Akamai 巩固应用程序安全领域领先地位的 6 种创新方式

创新永不停歇

Akamai 对创新的承诺远不止这些增强功能，同时承诺在未来安全运营不仅会得到简化，还能够提供各种情报来先发制人地应对不断变化的威胁。

使用 Akamai 产品时，客户不只是在采用一种解决方案，还将建立能够为现在和未来提供主动、智能防御机制的合作伙伴关系。

Groupe Rocher 集团的 Jérôme Etienne 表示：“我们非常喜欢与 Akamai 合作。他们始终致力于提供高度可靠且性能卓越的解决方案……他们的团队成为了我们不可或缺的一部分，不仅非常专业，而且总是能够在我们需要时提供帮助。在他们的支持下，我们能够提供安全高效的购物体验，满足客户的需求。”

在不可预知的数字化环境中提供卓越的防护措施

随着我们迈入了一个数字威胁无处不在且不断变化的时代，Akamai 对创新的专注意味着我们的客户始终能够在网络安全对抗中占据先机。凭借这六项关键增强功能，Akamai 将继续巩固自己在应用程序安全解决方案领域的领先地位，同时可以在不可预知的数字化环境中提供卓越的防护措施。

针对应用程序和 API 的这些增强功能以及大量的保护措施将通过我们的 客户支持 和可选的 专业服务层级实现进一步增强。SOCC 高级支持服务（即将问世！）将提供增强型的深度个性化客户体验、即时可用的专家服务和更快的 SOCC 管理上报路径。

亲身体验这些新功能

Akamai 相信，主动安全措施不仅能够应对时下的挑战，还能够为迎接未来挑战做好准备。探索这些新功能，并利用 Akamai App & API Protector 巩固您的安全环境。开始——尝试使用 Simple Start Onboarding—— 免费试用。