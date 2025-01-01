X
Sécurité Zero Trust

Assurez une couverture complète, une visibilité approfondie et un contrôle précis grâce à la sécurité Zero Trust.

Regarder la vidéo (00:25)

Qu'est-ce que la sécurité Zero Trust ?

Affranchissez-vous des pare-feux et VPN grâce aux solutions Zero Trust d'Akamai. Sécurisez l'ensemble de votre environnement informatique, que ce soit sur site, dans le cloud, les applications héritées, le SaaS et les employés à distance ou en présentiel. Bénéficiez d'une visibilité approfondie et d'une détection professionnelle des menaces pour bloquer les attaques et les mouvements latéraux.

Lire la présentation de la solution
Un modèle pour la construction d'une architecture Zero Trust

Un modèle pour la construction d'une architecture Zero Trust

Obtenez des conseils détaillés sur la portée, la configuration, le déploiement et la gestion de votre infrastructure Zero Trust.

Lire le livre blanc

Solutions de sécurité Zero Trust leaders sur le marché

Leader des solutions de microsegmentation selon Forrester Wave1

Leader selon le Leadership Compass de KuppingerCole pour ZTNA

Gartner Logo

Planifier votre parcours Zero Trust

Les entreprises rencontrent des difficultés avec leurs projets de Zero Trust. Menez le vôtre à bien grâce à une feuille de route stratégique signée Gartner®.

Télécharger le rapport

Une étude de Forrester révèle qu'Akamai Guardicore Segmentation permet un retour sur investissement de 152 %

Une étude TEI menée par Forrester Consulting révèle qu'un investissement dans la microsegmentation peut être rentabilisé en moins de six mois.

Télécharger le rapport

Protégez-vous avec notre plateforme complète Akamai Guardicore Platform for Zero Trust

La plateforme Akamai Guardicore dispose de capacités intégrées pour lutter contre la menace des ransomwares, notamment la microsegmentation alimentée par l'IA, ZTNA, MFA, un pare-feu DNS et la recherche des menaces gérée.

Voir la plateforme

Portefeuille de produits Zero Trust

Akamai Guardicore Segmentation

Détectez les failles de sécurité et renforcez-vous contre les ransomwares en appliquant une segmentation granulaire définie par logiciel.
En savoir plus

Enterprise Application Access

Enterprise Application Access s'adapte aux fluctuations soudaines du personnel pour vous aider à prendre des décisions d'accès intelligentes et à adapter l'accès à distance sans pour autant utiliser un VPN lent et encombrant…
En savoir plus

Secure Internet Access Enterprise

Détectez et bloquez de manière proactive les logiciels malveillants, les ransomwares, l'hameçonnage et les attaques d'exfiltration de données.
En savoir plus

Akamai MFA

Réduisez le piratage des comptes d'employés avec une authentification multifactorielle antihameçonnage reposant sur FIDO2.
En savoir plus

Akamai Hunt

Identifiez et corrigez les risques de sécurité les plus évasifs grâce à un service géré de recherche des menaces.
En savoir plus

Ressources

Feuille de route vers une stratégie de sécurité de premier ordre

Obtenez un plan de transformation personnalisé basé sur le Zero Trust, et découvrez les cinq piliers et les trois capacités qui le constituent pour garantir une sécurité efficace.

Lire le livre blanc

4 raisons pour lesquelles votre entreprise doit mettre en œuvre une architecture Zero Trust

Découvrez les scénarios dans lesquels la mise en œuvre du Zero Trust peut apporter des avantages concrets aux entreprises : travail à distance, protection contre les ransomwares, migration vers le cloud et conformité.

Lire le livre numérique

1Les droits d'auteur du rapport Forrester Wave™ sont détenus par Forrester Research, Inc. Forrester et Forrester Wave sont des marques commerciales de Forrester Research, Inc. Le rapport Forrester Wave est une représentation graphique d'une étude Forrester sur un marché, conçue à l'aide d'une feuille de calcul détaillée contenant les évaluations, la pondération appliquée et les commentaires. Forrester n'apporte son soutien à aucun fournisseur, produit ou service présenté sur le rapport Forrester Wave. Les informations sont basées sur les meilleures ressources disponibles. Les avis donnés reflètent l'évaluation périodique et peuvent faire l'objet de modifications.