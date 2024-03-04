Sechs Wege, wie Akamai durch Innovationen seine Führungsposition im Bereich Anwendungssicherheit stärkt
Das Serviceangebot von Akamai fußte schon immer auf unserem Engagement für digitale Sicherheit, und die neuesten Updates für Akamai App & API Protector, die heute bekannt gegeben wurden, sowie unserer gesamtes Portfolio für Anwendungssicherheitbelegen dieses unerschütterliche Engagement.
In diesem umfassenden Blogbeitrag befassen wir uns mit sechs entscheidenden Verbesserungen, die zeigen, wie Akamai Innovationen und Verbesserungen der Anwendungssicherheit vorantreibt. Dazu gehören:
Verbesserter Schutz vor Layer-7-DDoS-Angriffen
Erweiterte Erkennung und Abwehr von Bots
Optimiertes Simple Start Onboarding
Aktualisierte Web Security Analytics
Akamai Client-Side Protection & Compliance
Neu: CVE Protections Lookup
1. Verbesserter Schutz vor Layer-7-DDoS-Angriffen
Akamai App & API Protector setzt neue Maßstäbe beim Schutz vor Layer-7-DDoS-Angriffen (Distributed Denial of Service). Dieses Update ist von entscheidender Bedeutung, da DDoS-Angriffe auf Anwendungsebene an Größe, Komplexität und Häufigkeit zunehmen. Die Verbesserungen von Akamai verringern den Aufwand bei der Abwehr komplexer Angriffe, beispielsweise durch das konfigurierbare Fenster zur Ratenberechnung, das kurze, intensive DDoS-Angriffe mit großer Präzision bewältigt. Verbesserte Übereinstimmungsbedingungen bei Ratenrichtlinien, einschließlich Ratenbeschränkung basierend auf Client-IP-Reputationsbewertungen (die IP-Adressen mit schädlichem Verhalten in jüngster Zeit eine Risikobewertung zuweisen), verhindern proaktiv schädlichen DDoS-Traffic an der Edge.
Der URL-Schutz mit intelligentem Load Shedding maximiert die Verfügbarkeit kritischer URLs, APIs und Microservices während eines weit verteilten Angriffs, indem Traffic von Nutzern intelligent gegenüber schädlichen Quellen priorisiert wird. Plattform-DDoS-Informationen im URL-Schutz helfen Kunden, eine proaktive DDoS-Kontrolle einzurichten, indem sie die Bedrohungsinformationen der weltweit am weitesten verteilten Plattform für Cloud Computing, Sicherheit und Bereitstellung nutzen.
2. Erweiterte Erkennung und Abwehr von Bots
Akamai erkannte die wachsenden Anforderungen an das Bot-Management beim Schutz von Webanwendungen und APIs (WAAP) und hat die Funktionen von Bot Visibility & Mitigation ausgebaut. Die neue Funktion zur Erkennung von Browser-Imitation verwendet dynamische Bewertungsmodelle und maschinelles Lernen, um Bot-Aktivitäten im Browser zu erkennen und zu bekämpfen.
Bot Visibility & Mitigation ermöglicht es Nutzern nun, bedingte Reaktionen anzuwenden und so ihre Strategien anzupassen, um schädliche Bots effektiver abzuwehren. Darüber hinaus umfasst die Roadmap von Akamai Interstitial Challenges bei den Funktionen zur Bot-Kontrolle von App & API Protectors.
3. Optimiertes Simple Start Onboarding
Um den Onboarding-Prozess für neue Kunden zu vereinfachen, hat Akamai Simple Start Onboarding eingeführt. Neue Kunden können jetzt innerhalb von nur einem Tag den umfassenden und adaptiven Schutz von App & API Protector integrieren.
Dieses Tool bietet einen optimierten und geführten Prozess für ein schnelles Onboarding von Nutzern ohne vorherige Erfahrung mit Akamai, mit dem die Ersteinrichtung der Live-Schaltung von Akamai vollständig im Self-Service erfolgen kann. Von der unterstützten Sicherheitskonfiguration bis hin zu aussagekräftigem Reporting und automatisierter Unterstützung kann Akamai Simple Start Onboarding den betrieblichen Aufwand erheblich reduzieren und Ihrem Team Zeit und Energie sparen.
Aber auch langjährige Kunden werden nicht vergessen. Da unsere neuen Kunden mit Simple Start Onboarding so erfolgreich waren, veröffentlichen wir dieses vereinfachte Onboarding-Erlebnis auch für unsere bestehenden Kunden. So können diese ihre wachsenden digitalen Ressourcen mit proaktivem und automatisiertem Webschutz sichern.
4. Aktualisierte Web Security Analytics
Akamai Web Security Analytics ist das Herzstück des Akamai Control Centers und bietet Informationen, die den Betrieb vereinfachen und die Analysefähigkeiten verbessern. Die neuen Updates umfassen anpassbare Dashboards, Indikatoren für Konfigurationsänderungen, Webhook-Warnungen und verkürzte Deep Links für einen einfacheren Datenaustausch. Diese Innovationen sparen Zeit und bieten Teams die Flexibilität, wichtige Warnmeldungen von Web Security Analytics in Tools ihrer Wahl, beispielsweise Slack, zu erhalten und ihren Workflow zu optimieren.
5. Akamai Client-Side Protection & Compliance
Da der Aufwand für Compliance weiter zunimmt, steigt auch die Innovationskraft von Akamai bei der Vereinfachung komplexer Compliance-Anforderungen. Akamai Client-Side Protection & Compliance, das App & API Protector begleitet, verhindert die Extraktion von Endnutzerdaten und schützt Websites vor JavaScript-Bedrohungen. Es wurde entwickelt, um schädliches Skriptverhalten zu erkennen und verwertbare Warnmeldungen für Sicherheitsteams bereitzustellen, damit schädliche Aktivitäten in Echtzeit entschärft werden können.
Mit speziell auf Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) v4.0-Compliance ausgerichteten Funktionenunterstützt Client-Side Protection & Compliance Unternehmen bei diesen Aufgaben:
Erfüllung neuer Sicherheitsanforderungen für Skripte und Schutz von Zahlungskartendaten vor clientseitigen Angriffen
Einfache Verwaltung des Skriptbestands der Zahlungsseite und Straffung des Auditprozesses über ein einziges, umfassendes Dashboard
Empfang spezieller PCI-Warnungsmeldungen zur schnellen Reaktion auf Compliance-relevante Ereignisse
Reduzierung der erforderlichen Überwachung der Compliance in Kundenumgebungen, da dieses Add-on für App & API Protector über dasselbe Portal gesteuert wird
6. Neu: CVE Protections Lookup
Akamai ermöglicht eine schnelle Bereitstellung von Schutz vor neuen Bedrohungen und hochkarätigen CVEs mit automatischen Updates. Das neu veröffentlichte CVE Protections Lookup ist ein Gamechanger, der es Kunden ermöglicht, die CVE-Datenbank von Akamai zu durchsuchen, Bedrohungsstufen zu bewerten, auf CVE-Informationen zuzugreifen und die Maßnahmen von Akamai gegen die Sicherheitslücke zu verstehen.
Entwickler und Sicherheitsexperten können schneller und effizienter arbeiten, wenn sie wissen, wo Schutzmaßnahmen proaktiv angewendet wurden, um die Ausnutzung einer Sicherheitslücke zu verhindern.
Weitere Innovationen
Das Engagement von Akamai für Innovationen geht über diese Verbesserungen hinaus und verspricht eine Zukunft, in der Sicherheitsabläufe nicht nur vereinfacht werden, sondern auch mit den erforderlichen Informationen ausgestattet sind, um sich entwickelnden Bedrohungen vorbeugend entgegenzuwirken.
Mit Akamai erhalten Kunden nicht nur eine Lösung, sie gehen auch eine Partnerschaft ein, die proaktive und intelligente Verteidigungsmechanismen für die Gegenwart und darüber hinaus bietet.
Jérôme Etienne von Groupe Rocher sagt: „Wir arbeiten sehr gerne mit Akamai zusammen. Sie bieten mit ihren Lösungen stets hohe Zuverlässigkeit und Performance ... Das Team ist eine Erweiterung unseres eigenen. Es ist sehr professionell und immer verfügbar, wenn wir Hilfe benötigen. So können wir unsere Kunden mit sicheren und reibungslosen Einkaufserlebnissen begeistern.“
Unübertroffener Schutz in einer unübersichtlichen digitalen Landschaft
In einer Zeit, in der digitale Bedrohungen allgegenwärtig sind und sich ständig weiterentwickeln, bedeutet das Engagement von Akamai für Innovationen, dass unsere Kunden im Bereich Cybersicherheit einen Vorsprung haben. Mit diesen sechs entscheidenden Verbesserungen stärkt Akamai seine Position als führender Anbieter von Lösungen für Anwendungssicherheit und bietet in einer unübersichtlichen digitalen Landschaft unübertroffenen Schutz.
Diese Verbesserungen und der umfassende Schutz für Anwendungen und APIs werden durch unseren Kundensupport und optionale Stufen von Professional Serviceszusätzlich unterstützt. SOCC Advanced Support Service (in Kürze verfügbar) bietet ein verbessertes und personalisiertes High-Touch-Kundenerlebnis mit sofort verfügbaren Experten und einer schnelleren Eskalation zum SOCC-Management.
Entdecken Sie die neuen Funktionen selbst
Wir bei Akamai glauben an proaktive Sicherheit, die nicht nur die Herausforderungen von heute bewältigt, sondern auch auf die Zukunft vorbereitet. Entdecken Sie die neuen Funktionen und stärken Sie Ihre Sicherheitsumgebung mit Akamai App & API Protector. Legen Sie los, und testen Sie Simple Start Onboarding mit einer kostenlosen Testversion.