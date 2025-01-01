La conformité en matière de cybersécurité est le processus consistant à respecter les lois, réglementations et normes qui régissent la manière dont les organisations doivent protéger les systèmes, les réseaux et les données digitales. Elle implique généralement la mise en œuvre de contrôles de sécurité, la réalisation d'évaluations des risques et la mise en place d'un plan de réponse aux incidents.



Les exigences varient selon les secteurs et peuvent couvrir des types de données spécifiques comme les informations de santé protégées (PHI) ou s'appliquer à des secteurs dans le cadre de réglementations telles qu'HIPAA, FISMA ou PCI DSS. La conformité permet de réduire l'exposition aux cybermenaces et d'éviter les sanctions en cas de non-conformité.