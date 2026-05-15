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Rapports « État des lieux d'Internet »

Nos rapports « État des lieux d'Internet » résument les tendances en matière d'attaques par région et proposent des mesures défensives, sur la base des recherches continues publiées par le groupe Security Intelligence d'Akamai.

Nouveautés

Parcourez les derniers rapports pour obtenir des informations approfondies sur la cybersécurité et les tendances émergentes.

Rapport 2026 : botnets d'IA et risques liés aux API dans le secteur financier

Le secteur bancaire a concentré 83 % des attaques ciblant les API en 2025. Découvrez comment les botnets renforcés par l'IA exploitent les lacunes en matière de visibilité dans notre rapport exclusif.

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Protect Publishing: Navigating the AI Bot Era

Les bots d'IA mettent en péril le secteur de l'édition : préservez vos revenus

Découvrez comment protéger vos paywalls et abonnements face aux bots d'IA dans notre dernier rapport État des lieux d'Internet consacré au secteur de l'édition.

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Apps, APIs and DDoS 2026

Rapport : les attaquants tirent parti de l'IA pour corréler les menaces

Les attaquants amplifient leurs tactiques traditionnelles grâce à la précision de l'IA. Accédez à des données d'experts sur la recrudescence des menaces DDoS et ciblant les API dans le rapport 2026 État des lieux d'Internet.

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Explorer toutes les études et tous les rapports

Parcourez et téléchargez les rapports et ressources État des lieux d'Internet publiés par thématique.

Rapports sur la sécurité des applications et des API

État des lieux de la sécurité des applications et des API en 2025 : l'impact de l'IA sur le paysage digital

Selon une nouvelle étude d'Akamai, l'IA introduit de nouvelles vulnérabilités pour les entreprises et apporte de nouveaux outils pour les attaquants à mesure que les menaces augmentent.

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Attaques ciblant les applications Web et les API | Résumé graphique

Découvrez les dernières recherches d'Akamai sur la montée en puissance des attaques ciblant les applications Web et les API ainsi que les attaques DDoS de niveau 7, face à l'introduction par l'IA de nouvelles menaces et méthodes d'attaque.

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Résumé graphique des tendances des attaques mettant en lumière les menaces ciblant les API

Accédez à une synthèse des données du rapport sur les attaques, des points à retenir pour chaque région, des alertes sur les risques et des meilleures pratiques en matière de sécurité.

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Rapports sur les ransomwares

Rapport 2025 sur les ransomwares : renforcer la résilience dans un écosystème de menaces volatil

Les ransomwares assistés par l'IA évoluent, avec des tactiques telles que l'utilisation du DDoS et de la conformité comme outils d'extorsion. Apprenez à vous défendre.

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Les ransomwares évoluent : rapport mondial

Découvrez les nouvelles tactiques auxquelles ont recours les acteurs de ransomware pour maximiser les dommages, et comment les atténuer.

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Résumé graphique du rapport Les ransomwares évoluent

Accédez à un résumé du rapport sur le nombre de victimes, les différences entre les attaques régionales et la façon dont les acteurs maximisent l'extorsion.

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Les ransomwares évoluent : vue d'ensemble de la région APJ

Lisez les principaux points à retenir tirés de la recherche sur les attaques par ransomware dans la zone APJ.

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Les ransomwares évoluent : vue d'ensemble de la région EMEA

Lisez les principaux points à retenir tirés de la recherche sur les attaques par ransomware dans la zone EMEA.

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Rapports sur les attaques DDoS

Hausse des menaces DDoS dans la région EMEA : rapport régional

Nos études vous apportent les connaissances dont vous avez besoin pour mieux vous défendre contre les attaques DDoS en hausse.

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Rapports par secteur

Tendances des attaques ciblant les services financiers : rapport mondial

Les tendances derrière la montée des attaques contre les services financiers : des attaques DDoS au hacktivisme en passant par l'usurpation de l'identité de marque et l'hameçonnage.

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Impact des extracteurs Web sur l'e-commerce : rapport mondial

Découvrez les bots d'extraction et leurs effets sur les sites d'e-commerce, et comment vous pouvez vous protéger contre leurs impacts négatifs.

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Les soins de santé sous le microscope : les attaques se concentrent sur les applications et les API

Les nouvelles tendances en matière d'attaques comprennent les attaques ciblant les API contre les payeurs, les attaques DDoS contre les entreprises pharmaceutiques et les défis critiques pour tous.

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Une année passée au crible

Une année passée au crible 2025 : l'IA, les API et une grande dose d'audace

Cette analyse réalisée par un expert décrypte les attaques majeures ayant marqué l'année 2025 et met en lumière les lacunes en matière d'IA, d'API et de résilience, qui façonnent le paysage des risques de 2026 pour les équipes de protection et les décideurs.

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Une année passée au crible 2024 : éclairage actuel et perspectives pour l'avenir

Nos experts reviennent sur les meilleures histoires et prédictions pour 2025 de 2024, de la résurgence du botnet Mirai à l'impact de l'IA.

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Guide à l'usage des gardiens de la sécurité internet

Guide 2025 à l'usage des gardiens de la sécurité internet : fortifiez votre défense pour l'avenir

Vous êtes un gardien de première ligne ? Mettez en œuvre des tactiques testées sur le terrain par de véritables gardiens de la sécurité et chasseurs de menaces pour protéger vos systèmes.

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Fraude et abus

Fraud and Abuse Report 2025: Charting a Course Through AI's Murky Waters

Découvrez les régions et les secteurs qui ont été les plus touchés par un flot de bots d'IA dans le monde, et découvrez comment garder une longueur d'avance sur leurs tactiques créatives de fraude.

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