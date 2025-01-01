Conformità alla cybersecurity

Il NIST (National Institute of Standards and Technology) è un'agenzia governativa statunitense, che si occupa di definire standard e linee guida sulla cybersecurity per proteggere i dati sensibili e i sistemi informativi.



Alcuni sistemi, come il NIST SP 800-53 e il NIST Cybersecurity Framework (CSF) aiutano le organizzazioni a gestire i rischi tramite i controlli di sicurezza, la pianificazione della risposta agli incidenti e il monitoraggio continuo. La conformità al NIST, spesso, è richiesta ai sensi di normative federali, come il FISMA, e supporta iniziative più ampie per proteggere dagli attacchi informatici e per garantire la sicurezza dei dati sensibili.