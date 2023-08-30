SPORTSBIKESHOP escolhe a Akamai e a Defenx para enfrentar os bots scraper

Percorrendo diversas páginas da web como pequenas aranhas para extrair dados, os bots scraper são usados por muitos varejistas online como método de coleta de dados dos sites de seus concorrentes, para criar maneiras de ficarem à frente em um mercado desafiador. Este é um problema muito conhecido pela SPORTSBIKESHOP.

Por isso, a SPORTSBIKESHOP escolheu o Akamai Bot Manager para manter os bots scrapers sob controle. O Bot Manager detecta o tráfego de bots de forma efetiva e mitiga os bots mal-intencionados na edge, sem afetar a experiência do usuário. O Bot Manager protege aplicativos e ativos dos clientes, não importa como ou onde os usuários optem por interagir com eles.