X
+1-8774252624
+1-8774252624
Connexion
Control Center
Accéder à la plateforme Akamai
Cloud Manager
Gérez vos ressources cloud
Essayez Akamai
Victime d'une attaque ?
Connexion
Control Center
Accéder à la plateforme Akamai
Cloud Manager
Gérez vos ressources cloud

Conformité en matière de cybersécurité

Gagnez en visibilité sur l'ensemble de votre infrastructure pour renforcer la sécurité et être prêt pour les audits

Conformité réglementaire

Sécurisez votre entreprise et réduisez la complexité de la conformité réglementaire

Parler à un expert

Ce que vous ne pouvez ni voir ni contrôler devient une cible d'attaque

Le respect des exigences réglementaires n'est pas négociable. Mais la véritable opportunité réside dans le fait de faire en sorte que les efforts de conformité contribuent également à une meilleure efficacité, à une stratégie de sécurité renforcée et à une protection accrue des données dans l'ensemble de votre environnement. Pour en savoir plus sur notre approche détaillée, consultez la section « Transformer la conformité en avantage concurrentiel grâce à la sécurité d'Akamai ».

Lire le livre blanc

Relevez les défis de conformité en vous concentrant sur quatre piliers de sécurité

Bénéficiez d'une détection et d'une visibilité complètes

Bénéficiez d'une visibilité complète sur votre environnement informatique dans le cloud, sur site et hybride. Identifiez, gérez et surveillez toutes vos ressources. Localisez facilement les données sensibles, appliquez des règles de sécurité et contrôlez l'accès pour répondre aux exigences de conformité. Éliminez les angles morts et renforcez votre posture de sécurité en toute confiance.

Cloud icon with magnifying glass over it
Caution icon over threat network server icons

Empêchez les mouvements latéraux à travers les réseaux, les applications et les API

Réduisez les mouvements latéraux en segmentant les réseaux, ce qui limite les risques d'intrusion et de non-conformité. Séparez les données et les systèmes, limitez la propagation des logiciels malveillants et appliquez des règles d'accès de moindre privilège. Utilisez l'étiquetage des ressources piloté par l'IA pour renforcer la sécurité. Surveiller en permanence le trafic des API pour protéger les données sensibles tout en garantissant la conformité avec les réglementations en vigueur.

Empêchez les accès non autorisés et les abus

Sécurisez l'accès et surveillez les comportements des utilisateurs pour limiter les cycles d'assurance de la conformité et le risque de non-conformité. Mettez en œuvre des contrôles d'accès granulaires, Zero Trust et d'authentification qui limitent l'accès aux données uniquement aux utilisateurs et processus autorisés.

Caution icon next to user badge icon
Laptop icon with a security lock icon on it

Protégez les données sensibles et les informations sur les comptes

Mettez en œuvre des mesures de sécurité qui protègent les données contre les vulnérabilités. Prémunissez-vous des pertes, des fuites, des abus et des fraudes afin de garantir la conformité et l'utilisation efficace de votre temps et de vos ressources. Sécurisez et surveillez de manière proactive et automatique le trafic réseau, les applications et les API afin de vous protéger contre les 10 principales menaces pour la sécurité de l'OWASP.

★ ★ ★ ★ ★

« L'utilisation du produit Akamai Client-Side Protection & Compliance nous a permis de maintenir la conformité et de répondre aux exigences de la norme PCI DSS 4.0 en matière d'inventaire et de surveillance des scripts. »

Ingénieur solutions, cybersécurité, assurance1

Lire l'évaluation par des pairs
Forrester

Enseignements tirés des plus grandes violations de données au monde

Forrester analyse les plus grandes violations et amendes infligées en 2024 et propose six leçons pour protéger votre entreprise.

Télécharger le rapport

Répondez à un large éventail d'exigences de conformité avec un seul ensemble de solutions

Les solutions de cybersécurité d'Akamai peuvent vous aider à répondre aux exigences de conformité récurrentes, telles que celles des normes HIPAA, FISMA, DORA, NIS2, PCI DSS, ou autres.

Akamai Guardicore Segmentation

Visualisez les terminaux et les systèmes qui communiquent sur votre réseau et définissez des stratégies pour ceux-ci. Assurez-vous également que les ressources concernées sont sécurisées.

Voir les détails du produit

Des solutions qui aident à sécuriser les applications et à garantir la conformité

API Security

Découvrez, surveillez et auditez l'activité de vos API à l'aide d'analyses en temps réel pour répondre aux menaces et aux abus.

Voir les détails du produit

App & API Protector

Protection de sécurité de pointe pour les applications et les API en bordure de l'Internet.

Voir les détails du produit

Client-Side Protection & Compliance

Boostez votre conformité PCI et protégez votre site Web contre les attaques JavaScript.

Voir les détails du produit

Témoignages clients

Victorinox a renforcé sa sécurité à l'échelle mondiale en segmentant son réseau 

Le célèbre fabricant de couteaux a repris le contrôle de ses réseaux et renforcé sa posture de sécurité grâce à Akamai Guardicore Segmentation.

Lire le témoignage client

Netskope a aidé des milliers de clients à corriger des vulnérabilités d'API

Découvrez comment notre partenaire Netskope a utilisé Akamai API Security pour aider ses clients à protéger les données clients sensibles et à rester conformes.

Lire le témoignage client

Une banque multinationale a simplifié sa conformité grâce à la microsegmentation

Confrontée à des réglementations dans trois régions, cette grande banque européenne a réduit la complexité de sa conformité grâce à la microsegmentation.

Lire le témoignage client

Foire aux questions

La conformité en matière de cybersécurité est le processus consistant à respecter les lois, réglementations et normes qui régissent la manière dont les organisations doivent protéger les systèmes, les réseaux et les données digitales. Elle implique généralement la mise en œuvre de contrôles de sécurité, la réalisation d'évaluations des risques et la mise en place d'un plan de réponse aux incidents.

Les exigences varient selon les secteurs et peuvent couvrir des types de données spécifiques comme les informations de santé protégées (PHI) ou s'appliquer à des secteurs dans le cadre de réglementations telles qu'HIPAA, FISMA ou PCI DSS. La conformité permet de réduire l'exposition aux cybermenaces et d'éviter les sanctions en cas de non-conformité.

Les exigences de conformité en matière de cybersécurité varient selon les régions et les secteurs d'activité, mais plusieurs normes clés sont largement reconnues. Aux États-Unis, des réglementations telles que les lois HIPAA et FISMA définissent des règles strictes pour la protection des données de santé et fédérales.

Au sein de l'UE, le règlement DORA et le RGPD régissent les services financiers et la confidentialité des données personnelles. D'autres normes internationales, telles que PCI DSS, ISO 27001, NIST (National Institute of Standards and Technology), SOC 2 et SOX, jouent également un rôle essentiel dans l'élaboration des cadres de conformité en matière de sécurité.

L'évaluation des risques de cybersécurité est un élément essentiel de la gestion des risques de votre entreprise. Elle permet aux entreprises d'identifier les vulnérabilités des systèmes, des réseaux et des applications.

Elle pose les bases de la mise en œuvre de contrôles de sécurité appropriés, de la réduction de l'exposition aux cybermenaces et de la mise en conformité à des réglementations telles qu'HIPAA, FISMA et PCI DSS.

Le National Institute of Standards and Technology (NIST) est une agence gouvernementale américaine chargée d'élaborer des lignes directrices et des normes en matière de cybersécurité afin de protéger les données sensibles et les systèmes d'information.

Des cadres tels que le NIST SP 800-53 et le NIST Cybersecurity Framework (CSF) facilitent la gestion des risques par les entreprises grâce à des contrôles de sécurité, des plans de réponse aux incidents et une surveillance continue. La conformité au NIST est souvent exigée dans le cadre de réglementations fédérales telles que la FISMA, et contribue de manière plus générale à la protection contre les cyberattaques et à la sécurisation des données sensibles.

Les réglementations telles que la loi américaine HIPAA exigent que les fournisseurs protègent les informations de santé en garantissant la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données.

Il s'agit notamment de maintenir des contrôles d'accès, des plans de réponse aux incidents et des procédures de gestion des risques pour protéger les informations de santé protégées contre les violations ou les utilisations non autorisées.

Le non-respect des exigences en matière de cybersécurité, telles que la FISMA (Federal Information Security Modernization Act), peut entraîner des risques importants, notamment des violations de données, des sanctions réglementaires, des pénalités financières et une perte de confiance du public.

En l'absence d'une évaluation adéquate des risques, de contrôles de sécurité et d'un plan de réponse aux incidents, les entreprises sont plus vulnérables aux cybermenaces. Pour les prestataires qui traitent des données personnelles ou des systèmes fédéraux, la non-conformité peut également perturber les opérations et entraîner la révocation de contrats ou de certifications.

Ressources sur la conformité réglementaire

Conformité à la norme PCI DSS v4.0 avec Akamai

Obtenez des réponses claires sur la manière dont nos solutions répondent aux exigences spécifiques de certification et réduisent la portée d'un audit PCI.

Lire la présentation de la solution

Respect de la loi sur la résilience opérationnelle digitale grâce à Akamai

Découvrez les cinq piliers de l'approche DORA et comment Akamai peut vous aider à assurer et à maintenir la conformité.

Lire la présentation de la solution

Gagnez en visibilité sur votre réseau et préparez-vous aux audits avec Akamai

Comparez Akamai Guardicore Segmentation à la segmentation traditionnelle pour offrir visibilité, couverture, élaboration de stratégies et bien plus encore.

Voir la liste de contrôle

Vous avez des questions ?

Notre raison de vivre : résoudre les problèmes. Contactez-nous, même si vous n'êtes pas sûr de la prochaine étape à franchir. L'un de nos experts vous contactera aujourd'hui.

Nous vous remercions pour votre demande.

Un expert d'Akamai vous contactera sous peu.

1GARTNER® est une marque commerciale et une marque de service, et PEER INSIGHTS™ est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde entier, et sont utilisées dans le présent document avec son autorisation. Tous droits réservés. Les contenus Gartner Peer Insight reflètent les opinions des utilisateurs finaux d'après leur expérience. Ils ne doivent pas être considérés comme des déclarations de fait, et ne représentent pas les opinions de Gartner ou de ses filiales. Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ce contenu et ne fournit aucune garantie, expresse ou implicite, à son sujet quant à son exactitude ou son exhaustivité, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.