L'innovation se poursuit

L'engagement d'Akamai en matière d'innovation va au-delà de ces améliorations, promettant un avenir dans lequel les opérations de sécurité seront non seulement simplifiées, mais aussi dotées de l'intelligence nécessaire pour contrer de manière préventive les menaces en constante évolution.

Avec Akamai, les clients ne se contentent pas d'adopter une solution, ils adhèrent à un partenariat qui offre des mécanismes de défense proactifs et intelligents pour aujourd'hui et pour l'avenir.

Jérôme Etienne du Groupe Rocher a déclaré : "Nous adorons travailler avec Akamai. Ils offrent en permanence une fiabilité et des performances exceptionnelles grâce à leurs solutions… L'équipe est une extension de la nôtre. Elle intervient de manière très professionnelle et est toujours disponible si nous avons besoin d'aide. Akamai nous permet de satisfaire nos clients en leur offrant des expériences d'achat sûres et efficaces."

Offrir une protection inégalée dans un paysage digital imprévisible

Alors que nous avançons dans une ère où les menaces digitales sont omniprésentes et en constante évolution, le dévouement d'Akamai à l'innovation signifie que nos clients ont plusieurs longueurs d'avance dans le jeu de la cybersécurité. Avec ces six améliorations cruciales, Akamai continue de renforcer sa position de leader en matière de solutions de sécurité des applications, offrant une protection inégalée dans un écosystème digital imprévisible.

Ces améliorations et les vastes protections pour les applications et les API sont renforcées par notre support client et les niveaux facultatifs de services professionnels. Le service de support SOCC avancé (bientôt disponible !) offrira une expérience client personnalisée et de haut niveau, la disponibilité immédiate d'un expert et un acheminement plus rapide vers la gestion du SOCC.

Découvrez ces nouvelles fonctionnalités par vous-même

Chez Akamai, nous croyons en une sécurité proactive qui ne se contente pas de relever les défis d'aujourd'hui, mais prépare également l'avenir. Explorez ces nouvelles fonctionnalités et renforcez votre environnement de sécurité avec Akamai App & API Protector. Commencez et essayez Simple Start Onboarding grâce à un essai gratuit.