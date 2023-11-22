Groupe Rocher 携手 Akamai，致力为客户提供卓越体验

Groupe Rocher 的客户期望能够便捷高效地从实体店或网上购买极具创新性的化妆品。即使在黑色星期五或网络星期一这样的高峰时期，客户也期望该公司的网站能够提供安全、无缝的购物体验。

Akamai 为 Groupe Rocher 提供了实现这一目标所需的基础架构。Akamai App & API Protector 在单一解决方案中集成了 Web 应用防火墙、API 安全以及第 7 层分布式拒绝服务 (DDoS) 防护功能。它能够快速识别漏洞，抵御公司网络和 API 资产所面临的各种威胁。

Groupe Rocher 的集团首席信息安全官 Jérôme Etienne 进一步讲述了与 Akamai 的合作：“我们非常喜欢与 Akamai 合作。他们始终致力于提供高度可靠和性能卓越的解决方案，同时确保这些解决方案完全符合最新的安全法规要求。他们的团队几乎成为了我们不可或缺的一部分，不仅非常专业，而且总是能够在我们需要帮助时提供支持。在他们的帮助下，我们能够提供安全高效的购物体验，满足客户的需求。通过此次合作，我们获得了巨大的商业价值。对于双方未来的合作，我们更是充满期待，因为这将让我们能够继续重建人与自然的联系。”