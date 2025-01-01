Seguridad Zero Trust

1The Forrester Wave™ es propiedad registrada de Forrester Research, Inc. Forrester y Forrester Wave son marcas registradas de Forrester Research, Inc. Forrester Wave es una representación gráfica de la visión de Forrester del mercado, y se basa en una detallada hoja de cálculo con los resultados de las puntuaciones, los factores de ponderación y comentarios. Forrester no respalda a ningún proveedor, producto o servicio representado en Forrester Wave. La información está basada en los mejores recursos que se encuentran disponibles. Las opiniones reflejadas son fruto del criterio seguido en el momento de redacción del documento y están sujetas a cambios.