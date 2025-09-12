云环境代表着新的和扩大的攻击面，并且其中的敏感数据和高价值资产对网络犯罪分子极具吸引力。因此，安全团队的任务是实施多层安全控制措施、技术和协议，以确保云中数据和基础架构的安全性、机密性、完整性及可用性。最初，这些技术是作为数据中心的本地硬件和软件解决方案实施的，这需要大量的资本投资以及与监控、维护和升级这些技术相关的持续成本。

近年来，云计算安全服务已成为一种实施安全控制措施的新模式，它利用云的按需交付技术能力来解决云安全挑战。云计算安全服务使 IT 团队能够快速实施安全解决方案，同时可以避免前期投资、漫长的准备时间和持续的维护/升级责任。