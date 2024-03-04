アプリケーションセキュリティにおける Akamai のリーダーシップを強化する 6 つのイノベーション
デジタルセキュリティに対する Akamai のひたむきな取り組みは常に弊社の基盤となっており、本日発表された Akamai App & API Protectorの最新のアップデートを含むすべての アプリケーション・セキュリティ・ポートフォリオは弊社の揺るぎない取り組みの証です。
この包括的なブログ記事では、アプリケーションセキュリティのイノベーションと強化を推進する Akamai の取り組みの例として次の 6 つの重要な機能強化について説明します。
レイヤー 7 DDoS 防御の強化
高度なボット検知と応答
効率的な Simple Start Onboarding
Web Security Analytics のアップデート
Akamai Client-Side Protection & Compliance
新機能：CVE Protections Lookup
1.レイヤー 7 DDoS 防御の強化
Akamai App & API Protector は、レイヤー 7 分散型サービス妨害（DDoS）防御の新たな標準を打ち立てました。アプリケーションレイヤーの DDoS 攻撃の規模、複雑さ、頻度が増加しているため、このアップデートは極めて重要です。Akamai の機能強化により、高度な攻撃に対する防御の労力が軽減されます。たとえば、設定可能なレート・アカウンティング・ウィンドウによって、短期間の大量の DDoS 攻撃に高い精度で対処できます。クライアント IP レピュテーションスコアに基づくレート制限（最近悪性のふるまいのあった IP アドレスにリスクスコアを割り当てる）など、レートポリシーの一致条件が強化され、悪性の DDoS トラフィックをエッジでプロアクティブに阻止します。
インテリジェントな負荷制限による URL 保護は、悪性のソースよりもユーザートラフィックをインテリジェントに優先することで、高度に分散された攻撃の最中にも重要な URL、API、マイクロサービスの可用性を最大限に高めます。URL 保護のプラットフォーム DDoS インテリジェンスは、クラウドコンピューティング、セキュリティ、コンテンツ配信のための世界で最も分散されたプラットフォームの脅威インテリジェンスを活用することで、お客様がプロアクティブな DDoS 制御を構築できるよう後押しします。
2.高度なボット検知と応答
Akamai は、Web アプリケーションと API の保護（WAAP）を通じてボット管理のニーズが進化していることを認識し、ボットの可視化&緩和機能を強化しました。新たに組み込まれたブラウザー偽装検知機能は、動的スコアリングモデルと機械学習を使用してブラウザー内のボットアクティビティを識別し、それに対抗します。
現在では、ボットの可視化&緩和機能により、ユーザーは条件付きの応答を適用して、戦略を調整し、悪性ボットをより効果的に阻止できるようになりました。さらに、Akamai のロードマップには、App & API Protector のボット制御機能におけるインタースティシャルチャレンジも含まれています。
3. 効率的な Simple Start Onboarding
新規顧客のオンボーディングプロセスをシンプル化するために、Akamai は Simple Start Onboarding を導入しました。新しいお客様は、App & API Protector の包括的な適応型防御をわずか 1 日で統合できるようになりました。
このツールは、以前に Akamai を利用した経験のないユーザーの迅速なオンボーディングを実現するために、効率化されたガイド付きプロセスを提供し、Akamai の運用開始体験の初期セットアップを完全にセルフサービスで行えるようにします。Akamai Simple Start Onboarding は、セキュリティ体制設定の支援から実用的なレポート作成、自動支援まで、運用上の負担を大幅に軽減し、チームの時間とエネルギーを節約します。
Akamai は長いお付き合いのあるクライアントを忘れてはいません。新規のお客様が Simple Start Onboarding を利用してそのような成功を収めているため、このシンプル化されたオンボーディング体験を既存のお客様向けにもリリースし、自動化された事前対応型の Web 保護によって増加するデジタル資産のセキュリティ確保を後押しします。
4.Web Security Analytics のアップデート
Akamai Web Security Analytics は Akamai Control Center の中核であり、運用をシンプル化して分析機能を強化するインテリジェンスを提供します。新たなアップデートには、カスタマイズ可能なダッシュボード、設定変更インジケーター、Webhook アラート、および共有を容易にするための短縮されたディープリンクが含まれています。これらのイノベーションにより、チームは時間を節約できるだけでなく、好みのツール（Slack など）で重要な Web Security Analytics アラートを受信してワークフローを合理化するための柔軟性を手に入れることができます。
5.Akamai Client-Side Protection & Compliance
コンプライアンスを維持するために必要な労力が増えるにつれ、複雑なコンプライアンス要件のシンプル化に役立つ Akamai のイノベーションも数を増しています。 Akamai Client-Side Protection & Complianceは、App & API Protector の付帯製品であり、エンドユーザーデータの窃取を防ぎ、JavaScript の脅威から Web サイトを保護します。悪性スクリプトのふるまいを検知して、実効性のあるアラートをセキュリティチームに提供することにより、有害なアクティビティをリアルタイムで緩和できるように設計されています。
専用の Payment Card Industry Data Security Standard（PCI DSS） v4.0 コンプライアンス機能を備える Client-Side Protection & Compliance は、次のように組織をサポートします。
新たなスクリプトセキュリティ要件を満たすための支援をし、決済カードデータをクライアントサイド攻撃から保護します
決済ページのスクリプトのインベントリーを簡単に管理し、単一の包括的なダッシュボードを使用して監査プロセスを効率化します
コンプライアンス関連のイベントに迅速に対応するための専用の PCI アラートを受信します
お客様の資産全体のコンプライアンスを監視する必要性を低減します（この App & API Protector へのアドオンは同じポータルで制御されるため）
6.新機能：CVE Protections Lookup
Akamai は、自動アップデートにより、新たな脅威や注目度の高い CVE に対する防御の迅速な展開を可能にします。CVE Protections Lookup は新たにリリースされた画期的な機能であり、お客様は Akamai の CVE データベースを検索し、脅威レベルを評価し、CVE の詳細にアクセスし、脆弱性に対する Akamai の対策を把握することができます。
開発者やセキュリティ担当者は、プロアクティブに保護が適用されて脆弱性の悪用が緩和されている箇所を把握することで、スピードと効率を向上させることができます。
継続的なイノベーション
Akamai のイノベーションの取り組みはこれらの機能強化に留まらず、今後もセキュリティ運用をシンプル化するだけでなく、進化する脅威に先手を打って対処するためのインテリジェンスを取り入れることを約束します。
Akamai のお客様はソリューションを導入するだけでなく、現在および将来のためにプロアクティブかつインテリジェントな防御メカニズムを提供するパートナーシップを活用しています。
Groupe Rocher の Jérôme Etienne 氏は次のように述べています。「Akamai との提携にとても満足しています。Akamai は、同社のソリューションを通じて、一貫して優れた信頼性とパフォーマンスを提供してくれます。（中略）Akamai のチームは当社の一部のようであり、高度なプロフェッショナルとしてふるまい、助けが必要なときにいつでも対応できる準備が整っています。Akamai のおかげで、お客様に満足していただける安全で効率的なショッピング体験を提供できるようになりました」
予測不能なデジタル環境で比類のない保護を提供
デジタル脅威が至るところに存在し、進化し続けている時代を進む中で、Akamai がイノベーションにひたむきに取り組むことにより、お客様はサイバーセキュリティの戦いで数歩先を行くことができます。上記の 6 つの重要な機能強化により、Akamai は引き続きアプリケーション・セキュリティ・ソリューションのリーダーとしての地位を強固にし、予測不能なデジタル環境で比類のない保護を提供します。
これらの機能強化や、数多くのアプリケーションおよび API 保護機能は、 カスタマーサポート とオプションの Professional Servicesによって強化されます。SOCC Advanced Support Service（近日提供開始）は、強化された対面サービスとパーソナライズされた顧客体験、専門家による即時対応、SOCC 管理への迅速なエスカレーションを提供します。
新機能を実際に体験
Akamai は、現在の課題に対処するだけでなく将来に備えるプロアクティブなセキュリティを重視しています。Akamai App & API Protector を使用して、これらの新機能を確認し、セキュリティ環境を強化してください。今すぐ 無料トライアルを開始し、Simple Start Onboarding をお試しいただけます。