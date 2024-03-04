6 modi con cui Akamai si innova per rafforzare la sua leadership nella sicurezza delle applicazioni
La dedizione di Akamai nei confronti della sicurezza digitale è da sempre il fondamento essenziale dei servizi offerti dall'azienda e i recenti aggiornamenti apportati alla soluzione Akamai App & API Protector, annunciati in data odierna, insieme all'intera gamma di soluzioni per la sicurezza delle applicazioni, ne attestano il costante impegno.
In questo blog completo, desideriamo esaminare i sei cruciali miglioramenti che incarnano l'intento di Akamai volto ad innovare e rafforzare la sicurezza delle applicazioni, tra cui:
Migliori sistemi di protezione dagli attacchi DDoS di livello 7
Avanzato sistema di rilevamento e risposta ai bot
Funzione Simple Start Onboarding semplificata
Funzione Web Security Analytics aggiornata
Akamai Client-Side Protection & Compliance
Novità: CVE Protections Lookup
1. Migliori sistemi di protezione dagli attacchi DDoS di livello 7
Akamai App & API Protector ha impostato un nuovo standard per la protezione dagli attacchi DDoS (Distributed Denial-of-Service) di livello 7. Questo aggiornamento è cruciale poiché gli attacchi DDoS a livello delle applicazioni crescono in dimensioni, complessità e frequenza. I miglioramenti di Akamai riducono l'impegno necessario per difendersi dagli attacchi sofisticati, come massicci attacchi DDoS basati su brevi picchi a velocità configurabile sferrati con la massima precisione. Le migliori condizioni di corrispondenza nelle policy sulla velocità, come la limitazione della velocità basata sui punteggi di reputazione IP del client (viene assegnato un punteggio di rischio all'indirizzo IP con il recente comportamento dannoso) bloccano in modo proattivo il traffico DDoS dannoso sull'edge.
La protezione URL con l'eliminazione del carico intelligente ottimizza la disponibilità di URL, API e microservizi di importanza critica durante un attacco altamente distribuito assegnando una priorità in modo intelligente al traffico degli utenti tramite fonti dannose. L'intelligence DDoS della piattaforma nella protezione URL aiuta i clienti a configurare un controllo DDoS proattivo utilizzando l'intelligence sulle minacce proveniente dalla piattaforma più distribuita al mondo per il cloud computing, la sicurezza e la delivery dei contenuti.
2. Avanzato sistema di rilevamento e risposta ai bot
Consapevole delle mutevoli esigenze richieste per la gestione dei bot tramite le soluzioniWAAP(Web Application and API Protection), Akamai ha migliorato la sua funzione Bot Visibility & Mitigation. La funzionalità Browser Impersonation Detection recentemente integrata utilizza modelli di punteggi dinamici e l'apprendimento automatico per individuare e contrastare le attività dei bot all'interno del browser.
Bot Visibility & Mitigation ora consente agli utenti di applicare risposte condizionali, personalizzando le strategie per scoraggiare i bot dannosi in modo più efficace. Inoltre, la roadmap di Akamai include prove interstiziali nelle funzionalità di controllo dei bot di App & API Protector.
3. Funzione Simple Start Onboarding semplificata
Per semplificare il processo di onboarding per i nuovi clienti, Akamai ha introdotto la funzione Simple Start Onboarding. I nuovi clienti ora possono integrarsi con i sistemi di protezione completi e adattivi di App & API Protector in un solo giorno.
Questo strumento offre un processo semplificato e guidato per effettuare un rapido onboarding degli utenti senza richiedere una precedente esperienza nelle soluzioni di Akamai, pertanto gli utenti possono eseguire da soli la configurazione iniziale dell'esperienza online con Akamai. Dalla configurazione assistita del sistema di sicurezza alla creazione di rapporti fruibili fino all'assistenza automatizzata, Akamai Simple Start Onboarding può ridurre notevolmente il carico operativo, consentendo ai vostri team di risparmiare tempo ed energia.
I clienti di lunga data non vengono comunque dimenticati: poiché i nostri nuovi clienti hanno usufruito dei vantaggi offerti dalla funzione Simple Start Onboarding, stiamo rilasciando questo processo di onboarding semplificato anche per i nostri clienti esistenti, che possono così proteggere il loro crescente patrimonio digitale con sistemi di protezione web proattivi e automatizzati.
4. Funzione Web Security Analytics aggiornata
Akamai Web Security Analytics è il fulcro di Akamai Control Center poiché offre un'intelligence in grado di semplificare le operazioni e potenziare le funzionalità di analisi. I nuovi aggiornamenti includono dashboard personalizzabili, indicatori di modifica della configurazione, avvisi di webhook e collegamenti abbreviati per una condivisione più semplice. Queste innovazioni consentono di risparmiare tempo e offrono ai team la flessibilità necessaria per ricevere importanti avvisi di Web Security Analytics nei loro strumenti preferiti, come Slack, in modo da semplificare i propri workflow.
5. Akamai Client-Side Protection & Compliance
Poiché aumenta l'impegno necessario per rimanere conformi, le innovazioni di Akamai aiutano a semplificare i complessi requisiti di conformità. Akamai Client-Side Protection & Compliance, un prodotto complementare di App & API Protector, aiuta a proteggersi dall'esfiltrazione dei dati degli utenti finali e protegge i siti web dalle minacce JavaScript. Questa soluzione è progettata per rilevare il comportamento di script dannosi e fornire ai team di sicurezza avvisi utili per mitigare le attività dannose in tempo reale.
Con funzionalità di conformità PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) v4.0 appositamente progettate, Client-Side Protection & Compliance aiuta le organizzazioni a:
Soddisfare i nuovi requisiti di sicurezza degli script e proteggere i dati delle carte di pagamento dagli attacchi lato client
Gestire facilmente l'inventario degli script delle pagine di pagamento, semplificare il processo di controllo tramite un unico dashboard completo
Ricevere avvisi PCI dedicati per rispondere rapidamente agli eventi correlati alla conformità
Ridurre la necessità di monitorare la conformità nel patrimonio dei clienti poiché questo componente aggiuntivo di App & API Protector viene controllato nello stesso portale.
6. Novità: CVE Protections Lookup
Akamai offre una rapida implementazione dei sistemi di protezione dalle minacce emergenti e dalle CVE di alto profilo con gli aggiornamenti automatici. CVE Protections Lookup è una funzione recentemente rilasciata del tutto innovativo poiché consente ai clienti di effettuare ricerche nel database CVE di Akamai, valutare i livelli delle minacce, accedere ai dettagli delle CVE e comprendere le misure messe in atto da Akamai per contrastare le vulnerabilità.
Sviluppatori e addetti alla sicurezza possono migliorare in termini di efficienza e velocità sapendo dove sono state applicate in modo proattivo i sistemi di protezione per mitigare gli episodi di sfruttamento delle vulnerabilità.
L'innovazione continua
L'impegno di Akamai nei confronti dell'innovazione si estende oltre questi miglioramenti, promettendo un futuro in cui le operazioni di sicurezza non solo saranno semplificate, ma anche permeate dell'intelligence necessaria per contrastare preventivamente le minacce in continua evoluzione.
Con Akamai, i clienti non adottano solo una soluzione, ma instaurano una partnership che offre meccanismi di difesa proattivi e intelligenti per adesso e per il futuro.
Jérôme Etienne del Groupe Rocher afferma: "Ci piace lavorare con Akamai perché ci garantisce costantemente un eccellente livello di affidabilità e performance attraverso le sue soluzioni... Il suo team è praticamente un'estensione del nostro, agisce in modo altamente professionale ed è sempre disponibile se abbiamo bisogno di aiuto. Akamai ci ha permesso di garantire ai nostri clienti experience di acquisto sicure ed efficienti."
Una protezione impareggiabile in uno scenario digitale imprevedibile
Mentre avanziamo verso un'epoca in cui le minacce digitali sono onnipresenti e in continua evoluzione, l'impegno di Akamai nei confronti dell'innovazione consente ai suoi clienti di tenersi aggiornati sulla cybersicurezza. Con questi sei miglioramenti cruciali, Akamai continua a rafforzare la sua posizione come azienda leader nel settore delle soluzioni per la sicurezza delle applicazioni, offrendo una protezione impareggiabile in uno scenario digitale imprevedibile.
Questi miglioramenti e i sistemi di protezione completi per applicazioni e API sono rafforzati dal nostro servizio di assistenza clienti e dai livelli opzionali offerti dai servizi professionali. Il SOCC Advanced Support Service (disponibile a breve!) fornirà customer experience migliorate e personalizzate, una disponibilità immediata degli esperti e un più rapido percorso di escalation ai responsabili del SOCC.
Scoprite da soli queste nuove funzioni
Akamai crede nella sicurezza proattiva che non solo affronta le sfide di oggi, ma prepara anche per il futuro. Scoprite queste nuove funzionalità e rafforzate il vostro ambiente di sicurezza con Akamai App & API Protector. Iniziate subito con Simple Start Onboarding avviando una prova gratuita.