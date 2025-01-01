Enfrente desafios de segurança urgentes com o Zero Trust
Por que a segurança Zero Trust?
Elimine a dependência de firewalls e VPNs com as soluções Zero Trust da Akamai. Proteja todo o seu ambiente de TI, no local, na nuvem, nas aplicações legadas, no SaaS e para funcionários remotos ou no local. Obtenha visibilidade profunda e detecção de ameaças especializada para interromper ataques e impedir movimentos laterais.
Como o Zero Trust funciona
Soluções de segurança Zero Trust líderes do setor
Portfólio de produtos Zero Trust
Recursos
1Forrester Wave™ é uma marca registrada da Forrester Research, Inc. Forrester e Forrester Wave são marcas comerciais da Forrester Research, Inc. A Forrester Wave é uma representação gráfica da chamada da Forrester em um setor e é produzida usando uma planilha detalhada com pontuações, ponderações e comentários expostos. A Forrester não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço representado na Forrester Wave. As informações são baseadas nos melhores recursos disponíveis. As opiniões refletem o julgamento no momento em que são realizadas e estão sujeitas a alterações.