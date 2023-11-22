Groupe Rocher 携手 Akamai，致力为客户提供卓越体验

Groupe Rocher 是 1959 年在法国布列塔尼创立的一个家族企业。受其创始人 Yves Rocher 个人经历的影响，Groupe Rocher 深信自然对人类的福祉有着积极作用，因此能激发人类采取行动保护地球的愿望，他们也由此树立了“重建人与自然的联系”这一明确目标。因此，他们成为了法国法律框架下第一家转变为“使命导向型企业”（Entreprise à Mission）的跨国集团。这家创新公司与 Akamai 有着高度一致的价值观，我们很高兴他们选择我们为自己的客户提供无缝体验。
严加防范爬虫程序
对于一家以创新产品为傲的企业来说，保持客户忠诚度极其重要。爬虫程序会破坏购物体验，让那些错过新产品发布的客户感到沮丧，因为爬虫程序能够抢先购买到这些产品。
Akamai 的作用正是如此。将真实流量与爬虫程序流量区分开来，Akamai Bot Manager Premier 擅长区分真实流量和爬虫程序流量，即使是最复杂的爬虫程序，也能帮助您更聪明。我们每天收集 115 亿次爬虫程序请求和 2.8 亿次爬虫程序登录，从干净的数据中获取情报。所有这些举措都有助于 Groupe Rocher 保护其整个攻击面及旗下的知名品牌，其中包括 Yves Rocher、Arbonne 和 Dr. Pierre Ricaud。
安全、无缝的购物体验
Groupe Rocher 的客户期望能够便捷高效地从实体店或网上购买极具创新性的化妆品。即使在黑色星期五或网络星期一这样的高峰时期，客户也期望该公司的网站能够提供安全、无缝的购物体验。
Akamai 为 Groupe Rocher 提供了实现这一目标所需的基础架构。Akamai App & API Protector 在单一解决方案中集成了 Web 应用防火墙、API 安全以及第 7 层分布式拒绝服务 (DDoS) 防护功能。它能够快速识别漏洞，抵御公司网络和 API 资产所面临的各种威胁。
Groupe Rocher 的集团首席信息安全官 Jérôme Etienne 进一步讲述了与 Akamai 的合作：“我们非常喜欢与 Akamai 合作。他们始终致力于提供高度可靠和性能卓越的解决方案，同时确保这些解决方案完全符合最新的安全法规要求。他们的团队几乎成为了我们不可或缺的一部分，不仅非常专业，而且总是能够在我们需要帮助时提供支持。在他们的帮助下，我们能够提供安全高效的购物体验，满足客户的需求。通过此次合作，我们获得了巨大的商业价值。对于双方未来的合作，我们更是充满期待，因为这将让我们能够继续重建人与自然的联系。”
Akamai 简介
Akamai 是一家致力于赋能并保护线上业务的网络安全和云计算公司。我们业界领先的安全解决方案、卓越的威胁情报和全球运营团队，可为各地企业数据和应用程序提供纵深防御。Akamai 的全栈云计算解决方案依托全球分布广泛的平台，兼具高性能与成本效益。全球众多企业坚信，Akamai 能够提供卓越的可靠性保障、规模化扩展能力及专业技术，助其从容拓展业务。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。