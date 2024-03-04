6 formas en las que Akamai innova para fortalecer su liderazgo en seguridad de aplicaciones

La innovación continúa

El compromiso de Akamai con la innovación va más allá de estas mejoras y promete un futuro en el que las operaciones de seguridad no solo se simplifiquen, sino que también cuenten con la inteligencia necesaria para contrarrestar de forma preventiva las amenazas en evolución.

Con Akamai, los clientes no solo adoptan una solución, sino que entran a formar parte de una asociación que ofrece mecanismos de defensa proactivos e inteligentes para la actualidad y para el futuro.

Jérôme Etienne de Groupe Rocher afirma: "Nos encanta trabajar con Akamai. Las soluciones de esta empresa ofrecen en todo momento una gran fiabilidad y rendimiento. El equipo es una extensión del nuestro, actúa de una manera muy profesional y siempre está disponible si necesitamos ayuda. Nos han permitido ofrecer a nuestros clientes experiencias de compra seguras y eficientes".

Protección sin igual en un panorama digital impredecible

A medida que avanzamos hacia una era donde las amenazas digitales son omnipresentes y evolucionan constantemente, la dedicación de Akamai a la innovación hace que nuestros clientes vayan varios pasos por delante en materia de ciberseguridad. Con estas seis mejoras fundamentales, Akamai continúa reforzando su posición como líder en soluciones de seguridad de aplicaciones, al proporcionar una protección sin igual en un panorama digital impredecible.

Estas mejoras y la amplia protección para aplicaciones y API se ven reforzados con nuestro servicio de atención al cliente y los niveles opcionales de servicios profesionales. El servicio de asistencia técnica avanzada de SOCC (disponible próximamente) proporcionará una mejor experiencia del cliente y de contacto personalizada, disponibilidad inmediata de expertos y una ruta de derivación más rápida a la gestión del SOCC.

Descubra estas nuevas funciones por sí mismo

En Akamai, creemos en un modelo de seguridad proactiva que no solo aborda los desafíos actuales, sino que también se prepara para el futuro. Explore estas nuevas capacidades y refuerce su entorno de seguridad con Akamai App & API Protector. Pruebe el proceso de incorporación sencilla con una prueba gratuita.