X
+1-8774252624
+1-8774252624
Login
Control Center
Acesse a plataforma Akamai
Cloud Manager
Gerencie seus recursos de nuvem
Experimente a Akamai
Você está sob ataque?
Login
Control Center
Acesse a plataforma Akamai
Cloud Manager
Gerencie seus recursos de nuvem

Segurança Zero Trust

Garanta uma cobertura abrangente, visibilidade profunda e controle preciso com a segurança Zero Trust.

Assista ao vídeo (:25)

Por que a segurança Zero Trust?

Elimine a dependência de firewalls e VPNs com as soluções Zero Trust da Akamai. Proteja todo o seu ambiente de TI, no local, na nuvem, nas aplicações legadas, no SaaS e para funcionários remotos ou no local. Obtenha visibilidade profunda e detecção de ameaças especializada para interromper ataques e impedir movimentos laterais.

Leia o resumo da solução
Um modelo para a criação de uma arquitetura Zero Trust

Um modelo para a criação de uma arquitetura Zero Trust

Receba orientações detalhadas sobre o escopo, a configuração, a implantação e o gerenciamento de sua estrutura Zero Trust.

Leia o white paper

Soluções de segurança Zero Trust líderes do setor

Soluções de microssegmentação líder do Forrester Wave1

KuppingerCole Leadership Compass Leader para ZTNA

Gartner Logo

Mapeando sua jornada Zero Trust

As empresas estão relatando falhas em seus projetos Zero Trust. Torne o seu um sucesso com um roteiro estratégico da Gartner®.

Baixe o relatório

Estudo da Forrester identifica 152% de ROI com a Akamai Guardicore Segmentation

Um investimento em microssegmentação pode gerar retorno em menos de seis meses, aponta um estudo de TEI da Forrester Consulting.

Baixe o relatório

Proteja-se com nossa Akamai Guardicore Platform for Zero Trust

A Plataforma Akamai Guardicore possui capacidades integradas para combater a ameaça de ransomware, incluindo microssegmentação baseada em IA, ZTNA, MFA, um firewall de DNS (Sistema de Nomes de Domínio) e busca de ameaças gerenciada.

Veja a plataforma

Portfólio de produtos Zero Trust

Akamai Guardicore Segmentation

Detecte violações e proteja-se contra ransomware aplicando segmentação granular definida por software.
Saiba mais

Enterprise Application Access

O Enterprise Application Access se adapta a mudanças repentinas na força de trabalho, para que você tome decisões inteligentes quanto ao acesso e dimensione o acesso remoto sem precisar de VPNs lentas e pesadas...
Saiba mais

Secure Internet Access Enterprise

Detecte e bloqueie proativamente ataques de malware, ransomware, phishing e exfiltração de dados.
Saiba mais

Akamai MFA

Reduza a apropriação indevida de contas de funcionários com autenticação multifator à prova de phishing baseada em FIDO2.
Saiba mais

Akamai Hunt

Encontre e corrija os riscos de segurança mais evasivos com um serviço gerenciado de busca de ameaças.
Saiba mais

Recursos

Mapa estratégico para uma postura de segurança de classe mundial

Obtenha um plano de transformação personalizado com Zero Trust e entenda os cinco pilares e os três recursos para uma segurança eficaz.

Leia o white paper

Quatro motivos pelos quais sua empresa precisa implementar uma arquitetura Zero Trust

Conheça os cenários em que a implementação do modelo Zero Trust pode oferecer vantagens comerciais reais: trabalho remoto, proteção contra ransomware, migração para a nuvem e conformidade.

Leia o e-book

1Forrester Wave™ é uma marca registrada da Forrester Research, Inc. Forrester e Forrester Wave são marcas comerciais da Forrester Research, Inc. A Forrester Wave é uma representação gráfica da chamada da Forrester em um setor e é produzida usando uma planilha detalhada com pontuações, ponderações e comentários expostos. A Forrester não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço representado na Forrester Wave. As informações são baseadas nos melhores recursos disponíveis. As opiniões refletem o julgamento no momento em que são realizadas e estão sujeitas a alterações.