sull'AI per migliorare la sicurezza. Monitorate continuamente il traffico delle API per proteggere i dati sensibili, garantendo, al contempo, la conformità agli obblighi normativi.

Prevenire abusi e accessi non autorizzati

Proteggete gli accessi e monitorate i comportamenti degli utenti per minimizzare le operazioni del controllo qualità e i rischi per la conformità. Implementate il controllo granulare degli accessi, il modello Zero Trust e i controlli di autenticazione che consentono di accedere ai dati solo ai processi e agli utenti autorizzati.

Caution icon next to user badge icon
Laptop icon with a security lock icon on it

Proteggere i dati sensibili e le informazioni sugli account

Implementate le appropriate misure di sicurezza per proteggere i dati dalle vulnerabilità. Proteggete le vostre attività aziendali da perdite, fughe, abusi e frodi per garantire un utilizzo conforme ed efficiente del tempo e delle risorse necessarie. Salvaguardate e monitorate in modo proattivo e automatico il traffico della rete, le app e le API per proteggerli dai 10 principali rischi per la sicurezza riportati nell'elenco OWASP

★ ★ ★ ★ ★

"L'utilizzo di Akamai Client-Side Protection & Compliance ci ha consentito di mantenere la conformità e soddisfare i requisiti del PCI DSS 4.0 per inventariare e monitorare gli script".

Solution Engineer, cybersecurity, campo assicurativo1

Leggete la revisione paritaria
Forrester

Cosa abbiamo imparato dalle maggiori violazioni di dati al mondo

Forrester esamina le maggiori violazioni di dati e le multe inflitte nel 2024, fornendo sei consigli su come proteggere la vostra organizzazione.

Scaricate il rapporto

Come soddisfare vari requisiti di conformità con un'unica soluzione

Le soluzioni per la sicurezza informatica di Akamai possono contribuire a soddisfare i requisiti di conformità ricorrenti, sia che si tratti di soddisfare i requisiti HIPAA, FISMA, DORA, NIS2, PCI DSS o altri.

Akamai Guardicore Segmentation

Visualizzate e impostate le policy necessarie per consentire a dispositivi e sistemi di comunicare nella vostra rete, verificando anche che le risorse interessate siano protette.

Visualizzate i dettagli sul prodotto

Le soluzioni che aiutano a proteggere le applicazioni e a garantire la conformità

API Security

Rilevate, monitorate e controllate tutte le API e le loro attività mediante le analisi in tempo reale per rispondere a minacce e violazioni.

Visualizzate i dettagli sul prodotto

App & API Protector

Proteggete le applicazioni e le API sull'edge con una soluzione per la sicurezza leader del settore.

Visualizzate i dettagli sul prodotto

Client-Side Protection & Compliance

Vi aiuta a raggiungere la conformità al PCI e a proteggere il vostro sito web dagli attacchi JavaScript.

Visualizzate i dettagli sul prodotto

Storie dei clienti

Victorinox ha rafforzato il suo sistema di sicurezza a livello globale con la segmentazione della rete 

La famosa azienda produttrice di coltelli ha guadagnato il controllo delle sue reti e ha rafforzato il suo sistema di sicurezza con la soluzione Akamai Guardicore Segmentation.

Leggete le storie dei clienti

Netskope ha aiutato migliaia di clienti a risolvere le vulnerabilità delle API

Scoprite come il nostro partner Netskope ha utilizzato Akamai API Security per aiutare i suoi clienti a proteggere i dati sensibili e a garantire la conformità alle normative.

Leggete le storie dei clienti

Una banca multinazionale ha semplificato il processo di conformità con la microsegmentazione

Dovendo garantire la conformità alle normative in tre aree geografiche, questa grande banca europea ha ridotto la complessità del processo di conformità con la microsegmentazione.

Leggete le storie dei clienti

Domande frequenti

La conformità alla cybersecurity è il processo necessario per rispettare le leggi, le normative e gli standard che regolano il modo con cui le organizzazioni devono proteggere sistemi digitali, reti e dati. Questo processo, spesso, include l'implementazione di controlli di sicurezza, l'esecuzione di valutazioni dei rischi e la definizione di un piano di risposta agli incidenti.

I requisiti variano in base al settore e possono coprire specifici tipi di dati, come le informazioni sanitarie protette (PHI), o riguardare i settori regolamentati da varie normative, tra cui HIPAA, FISMA o PCI DSS. La conformità aiuta a ridurre l'esposizione alle minacce informatiche e ad evitare sanzioni in caso di mancata conformità.

I requisiti di conformità alla cybersecurity variano in base all'area geografica e al settore, ma alcuni standard principali sono comunemente noti. Negli Stati Uniti, alcune normative, tra cui HIPAA e FISMA, impongono regole severe per la protezione dei dati sanitari e federali.

Nell'UE, il DORA e il GDPR disciplinano i servizi finanziari e la privacy dei dati personali. Altri standard globali, come PCI DSS, ISO 27001, National Institute of Standards and Technology (NIST), SOC 2, e SOX, svolgono anche ruoli critici nella definizione dei framework di conformità alla sicurezza.

Una valutazione dei rischi nella cybersecurity è un componente fondamentale della gestione dei rischi aziendali perché aiuta le organizzazioni ad identificare le vulnerabilità presenti in sistemi, reti e applicazioni,

oltre a fornire la base per l'implementazione di appropriati controlli di sicurezza, a ridurre l'esposizione alle minacce informatiche e a supportare la conformità alle normative, tra cui HIPAA, FISMA e PCI DSS.

Il NIST (National Institute of Standards and Technology) è un'agenzia governativa statunitense, che si occupa di definire standard e linee guida sulla cybersecurity per proteggere i dati sensibili e i sistemi informativi.

Alcuni sistemi, come il NIST SP 800-53 e il NIST Cybersecurity Framework (CSF) aiutano le organizzazioni a gestire i rischi tramite i controlli di sicurezza, la pianificazione della risposta agli incidenti e il monitoraggio continuo. La conformità al NIST, spesso, è richiesta ai sensi di normative federali, come il FISMA, e supporta iniziative più ampie per proteggere dagli attacchi informatici e per garantire la sicurezza dei dati sensibili.

Alcune normative, come l'HIPAA negli Stati Uniti, richiedono ai fornitori di servizi di proteggere le informazioni sanitarie garantendo la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati

tramite varie operazioni, tra cui mantenere il controllo degli accessi, definire i piani di risposta agli incidenti e stilare apposite procedure di gestione dei rischi per salvaguardare le PHI da eventuali violazioni o da utilizzi non autorizzati.

La mancata conformità ai requisiti di cybersecurity, come il FISMA (Federal Information Security Modernization Act), può condurre a rischi significativi, tra cui violazioni di dati, sanzioni normative e finanziarie e perdita di fiducia da parte del pubblico.

Se non predispongono una valutazione dei rischi, appropriati controlli di sicurezza e un piano di risposta agli incidenti, le organizzazioni sono più vulnerabili alle minacce informatiche. Per i provider di servizi che si occupano del trattamento di PHI o sistemi federali, la mancata conformità può anche interrompere le operazioni aziendali e causare la revoca di contratti o certificazioni.

Risorse per la conformità alle normative

Conformità al PCI DSS v4.0 con Akamai

Scoprite chiaramente come le nostre soluzioni possono soddisfare gli specifici requisiti relativi alle certificazioni e a ridurre la portata di un audit richiesto dal PCI.

Leggete la descrizione della soluzione

Conformità al DORA (Digital Operational Resilience Act) con Akamai

Scoprite i cinque pilastri su cui si basa l'approccio del DORA e come Akamai può aiutarvi a soddisfare i requisiti previsti e a mantenere la conformità alle normative.

Leggete la descrizione della soluzione

Ottenete la visibilità sulla rete e preparatevi per gli audit di conformità con Akamai

Confrontate le funzioni di visibilità, copertura, creazione delle policy, ecc. offerte da Akamai Guardicore Segmentation rispetto alle soluzioni di segmentazione tradizionali.

Visualizzate la checklist

Domande?

Il nostro scopo principale è risolvere i problemi. Contattateci, anche se non siete sicuri di quale sarà il vostro prossimo passo. Un esperto vi risponderà immediatamente.

Grazie per la richiesta.

Un esperto Akamai vi contatterà a breve.

