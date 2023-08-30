SPORTSBIKESHOP escolhe a Akamai e a Defenx para enfrentar os bots scraper

A SPORTSBIKESHOP é a maior varejista de roupas e acessórios para motociclistas do Reino Unido. Seu site conta com a confiança de mais de 250 mil motociclistas em todo o Reino Unido e na Europa, recebendo mais visitantes do que qualquer outra loja online de motocicletas no Reino Unido. O objetivo da empresa é estar sempre a serviço de seus clientes e mantê-los contentes com sua proposta de valor, que é líder do setor. Estamos muito animados por essa marca inovadora ter decidido trabalhar com a Akamai por meio da nossa parceira de elite, a Defenx.
Afastando os bots scraper
Percorrendo diversas páginas da web como pequenas aranhas para extrair dados, os bots scraper são usados por muitos varejistas online como método de coleta de dados dos sites de seus concorrentes, para criar maneiras de ficarem à frente em um mercado desafiador. Este é um problema muito conhecido pela SPORTSBIKESHOP.
Por isso, a SPORTSBIKESHOP escolheu o Akamai Bot Manager para manter os bots scrapers sob controle. O Bot Manager detecta o tráfego de bots de forma efetiva e mitiga os bots mal-intencionados na edge, sem afetar a experiência do usuário. O Bot Manager protege aplicativos e ativos dos clientes, não importa como ou onde os usuários optem por interagir com eles.
Entrega eficiente e segura
Para um site que recebe mais visitantes do que qualquer outra loja online de motocicletas no Reino Unido, é essencial oferecer uma experiência eficiente e segura aos usuários. Por isso, a SPORTSBIKESHOP escolheu o Akamai App & API Protector para aumentar sua proteção, oferecendo visibilidade do tráfego em toda sua infraestrutura digital, revelando vulnerabilidades de forma proativa, identificando alterações no ambiente e protegendo contra ataques ocultos.
Outra solução que integraram para otimizar o desempenho de seu site é o Akamai Image & Video Manager. Isso ajuda a otimizar e aprimorar automaticamente a mídia visual de cada usuário em qualquer dispositivo. A solução permite navegar em todos os canais e dispositivos com mídia adaptada para designs responsivos.
Falando sobre a colaboração com a Akamai e a Defenx, Mark Buckley, diretor técnico da SPORTSBIKESHOP, disse: "Estou muito feliz com nossa parceria. Ela tem ajudado a nos proteger contra os bots mais mal-intencionados. Graças ao trabalho dedicado de ambas as equipes, posso dormir melhor à noite, sabendo que protegemos nossos negócios da melhor maneira possível. Realmente vemos a Akamai e a Defenx como uma extensão de nossa própria equipe e esperamos o nosso sucesso contínuo juntos".
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Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios on-line. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, inteligência avançada contra ameaças e equipe de operações globais oferecem defesa em profundidade para garantir a segurança de dados e aplicações empresariais em todos os lugares. As abrangentes soluções de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresas globais confiam na Akamai para obter a confiabilidade, a escala e a experiência necessárias para expandir seus negócios com confiança. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.