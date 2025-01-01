X
Seguridad Zero Trust

Garantice una cobertura completa, una amplia visibilidad y un control preciso con la seguridad Zero Trust.

¿Por qué deberíamos adoptar la seguridad Zero Trust?

Elimine la dependencia de firewalls y VPN con las soluciones Zero Trust de Akamai. Proteja su entorno de TI al completo: el entorno local y en la nube, las aplicaciones heredadas, SaaS, así como los empleados remotos o in situ. Obtenga una visibilidad profunda y una detección de amenazas especializada para detener los ataques y evitar el movimiento lateral.

Una base para crear una arquitectura Zero Trust

Base para crear una arquitectura Zero Trust

Obtenga orientación detallada sobre el alcance, la configuración, la implementación y la gestión de su marco Zero Trust.

Soluciones de seguridad Zero Trust líderes del sector

Líder en solución de microsegmentación por Forrester Wave1

Líder en soluciones ZTNA por KuppingerCole Leadership Compass

Gartner Logo

La ruta ideal para su transición a Zero Trust

Las empresas se están viendo afectadas por fallos en sus proyectos de Zero Trust. Haga que los suyos sean todo un éxito con una hoja de ruta estratégica de Gartner®.

Un estudio de Forrester revela un ROI del 152 % con Akamai Guardicore Segmentation

Un estudio de TEI de Forrester Consulting muestra que una inversión en microsegmentación puede amortizarse en menos de seis meses.

Protéjase con nuestra plataforma completa: Akamai Guardicore Platform for Zero Trust

La plataforma Akamai Guardicore cuenta con funciones integradas para hacer frente a la amenaza del ransomware, como la microsegmentación basada en IA, el acceso de red Zero Trust (ZTNA), la autenticación multifactorial (MFA), un firewall de DNS y la búsqueda de amenazas gestionadas.

Cartera de productos Zero Trust

Akamai Guardicore Segmentation

Detecte las filtraciones y refuerce la seguridad contra el ransomware con una segmentación granular definida por software.
Enterprise Application Access

Enterprise Application Access se adapta a los cambios repentinos de empleados, lo que le permite tomar decisiones inteligentes sobre el acceso y ampliar el acceso remoto sin las VPN lentas y complejas...
Secure Internet Access Enterprise

Detecte y bloquee de forma proactiva los ataques de malware, ransomware, phishing y exfiltración de datos.
Akamai MFA

Mitigue el robo de cuentas de empleados con la autenticación multifactorial a prueba de phishing basada en FIDO2.
Akamai Hunt

Encuentre y corrija los riesgos de seguridad más evasivos con un servicio de búsqueda de amenazas gestionado.
Recursos

Plan para una estrategia de seguridad de primera clase

Obtenga un plan de transformación personalizado con Zero Trust y conozca los cinco pilares y las tres capacidades para forjar una seguridad eficaz.

4 razones por las que su empresa necesita implementar una arquitectura Zero Trust

Un enfoque Zero Trust genera ventajas empresariales tangibles en muchos escenarios, por ejemplo, de cara al teletrabajo, la protección contra ransomware, la migración a la nube y el cumplimiento normativo.

1The Forrester Wave™ es propiedad registrada de Forrester Research, Inc. Forrester y Forrester Wave son marcas registradas de Forrester Research, Inc. Forrester Wave es una representación gráfica de la visión de Forrester del mercado, y se basa en una detallada hoja de cálculo con los resultados de las puntuaciones, los factores de ponderación y comentarios. Forrester no respalda a ningún proveedor, producto o servicio representado en Forrester Wave. La información está basada en los mejores recursos que se encuentran disponibles. Las opiniones reflejadas son fruto del criterio seguido en el momento de redacción del documento y están sujetas a cambios.