Sechs Wege, wie Akamai durch Innovationen seine Führungsposition im Bereich Anwendungssicherheit stärkt

Weitere Innovationen

Das Engagement von Akamai für Innovationen geht über diese Verbesserungen hinaus und verspricht eine Zukunft, in der Sicherheitsabläufe nicht nur vereinfacht werden, sondern auch mit den erforderlichen Informationen ausgestattet sind, um sich entwickelnden Bedrohungen vorbeugend entgegenzuwirken.

Mit Akamai erhalten Kunden nicht nur eine Lösung, sie gehen auch eine Partnerschaft ein, die proaktive und intelligente Verteidigungsmechanismen für die Gegenwart und darüber hinaus bietet.

Jérôme Etienne von Groupe Rocher sagt: „Wir arbeiten sehr gerne mit Akamai zusammen. Sie bieten mit ihren Lösungen stets hohe Zuverlässigkeit und Performance ... Das Team ist eine Erweiterung unseres eigenen. Es ist sehr professionell und immer verfügbar, wenn wir Hilfe benötigen. So können wir unsere Kunden mit sicheren und reibungslosen Einkaufserlebnissen begeistern.“

Unübertroffener Schutz in einer unübersichtlichen digitalen Landschaft

In einer Zeit, in der digitale Bedrohungen allgegenwärtig sind und sich ständig weiterentwickeln, bedeutet das Engagement von Akamai für Innovationen, dass unsere Kunden im Bereich Cybersicherheit einen Vorsprung haben. Mit diesen sechs entscheidenden Verbesserungen stärkt Akamai seine Position als führender Anbieter von Lösungen für Anwendungssicherheit und bietet in einer unübersichtlichen digitalen Landschaft unübertroffenen Schutz.

Diese Verbesserungen und der umfassende Schutz für Anwendungen und APIs werden durch unseren Kundensupport und optionale Stufen von Professional Serviceszusätzlich unterstützt. SOCC Advanced Support Service (in Kürze verfügbar) bietet ein verbessertes und personalisiertes High-Touch-Kundenerlebnis mit sofort verfügbaren Experten und einer schnelleren Eskalation zum SOCC-Management.

Entdecken Sie die neuen Funktionen selbst

Wir bei Akamai glauben an proaktive Sicherheit, die nicht nur die Herausforderungen von heute bewältigt, sondern auch auf die Zukunft vorbereitet. Entdecken Sie die neuen Funktionen und stärken Sie Ihre Sicherheitsumgebung mit Akamai App & API Protector. Legen Sie los, und testen Sie Simple Start Onboarding mit einer kostenlosen Testversion.