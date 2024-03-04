6 maneiras pelas quais a Akamai inova para fortalecer sua liderança em segurança de aplicações
A dedicação da Akamai à segurança digital sempre foi a base de nossas ofertas de serviços e das atualizações mais recentes do Akamai App & API Protector, anunciadas hoje, juntamente com todo o nosso portfólio de segurança de aplicações, servem como prova de nosso comprometimento inabalável.
Nesta abrangente publicação no blog, nos aprofundamos em seis aprimoramentos fundamentais que exemplificam a motivação da Akamai para a segurança inovadora e o fortalecimento das aplicações, incluindo:
Proteções aprimoradas contra DDoS de Camada 7
Detecção e resposta avançadas de bots
Integração simplificada do Simple Start
Web Security Analytics atualizado
Akamai Client-Side Protection & Compliance
Novidade: Pesquisa de proteções CVE
1. Proteções aprimoradas contra DDoS de Camada 7
O Akamai App & API Protector definiu um novo padrão na proteção de DDoS (negação de serviço distribuída de Camada 7. Essa atualização é crucial, pois os ataques de DDoS da camada de aplicação crescem em tamanho, complexidade e frequência. As melhorias da Akamai reduzem o esforço para se defender contra ataques sofisticados, como a janela de contabilidade de taxa configurável que aborda curtos picos de ataques de DDoS com grande precisão. Condições de correspondência aprimoradas em políticas de taxa, incluindo limitação de taxa com base nas pontuações de reputação de IP do cliente (que atribuem uma pontuação de risco ao endereço IP com comportamento mal-intencionado recente) interrompem proativamente o tráfego DDoS mal-intencionado na edge.
A proteção de URL com eliminação inteligente de carga maximiza a disponibilidade de URLs, APIs e microsserviços críticos durante um ataque altamente distribuído, priorizando de forma inteligente o tráfego do usuário sobre fontes mal-intencionadas. A inteligência de DDoS da plataforma na proteção de URL ajuda os clientes a configurar um controle de DDoS proativo aproveitando a inteligência de ameaças da plataforma mais distribuída do mundo para computação em nuvem, segurança e entrega de conteúdo.
2. Detecção e resposta avançadas de bots
A Akamai reconheceu as crescentes necessidades de gerenciamento de bots por meio de aplicação da Web e proteção de API (WAAP) e elevou seus recursos de Bot Visibility & Mitigation. O recurso Detecção de representação de navegador recém-incorporado usa modelos de pontuação dinâmica e machine learning para discernir e neutralizar atividades de bot no navegador.
Agora, o Bot Visibility & Mitigation permite que os usuários apliquem respostas condicionais, adaptando estratégias para impedir bots mal-intencionados de forma mais eficaz. Além disso, o roteiro da Akamai inclui desafios intersticiais nos recursos de controle de bots do App & API Protector.
3. Integração simplificada do Simple Start
Para simplificar o processo de integração para novos clientes, a Akamai introduziu a integração do Simple Start. Agora, os novos clientes podem se integrar às proteções abrangentes e adaptáveis do App & API Protector em apenas um dia.
Essa ferramenta fornece um processo simplificado e orientado para a integração rápida para usuários sem experiência prévia com a Akamai, tornando a configuração inicial da experiência de entrada uma operação da Akamai totalmente fácil de ser feita por autoatendimento. Desde a configuração de postura de segurança assistida até relatórios acionáveis e assistência automatizada, a integração do Akamai Simple Start pode reduzir significativamente a carga operacional, economizando tempo e energia da sua equipe.
Clientes de longa data não são esquecidos; como nossos novos clientes tiveram esse sucesso com a integração do Simple Start, também estamos lançando essa experiência de integração simplificada para nossos clientes existentes, capacitando-os a proteger suas propriedades digitais crescentes com proteções da Web proativas e automatizadas.
4. Web Security Analytics atualizado
O Akamai Web Security Analytics está no centro do Akamai Control Center, oferecendo inteligência que simplifica as operações e aumenta os recursos de análise. As novas atualizações incluem painéis personalizáveis, indicadores de alteração de configuração, alertas de webhook e links detalhados reduzidos para facilitar o compartilhamento. Essas inovações economizam tempo e oferecem às equipes a flexibilidade de receber alertas vitais do Web Security Analytics em suas ferramentas escolhidas, como o Slack, para simplificar seu fluxo de trabalho.
5. Akamai Client-Side Protection & Compliance
À medida que o esforço necessário para manter a conformidade aumenta, as inovações da Akamai também ajudam a simplificar requisitos complexos de conformidade. Akamai Client-Side Protection & Compliance, um produto complementar do App & API Protector, ajuda a proteger contra a extração de dados do usuário final e protege websites contra ameaças de JavaScript. Ele foi projetado para detectar comportamentos mal-intencionados de scripts e fornecer alertas acionáveis para que as equipes de segurança mitiguem atividades prejudiciais em tempo real.
Com os recursos de conformidade v4.0 do Padrão de Segurança de Dados da Indústria de Cartões de Pagamento (PCI DSS) desenvolvido especificamente, o Client-Side Protection & Compliance oferece suporte a organizações para:
Ajudar na compreensão dos novos requisitos de segurança de script e proteger os dados do cartão de pagamento contra ataques do lado do cliente
Gerenciar de maneira fácil o inventário de scripts da página de pagamento, agilizando o processo de auditoria por meio de um único painel abrangente
Receber alertas dedicados de PCI para responder rapidamente a eventos relacionados à conformidade.
Reduzir a necessidade de monitorar a conformidade em todas as propriedades do cliente, pois esse complemento ao App & API Protector é controlado no mesmo portal.
6. Novidade: Pesquisa de proteções CVE
A Akamai permite a rápida implantação de proteções contra ameaças emergentes e CVEs de alto perfil com atualizações automáticas. A Pesquisa de proteções CVE é um divisor de águas recém-lançado, que permite que os clientes pesquisem o banco de dados CVE da Akamai, avaliem os níveis de ameaça, acessem detalhes de CVE e compreendam as medidas da Akamai contra a vulnerabilidade.
Desenvolvedores e profissionais de segurança podem ganhar velocidade e eficiência sabendo onde as proteções foram aplicadas de forma proativa para mitigar as explorações da vulnerabilidade.
A inovação continua
O compromisso da Akamai com a inovação vai além dessas melhorias, prometendo um futuro no qual as operações de segurança não são apenas simplificadas, mas também imbuídas com a inteligência para neutralizar preventivamente as ameaças em evolução.
Com a Akamai, os clientes não estão apenas adotando uma solução, mas sim uma parceria que oferece mecanismos de defesa proativos e inteligentes para hoje e para o futuro.
Jérôme Etienne do Groupe Rocher diz, "Adoramos trabalhar com a Akamai. Ela consistentemente oferece grande confiabilidade e desempenho por meio de suas soluções. A equipe é uma extensão da nossa, agindo de maneira altamente profissional e sempre disponível se precisarmos de ajuda. Ela nos permitiu satisfazer nossos clientes com experiências de compras seguras e eficientes."
Oferecendo proteção inigualável em um cenário digital imprevisível
À medida que avançamos em uma época em que as ameaças digitais são onipresentes e em constante evolução, a devoção da Akamai à inovação significa que nossos clientes estão vários passos à frente na cibersegurança. Com essas seis melhorias fundamentais, a Akamai continua a reforçar sua posição como líder em soluções de segurança de aplicações, oferecendo proteção inigualável em um cenário digital imprevisível.
Essas melhorias e as amplas proteções para aplicativos e APIs são reforçadas por nosso atendimento ao cliente e camadas opcionais de serviços profissionais. O Serviço de suporte avançado SOCC (disponível em breve!) fornecerá um toque avançado e uma experiência personalizada do cliente, disponibilidade imediata de especialistas e um caminho de escalonamento mais rápido para o gerenciamento de SOCC.
Descubra esses novos recursos você mesmo
Na Akamai, acreditamos na segurança proativa que não só resolve os desafios atuais, mas também se prepara para o futuro. Explore esses novos recursos e fortaleça seu ambiente de segurança com o Akamai App & API Protector. Comece e experimente o Simple Start com uma avaliação gratuita.