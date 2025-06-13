API 安全已纳入联邦审查范围：CIO 们的警钟已然敲响

在某次事件中，一家全球域名和主机提供商遭受了攻击。攻击者利用该提供商 API 架构中的漏洞，提取了客户的帐户信息。后续调查表明，该提供商的身份验证控制机制存在过失，对 API 也缺乏针对性的监控手段。

类似的，某大型电信公司也因为未做好 API 端点防护，导致敏感用户数据遭到泄露。事故原因包括：输入验证不充分、访问权限限制不恰当，而这次疏忽引发了联邦监管机构的关注。

在上述两个案例中，两家公司都投资搭建了传统的防御体系，却没有同等重视 API，而 API 正是现代数字化服务的核心。