アプリケーションセキュリティにおける Akamai のリーダーシップを強化する 6 つのイノベーション

継続的なイノベーション

Akamai のイノベーションの取り組みはこれらの機能強化に留まらず、今後もセキュリティ運用をシンプル化するだけでなく、進化する脅威に先手を打って対処するためのインテリジェンスを取り入れることを約束します。

Akamai のお客様はソリューションを導入するだけでなく、現在および将来のためにプロアクティブかつインテリジェントな防御メカニズムを提供するパートナーシップを活用しています。

Groupe Rocher の Jérôme Etienne 氏は次のように述べています。「Akamai との提携にとても満足しています。Akamai は、同社のソリューションを通じて、一貫して優れた信頼性とパフォーマンスを提供してくれます。（中略）Akamai のチームは当社の一部のようであり、高度なプロフェッショナルとしてふるまい、助けが必要なときにいつでも対応できる準備が整っています。Akamai のおかげで、お客様に満足していただける安全で効率的なショッピング体験を提供できるようになりました」

予測不能なデジタル環境で比類のない保護を提供

デジタル脅威が至るところに存在し、進化し続けている時代を進む中で、Akamai がイノベーションにひたむきに取り組むことにより、お客様はサイバーセキュリティの戦いで数歩先を行くことができます。上記の 6 つの重要な機能強化により、Akamai は引き続きアプリケーション・セキュリティ・ソリューションのリーダーとしての地位を強固にし、予測不能なデジタル環境で比類のない保護を提供します。

これらの機能強化や、数多くのアプリケーションおよび API 保護機能は、 カスタマーサポート とオプションの Professional Servicesによって強化されます。SOCC Advanced Support Service（近日提供開始）は、強化された対面サービスとパーソナライズされた顧客体験、専門家による即時対応、SOCC 管理への迅速なエスカレーションを提供します。

新機能を実際に体験

Akamai は、現在の課題に対処するだけでなく将来に備えるプロアクティブなセキュリティを重視しています。Akamai App & API Protector を使用して、これらの新機能を確認し、セキュリティ環境を強化してください。今すぐ 無料トライアルを開始し、Simple Start Onboarding をお試しいただけます。