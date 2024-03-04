6 façons dont Akamai innove pour renforcer son leadership en matière de sécurité des applications
L'engagement d'Akamai en matière de sécurité digitale a toujours été la pierre angulaire de nos offres de services, et les dernières mises à jour de la solution App & API Protector d'Akamaiannoncées aujourd'hui, ainsi que l'ensemble de notre portefeuille de sécurité des applications,témoignent de notre engagement indéfectible.
Dans cet article de blog complet, nous examinons six améliorations essentielles qui illustrent la volonté d'Akamai d'innover et de renforcer la sécurité des applications, notamment les suivantes :
Protections contre les attaques DDoS de couche 7 améliorées
Détection avancée des bots et réponse à leurs attaques
Outil Simple Start Onboarding rationalisé
Analyse de sécurité Web mise à jour
La solution Client-Side Protection & Compliance d'Akamai
Nouveau : Recherche de protections CVE
1. Protections contre les attaques DDoS de couche 7 améliorées
Akamai App & API Protector a établi une nouvelle norme en matière de protection contre les attaques par déni de service distribué (DDoS) de couche 7. Cette mise à jour est cruciale car les attaques DDoS au niveau de la couche applicative augmentent en taille, en complexité et en fréquence. Les améliorations apportées par Akamai réduisent l'effort de défense contre les attaques sophistiquées, telles que la fenêtre configurable de comptabilisation des taux qui traite avec une grande précision les courtes rafales d'attaques DDoS. Les conditions de correspondance améliorées dans les stratégies de taux, y compris la limitation de taux basée sur les scores de réputation d'adresse IP du client (qui attribue un score de risque à l'adresse IP ayant eu un comportement malveillant récent), arrêtent de manière proactive le trafic DDoS malveillant en bordure de l'Internet.
La protection des URL avec délestage de charge intelligent optimise la disponibilité des URL, API et microservices critiques lors d'une attaque hautement distribuée en hiérarchisant intelligemment le trafic utilisateur par rapport aux sources malveillantes. L'intelligence DDoS de la plateforme dans la protection URL aide les clients à mettre en place un contrôle DDoS proactif en exploitant l'intelligence des menaces depuis la plateforme cloud la plus distribuée au monde au service du Cloud Computing, de la sécurité et de la diffusion de contenu.
2. Détection avancée des bots et réponse à leurs attaques
Akamai a reconnu l'évolution des besoins en matière de gestion des bots via la protection des applications Web et des API (WAAP), Akamai a amélioré ses & capacités d'atténuation de la visibilité des bots. La nouvelle fonction de détection de l'usurpation d'identité dans le navigateur utilise des modèles de notation dynamiques et l'apprentissage automatique pour discerner et contrecarrer les activités des bots dans le navigateur.
Bot Visibility & Mitigation permet désormais aux utilisateurs d'appliquer des réponses conditionnelles, en adaptant les stratégies pour dissuader plus efficacement les bots malveillants. En outre, la feuille de route d'Akamai inclut des défis interstitiels dans les fonctionnalités de contrôle des bots d'App & API Protector.
3. Outil Simple Start Onboarding rationalisé
Afin de simplifier le processus d'intégration des nouveaux clients, Akamai a introduit le démarrage simplifié rationalisé. Les nouveaux clients peuvent désormais intégrer les protections complètes et adaptatives d'App & API Protector en un jour seulement.
Cet outil fournit un processus rationalisé et guidé d'intégration rapide pour les utilisateurs sans expérience préalable d'Akamai, rendant la configuration initiale de l'expérience de mise en service d'Akamai entièrement en libre-service. De la configuration assistée de la posture de sécurité aux rapports exploitables et à l'assistance automatisée, Akamai Simple Start Onboarding peut réduire considérablement la charge opérationnelle, économisant ainsi du temps et de l'énergie à votre équipe.
Les clients de longue date ne sont pas oubliés. Puisque nos nouveaux clients ont connu un tel succès avec Simple Start Onboarding, nous proposons également cette expérience d'intégration simplifiée à nos clients existants, afin de leur permettre de sécuriser leur patrimoine digital croissant grâce à des protections Web proactives et automatisées.
4. Mise à jour de l'analyse de sécurité Web
L'analyse de la sécurité Web Akamai est au cœur de l'Akamai Control Center, offrant des informations qui simplifient les opérations et améliorent les capacités d'analyse. Les nouvelles mises à jour comprennent des tableaux de bord personnalisables, des indicateurs de modification de configuration, des alertes webhook et des liens profonds raccourcis pour faciliter le partage. Ces innovations permettent de gagner du temps et offrent aux équipes la flexibilité de recevoir des alertes vitales de l'analyse de la sécurité Web dans les outils de leur choix, tels que Slack, afin de rationaliser leur flux de travail.
5. La solution Client-Side Protection & Compliance d'Akamai
Alors que les efforts nécessaires pour rester en conformité augmentent, les innovations d'Akamai contribuent à simplifier les exigences de conformité complexes. La solution Client-Side Protection & Compliance d'Akamai, un produit complémentaire à App & API Protector, aide à se protéger contre l'exfiltration des données des utilisateurs finaux et protège les sites Web contre les menaces JavaScript. Cette solution est conçue pour détecter les scripts malveillants et alerter les équipes de sécurité afin qu'elles réduisent les activités nuisibles en temps réel.
Grâce à ses fonctionnalités de conformité à la norme de sécurité de l'industrie des cartes de paiement (PCI DSS) v4.0, la solutionClient-Side Protection & Compliance aide les entreprises :
à répondre aux nouvelles exigences en matière de sécurité des scripts et à protéger les données des cartes de paiement contre les attaques côté client ;
à gérer facilement l'inventaire des scripts de la page de paiement, à rationaliser le processus d'audit via un tableau de bord unique et complet ;
à recevoir des alertes PCI dédiées pour répondre rapidement aux événements liés à la conformité ; et
à réduire de la nécessité de contrôler la conformité dans l'ensemble des domaines des clients (car ce module complémentaire d'App & API Protector est contrôlé dans le même portail).
6. Nouveau : Recherche de protections CVE
Akamai permet un déploiement rapide des protections contre les menaces émergentes et les CVE de premier plan grâce à des mises à jour automatiques. La recherche de protections CVE est un nouveau produit qui change la donne, permettant aux clients d'effectuer des recherches dans la base de données CVE d'Akamai, d'évaluer les niveaux de menace, d'accéder aux détails des CVE et de comprendre les mesures prises par Akamai pour lutter contre la vulnérabilité.
Les développeurs et les spécialistes de la sécurité peuvent gagner en rapidité et en efficacité en sachant où les protections ont été appliquées de manière proactive pour atténuer les exploitations de la vulnérabilité.
L'innovation se poursuit
L'engagement d'Akamai en matière d'innovation va au-delà de ces améliorations, promettant un avenir dans lequel les opérations de sécurité seront non seulement simplifiées, mais aussi dotées de l'intelligence nécessaire pour contrer de manière préventive les menaces en constante évolution.
Avec Akamai, les clients ne se contentent pas d'adopter une solution, ils adhèrent à un partenariat qui offre des mécanismes de défense proactifs et intelligents pour aujourd'hui et pour l'avenir.
Jérôme Etienne du Groupe Rocher a déclaré : "Nous adorons travailler avec Akamai. Ils offrent en permanence une fiabilité et des performances exceptionnelles grâce à leurs solutions… L'équipe est une extension de la nôtre. Elle intervient de manière très professionnelle et est toujours disponible si nous avons besoin d'aide. Akamai nous permet de satisfaire nos clients en leur offrant des expériences d'achat sûres et efficaces."
Offrir une protection inégalée dans un paysage digital imprévisible
Alors que nous avançons dans une ère où les menaces digitales sont omniprésentes et en constante évolution, le dévouement d'Akamai à l'innovation signifie que nos clients ont plusieurs longueurs d'avance dans le jeu de la cybersécurité. Avec ces six améliorations cruciales, Akamai continue de renforcer sa position de leader en matière de solutions de sécurité des applications, offrant une protection inégalée dans un écosystème digital imprévisible.
Ces améliorations et les vastes protections pour les applications et les API sont renforcées par notre support client et les niveaux facultatifs de services professionnels. Le service de support SOCC avancé (bientôt disponible !) offrira une expérience client personnalisée et de haut niveau, la disponibilité immédiate d'un expert et un acheminement plus rapide vers la gestion du SOCC.
Découvrez ces nouvelles fonctionnalités par vous-même
Chez Akamai, nous croyons en une sécurité proactive qui ne se contente pas de relever les défis d'aujourd'hui, mais prépare également l'avenir. Explorez ces nouvelles fonctionnalités et renforcez votre environnement de sécurité avec Akamai App & API Protector. Commencez et essayez Simple Start Onboarding grâce à un essai gratuit.