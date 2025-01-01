Segurança Zero Trust

1Forrester Wave™ é uma marca registrada da Forrester Research, Inc. Forrester e Forrester Wave são marcas comerciais da Forrester Research, Inc. A Forrester Wave é uma representação gráfica da chamada da Forrester em um setor e é produzida usando uma planilha detalhada com pontuações, ponderações e comentários expostos. A Forrester não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço representado na Forrester Wave. As informações são baseadas nos melhores recursos disponíveis. As opiniões refletem o julgamento no momento em que são realizadas e estão sujeitas a alterações.