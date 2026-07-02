网络钓鱼活动依赖于两个因素。首先是诱饵——能引起受害者注意的东西。这可能是一个警告或一条营造紧迫感的警报消息，敦促受害者迅速采取行动——而且往往会导致受害者考虑不到潜在后果。第二个因素是着陆目标，这可能是恶意链接或附件、虚假网站，或者要求用户提供登录凭据或信用卡信息等敏感数据的表单。

这些攻击者通常被称为网络钓鱼者，他们频繁利用欺骗技术、欺骗性重定向以及仿冒域名，来使网络钓鱼消息看起来合法。在许多情况下，网络钓鱼邮件中的链接会指向一个高度仿冒官方网站的虚假网页，使得用户很难将合法登录页面与网络钓鱼尝试区分开来。

在标准的网络钓鱼活动中，攻击者向潜在的受害者发送数以千计的网络钓鱼消息，冒充合法或值得信赖的公司，并设法对受害者施加压力，使其采取行动。在鱼叉式网络钓鱼攻击中，诈骗者针对特定的个人或群体，利用社会工程以及从开源情报、社交网络、网站和其他公共领域的信息中收集到的个人详细资料，使目标相信发件人是合法的。

其他类型的网络钓鱼攻击包括：

短信钓鱼（通过短信进行的网络钓鱼）

语音钓鱼（通过电话发起的欺诈性请求）

针对财务团队和高管的商业电子邮件入侵 (BEC) 攻击

旨在促成身份盗窃的凭据收集活动。

一旦网络钓鱼攻击得逞，其造成的后果可能是灾难性的。网络钓鱼攻击可以部署恶意软件，劫持计算机作为僵尸网络的一部分，以用于执行拒绝服务攻击。在更复杂的情况下，此类攻击可能会投放勒索软件，或窃取能够访问高价值系统的凭据。一些网络钓鱼活动会说服用户将钱转到欺诈性银行账户，而另一些攻击旨在窃取凭据，以访问高价值的敏感信息或知识产权。