6 modi con cui Akamai si innova per rafforzare la sua leadership nella sicurezza delle applicazioni

L'innovazione continua

L'impegno di Akamai nei confronti dell'innovazione si estende oltre questi miglioramenti, promettendo un futuro in cui le operazioni di sicurezza non solo saranno semplificate, ma anche permeate dell'intelligence necessaria per contrastare preventivamente le minacce in continua evoluzione.

Con Akamai, i clienti non adottano solo una soluzione, ma instaurano una partnership che offre meccanismi di difesa proattivi e intelligenti per adesso e per il futuro.

Jérôme Etienne del Groupe Rocher afferma: "Ci piace lavorare con Akamai perché ci garantisce costantemente un eccellente livello di affidabilità e performance attraverso le sue soluzioni... Il suo team è praticamente un'estensione del nostro, agisce in modo altamente professionale ed è sempre disponibile se abbiamo bisogno di aiuto. Akamai ci ha permesso di garantire ai nostri clienti experience di acquisto sicure ed efficienti."

Una protezione impareggiabile in uno scenario digitale imprevedibile

Mentre avanziamo verso un'epoca in cui le minacce digitali sono onnipresenti e in continua evoluzione, l'impegno di Akamai nei confronti dell'innovazione consente ai suoi clienti di tenersi aggiornati sulla cybersicurezza. Con questi sei miglioramenti cruciali, Akamai continua a rafforzare la sua posizione come azienda leader nel settore delle soluzioni per la sicurezza delle applicazioni, offrendo una protezione impareggiabile in uno scenario digitale imprevedibile.

Questi miglioramenti e i sistemi di protezione completi per applicazioni e API sono rafforzati dal nostro servizio di assistenza clienti e dai livelli opzionali offerti dai servizi professionali. Il SOCC Advanced Support Service (disponibile a breve!) fornirà customer experience migliorate e personalizzate, una disponibilità immediata degli esperti e un più rapido percorso di escalation ai responsabili del SOCC.

Scoprite da soli queste nuove funzioni

Akamai crede nella sicurezza proattiva che non solo affronta le sfide di oggi, ma prepara anche per il futuro. Scoprite queste nuove funzionalità e rafforzate il vostro ambiente di sicurezza con Akamai App & API Protector. Iniziate subito con Simple Start Onboarding avviando una prova gratuita.