6 maneiras pelas quais a Akamai inova para fortalecer sua liderança em segurança de aplicações

A inovação continua

O compromisso da Akamai com a inovação vai além dessas melhorias, prometendo um futuro no qual as operações de segurança não são apenas simplificadas, mas também imbuídas com a inteligência para neutralizar preventivamente as ameaças em evolução.

Com a Akamai, os clientes não estão apenas adotando uma solução, mas sim uma parceria que oferece mecanismos de defesa proativos e inteligentes para hoje e para o futuro.

Jérôme Etienne do Groupe Rocher diz, "Adoramos trabalhar com a Akamai. Ela consistentemente oferece grande confiabilidade e desempenho por meio de suas soluções. A equipe é uma extensão da nossa, agindo de maneira altamente profissional e sempre disponível se precisarmos de ajuda. Ela nos permitiu satisfazer nossos clientes com experiências de compras seguras e eficientes."

Oferecendo proteção inigualável em um cenário digital imprevisível

À medida que avançamos em uma época em que as ameaças digitais são onipresentes e em constante evolução, a devoção da Akamai à inovação significa que nossos clientes estão vários passos à frente na cibersegurança. Com essas seis melhorias fundamentais, a Akamai continua a reforçar sua posição como líder em soluções de segurança de aplicações, oferecendo proteção inigualável em um cenário digital imprevisível.

Essas melhorias e as amplas proteções para aplicativos e APIs são reforçadas por nosso atendimento ao cliente e camadas opcionais de serviços profissionais. O Serviço de suporte avançado SOCC (disponível em breve!) fornecerá um toque avançado e uma experiência personalizada do cliente, disponibilidade imediata de especialistas e um caminho de escalonamento mais rápido para o gerenciamento de SOCC.

Descubra esses novos recursos você mesmo

Na Akamai, acreditamos na segurança proativa que não só resolve os desafios atuais, mas também se prepara para o futuro. Explore esses novos recursos e fortaleça seu ambiente de segurança com o Akamai App & API Protector. Comece e experimente o Simple Start com uma avaliação gratuita.