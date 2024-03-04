애플리케이션 보안 분야에서 리더십을 강화하기 위한 Akamai의 6가지 혁신 방안

혁신은 계속됩니다

혁신을 위한 Akamai의 노력은 이러한 기능 향상에 그치지 않고, 보안 운영을 간소화할 뿐만 아니라 진화하는 위협에 선제적으로 대응할 수 있는 인텔리전스의 미래를 약속합니다.

고객은 Akamai와 함께 단순히 솔루션을 도입하는 데 그치지 않고, 현재와 미래의 선제적이고 지능적인 방어 메커니즘을 확립하기 위한 파트너십을 구축합니다.

Groupe Rocher 의 그룹 최고 정보 보안 책임자인 제롬 에티엔(Jerome Etienne)은 "Akamai와의 협업에 매우 만족합니다. Akamai는 솔루션을 통해 지속적으로 뛰어난 안정성과 성능을 제공하고 있습니다. Groupe Rocher 팀의 연장선상에서 매우 전문적인 방식으로 일하고, 도움이 필요할 때 언제든 지원을 제공합니다. 덕분에 안전하고 효율적인 쇼핑 경험으로 고객에게 즐거움을 선사할 수 있게 되었습니다."

예측할 수 없는 디지털 환경에서 탁월한 보안 서비스 제공

디지털 위협이 만연하고 끊임없이 진화하는 시대에 고객은 혁신을 향한 Akamai의 헌신에 힘입어 사이버 보안 경쟁에서 몇 걸음 앞서 나갈 수 있습니다. Akamai는 6가지 주요 개선 사항을 통해 예측 불가능한 디지털 환경에서 탁월한 보안 기능을 제공하는 애플리케이션 보안 솔루션 분야의 리더로서 지속적으로 입지를 강화해 나가고 있습니다.

Akamai의 개선 사항과 애플리케이션 및 API에 대한 방대한 보안 기능은 고객 지원 및 선택적 전문 서비스레이어를 통해 더욱 강화됩니다. SOCC Advanced Support Service(곧 제공 예정!)는 향상된 하이터치 및 개인 맞춤형 고객 경험, 즉각적인 전문가 지원, SOCC 관리에 대한 보다 빠른 에스컬레이션 경로를 제공합니다.

새로운 기능을 직접 확인해 보세요

Akamai는 선제적 보안을 통해 현재의 문제를 해결할 뿐만 아니라 미래에도 대비할 수 있다고 믿습니다. Akamai App & API Protector의 새로운 기능을 살펴보고 보안 환경을 강화하세요. Simple Start Onboarding, 무료 체험으로 시작해 보세요.