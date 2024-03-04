6 formas en las que Akamai innova para fortalecer su liderazgo en seguridad de aplicaciones
La dedicación de Akamai a la seguridad digital siempre ha sido la piedra angular de su oferta de servicios, y las últimas actualizaciones de Akamai App & API Protector, anunciadas hoy, junto al resto de la cartera de seguridad de aplicaciones, sirven como testimonio de nuestro compromiso inquebrantable.
En esta detallada entrada del blog, analizaremos las seis mejoras más destacadas que ejemplifican el compromiso de Akamai con la innovación y el fortalecimiento de la seguridad de las aplicaciones. Estas son:
Protección contra ataques DDoS de capa 7 mejorada
Detección y respuesta de bots avanzadas
Incorporación sencilla y optimizada
Análisis actualizado de seguridad web
Client-Side Protection & Compliance de Akamai
Novedad: Búsqueda de protecciones de CVE
1. Protección contra ataques DDoS de capa 7 mejorada
Akamai App & API Protector ha definido un nuevo estándar en la protección frente a ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS) de capa 7. Esta actualización es fundamental, puesto que los ataques DDoS a la capa de aplicación están creciendo en tamaño, complejidad y frecuencia. Las mejoras de Akamai reducen el esfuerzo necesario para defenderse frente a ataques sofisticados, como el periodo de medición de velocidad configurable, que aborda ataques DDoS de breve duración con gran precisión. Las condiciones de coincidencia mejoradas en las políticas de velocidad, que incluyen la limitación de velocidad basada en las puntuaciones de reputación de IP del cliente (que asigna una puntuación de riesgo a una dirección IP con un comportamiento sospechoso reciente), detienen de forma proactiva el tráfico DDoS malicioso en el Edge.
La protección de URL con eliminación de carga inteligente maximiza la disponibilidad de URL, API y microservicios fundamentales durante un ataque altamente distribuido, al priorizar de forma inteligente el tráfico del usuario sobre las fuentes maliciosas. La inteligencia sobre DDoS de la plataforma para proteger URL permite a los clientes establecer un control proactivo frente a ataques DDoS con la ayuda de la inteligencia contra amenazas de la plataforma más distribuida del mundo para cloud computing, seguridad y distribución de contenido.
2. Detección y respuesta de bots avanzadas
Akamai reconoce la evolución de las necesidades de gestión de bots a través de la protección de aplicaciones web y API (WAAP) y, por eso, ha mejorado sus capacidades de visibilidad y mitigación de bots. La nueva función Detección de suplantación de identidad del navegador emplea modelos de puntuación dinámicos y aprendizaje automático para discernir y contrarrestar las actividades de bots en el navegador.
La función de visibilidad y mitigación de bots permite a los usuarios aplicar respuestas condicionales, lo que adapta las estrategias para disuadir de forma más eficaz a los bots maliciosos. Además, el plan de Akamai incluye desafíos intercalados en las capacidades de control de bots de App & API Protector.
3. Incorporación sencilla y optimizada
Con el objetivo de simplificar el proceso de incorporación de nuevos clientes, Akamai ha introducido un sencillo proceso de incorporación. A partir de ahora, los nuevos clientes pueden integrarse con las protecciones completas y adaptables de App & API Protector en tan solo un día.
Esta herramienta ofrece un proceso optimizado y guiado para la incorporación rápida de usuarios sin experiencia previa en Akamai, lo que convierte la configuración inicial de activación en una experiencia de autoservicio. Desde la configuración asistida de la estrategia de seguridad hasta la generación de informes procesables y la asistencia automatizada, el proceso de incorporación sencilla de Akamai reduce significativamente la carga operativa para que su equipo ahorre tiempo y energía.
Tampoco nos olvidamos de los clientes que llevan tiempo con nosotros: dado el éxito que ha tenido esta experiencia de incorporación entre los nuevos clientes, queremos ponerla también a disposición de los clientes actuales, para que salvaguarden sus activos digitales en crecimiento con protecciones web automatizadas y proactivas.
4. Análisis actualizado de seguridad web
El análisis de seguridad web de Akamai se encuentra en el centro de Akamai Control Center y ofrece información que simplifica las operaciones y aumenta las capacidades de análisis. Las nuevas actualizaciones incluyen paneles personalizables, indicadores de cambio de configuración, alertas de webhook y enlaces profundos acortados para facilitar el uso compartido. Estas innovaciones permiten ahorrar tiempo y ofrecen a los equipos flexibilidad para recibir alertas esenciales de análisis de seguridad web en las herramientas que elijan, como Slack, para optimizar su flujo de trabajo.
5. Client-Side Protection & Compliance de Akamai
A medida que aumenta el esfuerzo necesario para garantizar el cumplimiento de las normas, también lo hacen las innovaciones de Akamai para simplificar los complejos requisitos de cumplimiento. Client-Side Protection & Compliance de Akamaies un producto complementario de App & API Protector que protege contra la exfiltración de datos de los usuarios finales y blinda los sitios web frente a las amenazas de JavaScript. La solución se ha diseñado para detectar comportamientos de scripts maliciosos y activar alertas útiles, de manera que los equipos de seguridad puedan mitigar las actividades dañinas en tiempo real.
Con las capacidades de conformidad del estándar de seguridad de datos del sector de las tarjetas de pago (PCI DSS) v.4.0, Client-Side Protection & Compliance permite a las organizaciones:
cumplir los nuevos requisitos de seguridad de scripts y proteger los datos de las tarjetas de pago contra los ataques en el lado del cliente;
gestionar fácilmente el inventario de scripts de la página de pago, lo que optimiza el proceso de auditoría a través de un único panel completo;
recibir alertas específicas de PCI para responder rápidamente a eventos relacionados con el cumplimiento;
reducir la necesidad de supervisar el cumplimiento en los activos de los clientes, ya que este complemento de App & API Protector se controla en el mismo portal.
6. Novedad: Búsqueda de protecciones de CVE
Akamai permite implementar rápidamente protecciones contra amenazas emergentes y CVE de alto perfil con actualizaciones automáticas. Búsqueda de protecciones de CVE es una revolucionaria función que permite a los clientes buscar en la base de datos de CVE de Akamai, evaluar los niveles de amenaza, acceder a detalles de CVE y comprender las medidas de Akamai frente a la vulnerabilidad.
Los desarrolladores y los profesionales de la seguridad ganan velocidad y eficiencia al saber dónde se han aplicado las protecciones de forma proactiva para mitigar los ataques de explotación de la vulnerabilidad.
La innovación continúa
El compromiso de Akamai con la innovación va más allá de estas mejoras y promete un futuro en el que las operaciones de seguridad no solo se simplifiquen, sino que también cuenten con la inteligencia necesaria para contrarrestar de forma preventiva las amenazas en evolución.
Con Akamai, los clientes no solo adoptan una solución, sino que entran a formar parte de una asociación que ofrece mecanismos de defensa proactivos e inteligentes para la actualidad y para el futuro.
Jérôme Etienne de Groupe Rocher afirma: "Nos encanta trabajar con Akamai. Las soluciones de esta empresa ofrecen en todo momento una gran fiabilidad y rendimiento. El equipo es una extensión del nuestro, actúa de una manera muy profesional y siempre está disponible si necesitamos ayuda. Nos han permitido ofrecer a nuestros clientes experiencias de compra seguras y eficientes".
Protección sin igual en un panorama digital impredecible
A medida que avanzamos hacia una era donde las amenazas digitales son omnipresentes y evolucionan constantemente, la dedicación de Akamai a la innovación hace que nuestros clientes vayan varios pasos por delante en materia de ciberseguridad. Con estas seis mejoras fundamentales, Akamai continúa reforzando su posición como líder en soluciones de seguridad de aplicaciones, al proporcionar una protección sin igual en un panorama digital impredecible.
Estas mejoras y la amplia protección para aplicaciones y API se ven reforzados con nuestro servicio de atención al cliente y los niveles opcionales de servicios profesionales. El servicio de asistencia técnica avanzada de SOCC (disponible próximamente) proporcionará una mejor experiencia del cliente y de contacto personalizada, disponibilidad inmediata de expertos y una ruta de derivación más rápida a la gestión del SOCC.
Descubra estas nuevas funciones por sí mismo
En Akamai, creemos en un modelo de seguridad proactiva que no solo aborda los desafíos actuales, sino que también se prepara para el futuro. Explore estas nuevas capacidades y refuerce su entorno de seguridad con Akamai App & API Protector. Pruebe el proceso de incorporación sencilla con una prueba gratuita.