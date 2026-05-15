Nouveautés
Parcourez les derniers rapports pour obtenir des informations approfondies sur la cybersécurité et les tendances émergentes.
Explorer toutes les études et tous les rapports
Parcourez et téléchargez les rapports et ressources État des lieux d'Internet publiés par thématique.
Rapports sur la sécurité des applications et des API
Rapports sur les ransomwares
Rapports sur les attaques DDoS
Rapports par secteur
Une année passée au crible
Guide à l'usage des gardiens de la sécurité internet
Fraude et abus
Ne manquez pas les nouvelles découvertes et données de nos chercheurs
Inscrivez-vous pour recevoir des alertes par e-mail sur les rapports État des lieux d'Internet, les nouveaux articles de blog du groupe Security Intelligence d'Akamai et d'autres événements tels que les webcasts et The SIG Download.