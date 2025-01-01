X
Sicurezza Zero Trust

Una copertura completa, una visibilità approfondita e un controllo preciso con la sicurezza Zero Trust.

Guardate il video (00:25)

Perché il modello di sicurezza Zero Trust?

Eliminate la dipendenza da firewall e VPN con le soluzioni Zero Trust di Akamai. Proteggete l'intero ambiente IT, sia on-premise che cloud; le app, siano esse legacy o SaaS; e i dipendenti, siano essi in loco o remoti. Sfruttate la visibilità approfondita e l'avanzato rilevamento delle minacce per fermare gli attacchi e prevenire il movimento laterale.

Un piano per la creazione di un'architettura Zero Trust

Una guida approfondita alla definizione dell'ambito, configurazione, distribuzione e gestione del sistema Zero Trust.

Soluzioni di sicurezza Zero Trust leader del settore

Leader nelle soluzioni di microsegmentazione per Forrester Wave1

Leader nelle soluzioni ZTNA per KuppingerCole Leadership Compass

Gartner Logo

Iniziate il percorso Zero Trust con il piede giusto

Le aziende riscontrano problemi con la realizzazione dei progetti Zero Trust. Garantitevi il successo con una roadmap strategica stilata da Gartner®

Uno studio condotto da Forrester ha rivelato un aumento del ROI pari al 152% con Akamai Guardicore Segmentation

Un investimento nella microsegmentazione può fruttare in meno di sei mesi, come mostra uno studio TEI condotto da Forrester Consulting./p>

Proteggetevi con la nostra Akamai Guardicore Platform for Zero Trust

La piattaforma Akamai Guardicore presenta funzionalità integrate in grado di affrontare la minaccia dei ransomware, incluse le soluzioni di microsegmentazione basate sull'AI, ZTNA, MFA, firewall DNS e ricerca delle minacce gestita.

La gamma di prodotti Zero Trust

Akamai Guardicore Segmentation

Rilevate le violazioni e rafforzate i vostri sistemi di difesa dai ransomware applicando una segmentazione granulare e definita dal software.
Enterprise Application Access

La soluzione Enterprise Application Access si adatta ai cambiamenti improvvisi degli utenti per consentirvi di prendere decisioni intelligenti sugli accessi e scalare l'accesso remoto senza ricorrere alle lente e ingombranti VPN.
Secure Internet Access Enterprise

Rilevate e bloccate in modo proattivo attacchi di esfiltrazione dei dati, malware, ransomware e phishing.
Akamai MFA

Mitigate gli attacchi per il controllo degli account dei dipendenti con l'autenticazione multifattore anti-phishing basata sugli standard FIDO2.
Akamai Hunt

Individuate e mitigate i rischi alla sicurezza più elusivi con un servizio gestito di ricerca delle minacce.
Risorse

La roadmap per un eccellente sistema di sicurezza

Grazie ad un piano di trasformazione personalizzato con il modello Zero Trust, potrete comprendere i cinque pilastri fondamentali e le tre funzionalità necessarie per un'efficace sicurezza.

4 motivi per cui le aziende devono implementare un'architettura Zero Trust

Scoprite i casi in cui l'implementazione del modello Zero Trust porta vantaggi concreti in azienda: lavoro remoto, protezione dai ransomware, migrazione nel cloud e conformità.

1Forrester Wave™ è un copyright di Forrester Research, Inc. Forrester e Forrester Wave sono marchi di fabbrica di Forrester Research, Inc. Forrester Wave è una rappresentazione grafica del lancio sul mercato di Forrester e viene tracciata utilizzando un foglio di calcolo dettagliato con punteggi esposti, ponderazioni e commenti. Forrester non sostiene alcun fornitore, prodotto o servizio descritto nel Forrester Wave. Le informazioni si basano sulle migliori risorse disponibili. Le opinioni riflettono il giudizio attuale e sono soggette a modifica.