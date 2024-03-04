애플리케이션 보안 분야에서 리더십을 강화하기 위한 Akamai의 6가지 혁신 방안
Akamai는 언제나 디지털 보안에 대한 헌신을 서비스 제공의 초석으로 삼아왔으며, 오늘 발표한 Akamai App & API Protector의 최신 업데이트는 Akamai의 전체 애플리케이션 보안 포트폴리오와 함께 변함없는 노력을 입증할 것입니다.
포괄적인 내용을 다룬 이 블로그 게시물에서는 애플리케이션 보안을 혁신하고 강화하기 위한 Akamai의 노력을 보여주는 6가지 주요 개선 사항을 자세히 설명합니다.
강화된 레이어 7 DDoS 방어
고급 봇 탐지 및 대응
간소화된 Simple Start Onboarding
업데이트된 Web Security Analytics
Akamai Client-Side Protection & Compliance
New: CVE Protections Lookup
1. 강화된 레이어 7 DDoS 방어
Akamai App & API Protector는 레이어 7 DDoS(Distributed Denial-of-Service) 방어의 새로운 기준을 세웠습니다. 이 업데이트는 애플리케이션 레이어 DDoS 공격의 규모, 복잡성, 빈도가 증가함에 따라 매우 중요한 의미를 가집니다. Akamai의 향상된 기능은 짧은 시간 동안 발생하는 DDoS 공격을 매우 정확하게 처리하는 설정 가능한 전송률 계정 창과 같이 정교한 공격을 방어하는 데 필요한 수고를 덜어줍니다. 클라이언트 IP 평판 점수(최근 악성 행동을 한 IP 주소에 리스크 점수를 할당)를 기반으로 한 전송률 제한 등 전송률 정책의 일치 조건이 개선되어 엣지에서 악성 DDoS 트래픽을 선제적으로 차단합니다.
지능형 부하 분산 기능을 갖춘 URL 방어는 사용자 트래픽을 지능적으로 악성 소스보다 우선 순위로 지정해 고도로 분산된 공격 중에 중요한 URL, API, 마이크로서비스의 가용성을 극대화합니다. URL 방어 시 플랫폼 DDoS 인텔리전스는 클라우드 컴퓨팅, 보안, 콘텐츠 전송을 위한 세계에서 가장 분산된 플랫폼의 위협 인텔리전스를 활용해 고객이 선제적인 DDoS 제어를 설정할 수 있도록 지원합니다.
2. 고급 봇 탐지 및 대응
Akamai는WAAP(Web Application and API Protection)를 통해 봇 관리에 대한 요구가 진화하고 있음을 인지하고 봇 가시성 및 방어 기능을 강화했습니다. 새롭게 통합된 브라우저 사칭 탐지 기능은 동적 스코어링 모델과 머신 러닝을 사용해 브라우저 내 봇 활동을 식별하고 이에 대응합니다.
사용자는 이제 봇 가시성 및 방어 기능을 통해 조건부 대응을 적용함으로써 악성 봇을 보다 효과적으로 방어하기 위한 맞춤형 전략을 수립할 수 있습니다. Akamai의 로드맵에는 App & API Protector 봇 제어 기능의 틈새형 챌린지도 포함되어 있습니다.
3. 간소화된 Simple Start Onboarding
Akamai는 신규 고객의 온보딩 프로세스를 간소화하기 위해 Simple Start Onboarding을 도입했습니다. 이제 신규 고객은 단 하루 만에 App & API Protector의 포괄적이고 적응형 보호 기능을 통합할 수 있습니다.
이 툴은 간소화된 안내 프로세스를 통해 Akamai 사용 경험이 없는 사용자도 신속하게 온보딩할 수 있도록 지원하며, 초기 설정부터 완벽하게 셀프서비스로 진행할 수 있습니다. Akamai Simple Start Onboarding은 지원되는 보안 체계 설정부터 실행 가능한 보고 및 자동화된 지원까지 운영 부담을 크게 줄여 팀의 시간과 에너지를 절약해 줍니다.
신규 고객들이 Simple Start Onboarding을 통해 만족스러운 성공을 거둔 만큼, 기존 고객을 위한 간소화된 온보딩 경험도 제공해 선제적이고 자동화된 웹 보안으로 증가하는 디지털 자산을 보호할 수 있도록 지원합니다.
4. 업데이트된 Web Security Analytics
Akamai Web Security Analytics는 Akamai Control Center의 핵심으로서 운영을 간소화하고 분석 기능을 강화하는 인텔리전스를 제공합니다. 새로운 업데이트에는 사용자 정의 가능한 대시보드, 설정 변경 표시기, 웹훅 알림, 단축된 딥링크가 포함되어 공유가 더욱 간편해졌습니다. 이러한 혁신으로 팀은 시간을 절약하고 Slack과 같은 툴에서 중요한 Web Security Analytics 알림을 유연하게 수신해 워크플로우를 간소화할 수 있습니다.
5. Akamai Client-Side Protection & Compliance
컴플라이언스에 필요한 노력이 증가함에 따라 복잡한 컴플라이언스 요구사항을 간소화하도록 지원하는 Akamai의 혁신도 발전하고 있습니다. Akamai Client-Side Protection & Compliance는 App & API Protector와 함께 제공되는 제품으로, 최종 사용자 데이터의 유출을 방지하고 웹사이트를 자바스크립트 위협으로부터 보호합니다. 악성 스크립트 동작을 탐지하고 보안 팀이 유해한 활동을 실시간으로 방어할 수 있게 실행 가능한 알림을 제공하도록 설계되었습니다.
특별히 설계된 PCI DSS(Payment Card Industry Data Security Standard) v4.0 컴플라이언스 기능을 바탕으로Client-Side Protection & Compliance는 다음과 같이 기업을 지원합니다.
새로운 스크립트 보안요구 사항을 준수하도록 지원하고 클라이언트 측 공격으로부터 결제 카드 데이터 보호
단일 종합 대시보드를 통해 결제 페이지의 스크립트 인벤토리를 손쉽게 관리하고 감사 프로세스를 간소화
전용 PCI 알림을 수신해 컴플라이언스 관련 이벤트에 신속하게 대응
동일한 포털에서 제어되는 App & API Protector의 추가 기능으로 고객 자산 전반에 대한 컴플라이언스 모니터링의 필요성 감소
6. New: CVE Protections Lookup
Akamai는 자동 업데이트를 통해 새로운 위협과 유명 CVE에 대한 보안 기능을 신속하게 배포할 수 있습니다. CVE Protections Lookup은 새롭게 출시된 획기적인 기능으로, 고객이 Akamai의 CVE 데이터베이스를 검색하고, 위협 수준을 평가하고, CVE 세부 정보에 접속하고, 해당 취약점에 대한 Akamai의 조치를 이해할 수 있도록 지원합니다.
개발자와 보안 실무자는 취약점의 악용을 방지하기 위해 선제적으로 보호 조치가 적용된 위치를 파악해 속도와 효율성을 높일 수 있습니다.
혁신은 계속됩니다
혁신을 위한 Akamai의 노력은 이러한 기능 향상에 그치지 않고, 보안 운영을 간소화할 뿐만 아니라 진화하는 위협에 선제적으로 대응할 수 있는 인텔리전스의 미래를 약속합니다.
고객은 Akamai와 함께 단순히 솔루션을 도입하는 데 그치지 않고, 현재와 미래의 선제적이고 지능적인 방어 메커니즘을 확립하기 위한 파트너십을 구축합니다.
Groupe Rocher 의 그룹 최고 정보 보안 책임자인 제롬 에티엔(Jerome Etienne)은 "Akamai와의 협업에 매우 만족합니다. Akamai는 솔루션을 통해 지속적으로 뛰어난 안정성과 성능을 제공하고 있습니다. Groupe Rocher 팀의 연장선상에서 매우 전문적인 방식으로 일하고, 도움이 필요할 때 언제든 지원을 제공합니다. 덕분에 안전하고 효율적인 쇼핑 경험으로 고객에게 즐거움을 선사할 수 있게 되었습니다."
예측할 수 없는 디지털 환경에서 탁월한 보안 서비스 제공
디지털 위협이 만연하고 끊임없이 진화하는 시대에 고객은 혁신을 향한 Akamai의 헌신에 힘입어 사이버 보안 경쟁에서 몇 걸음 앞서 나갈 수 있습니다. Akamai는 6가지 주요 개선 사항을 통해 예측 불가능한 디지털 환경에서 탁월한 보안 기능을 제공하는 애플리케이션 보안 솔루션 분야의 리더로서 지속적으로 입지를 강화해 나가고 있습니다.
Akamai의 개선 사항과 애플리케이션 및 API에 대한 방대한 보안 기능은 고객 지원 및 선택적 전문 서비스레이어를 통해 더욱 강화됩니다. SOCC Advanced Support Service(곧 제공 예정!)는 향상된 하이터치 및 개인 맞춤형 고객 경험, 즉각적인 전문가 지원, SOCC 관리에 대한 보다 빠른 에스컬레이션 경로를 제공합니다.
새로운 기능을 직접 확인해 보세요
Akamai는 선제적 보안을 통해 현재의 문제를 해결할 뿐만 아니라 미래에도 대비할 수 있다고 믿습니다. Akamai App & API Protector의 새로운 기능을 살펴보고 보안 환경을 강화하세요. Simple Start Onboarding, 무료 체험으로 시작해 보세요.