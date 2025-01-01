X
Rapporti sullo stato di Internet

I nostri rapporti sullo stato di Internet (SOTI) riassumono le tendenze degli attacchi per area geografica e offrono azioni difensive sulla base di una ricerca continua distribuita dall'Akamai Security Intelligence Group.

Novità

Consultate gli ultimi rapporti per informazioni approfondite sulla sicurezza informatica e sulle tendenze emergenti.

SOTI Ransomware Report 2025

Rapporto sui ransomware nel 2025 - Migliorare la resilienza in uno scenario delle minacce sempre più volatile

I ransomware basati sull'AI si stanno evolvendo con l'utilizzo di varie tattiche, tra cui gli attacchi DDoS e la conformità come strumenti di estorsione. Scoprite come contrastrarli.

Scaricate il rapporto
SOTI Defenders' Guide 2025

Guida 2025 per gli addetti alla sicurezza - Rafforzate il futuro dei vostri sistemi di difesa

Lavorate in prima linea? Proteggete i vostri sistemi con le tattiche collaudate sul campo da reali addetti alla sicurezza ed esperti di attacchi.

Scaricate il rapporto
State of Apps and API Security

Lo stato della sicurezza di app e API nel 2025: come l'AI sta cambiando lo scenario digitale

L'AI introduce nuove vulnerabilità per le aziende e fornisce ai criminali nuovi strumenti con l'aumento delle minacce, come risulta da una nuova ricerca condotta da Akamai.

Scaricate il rapporto
Esplorate tutte le ricerche e i rapporti

Scoprite e scaricate le risorse e i rapporti SOTI pubblicati in precedenza.

Rapporti sulla sicurezza di app e API

Le tendenze degli attacchi fanno luce sulle minacce delle API - Rapporto

Le tendenze alla base dei recenti attacchi contro i servizi finanziari: dagli attacchi DDoS all'hacktivismo fino all'abuso dei brand e al phishing.

Scaricate il rapporto
Visualizzate grafici e dati

Infografica sulle tendenze degli attacchi che fanno luce sulle minacce delle API

Ecco un riepilogo sui dati degli attacchi pubblicati nel rapporto, sui risultati a livello locale, sugli avvisi relativi ai rischi e sulle best practice per la sicurezza.

Guardate l'infografica

Le minacce alle architetture delle applicazioni moderne - Rapporto

Analisi dei recenti attacchi alle app web e alle API, incluse le tendenze emergenti negli attacchi DDoS al DNS e per settore.

Scaricate il rapporto

Infografica Le minacce alle architetture delle applicazioni moderne

Date un'occhiata ai dati sui nuovi vettori utilizzati negli attacchi alle app e alle API e scoprite cosa sta cambiando.

Guardate l'infografica

Rapporti sui ransomware

Il ransomware in azione: Rapporto globale

Scoprite le nuove tattiche utilizzate dagli autori di attacchi ransomware per arrecare danni maggiori e come potete mitigarle.

Scaricate il rapporto

Infografica per il rapporto Il ransomware in azione

Ecco un riepilogo sul numero delle vittime pubblicate nel rapporto, sulle differenze degli attacchi a livello locale e su come i criminali ottimizzano le loro tattiche di estorsione.

Guardate l'infografica

Il ransomware in azione: panoramica sull'area APJ

Scoprite i risultati principali emersi dalla ricerca sugli attacchi ransomware sferrati nell'area APJ.

Leggete il rapporto

Il ransomware in azione: panoramica sull'area EMEA

Scoprite i risultati principali emersi dalla ricerca sugli attacchi ransomware sferrati nell'area EMEA.

Leggete il rapporto

Rapporti sugli attacchi DDoS

Rapporto regionale sulla crescita degli attacchi DDoS nell'area EMEA

La nostra ricerca vi offre le conoscenze necessarie per difendervi meglio dal crescente numero di attacchi DDoS.

Scaricate il rapporto
Visualizzate grafici e dati

Rapporti di settore

Tendenze degli attacchi nei servizi finanziari - Rapporto globale

Le tendenze alla base dei recenti attacchi contro i servizi finanziari: dagli attacchi DDoS all'hacktivismo fino all'abuso dei brand e al phishing.

Scaricate il rapporto
Visualizzate grafici e dati

L'impatto dei web scraper sull'e-commerce - Rapporto globale

Scoprite di più sui bot scraper, sul loro impatto sui siti di e-commerce e su come proteggervi dagli effetti negativi.

Scaricate il rapporto
Visualizzate grafici e dati

Il settore sanitario al microscopio: attacchi incentrati su applicazioni e API

Le nuove tendenze degli attacchi includono attacchi alle API contro il settore sanitario privato, attacchi DDoS contro il settore farmaceutico e sfide critiche per tutti i settori.

Scaricate il rapporto
Visualizzate grafici e dati

Esame dell'anno

Esame dell'anno 2024: i dati di oggi con uno sguardo al domani

I nostri esperti espongono le principali storie del 2024 e le previsioni per il 2025, dalla ricomparsa della botnet Mirai all'impatto dell'intelligenza artificiale.

Leggete il post del blog

2023 - Esame dell'anno - Rapporto globale

Scoprite in dettaglio le principali minacce del 2023 e cosa ci aspetta per il futuro.

Scaricate il rapporto
Visualizzate grafici e dati

Non perdete i risultati e i dati recentemente pubblicati dai nostri ricercatori

Iscrivetevi per ricevere messaggi e-mail contenenti avvisi sui rapporti SOTI, i nuovi blog pubblicati dall'Akamai Security Intelligence Group e altri eventi come webcast e download del SIG.

