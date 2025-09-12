多云环境导致 IT 基础架构的复杂性和潜在的安全风险增加。云安全服务可通过在不同的云平台和服务中提供一致的保护措施和监测能力来帮助 IT 团队最大限度地降低复杂性。
云计算极大地改变了企业的运营方式，同时提供了巨大的可扩展性、灵活性和成本效益。然而，云环境也带来了诸多新的挑战，尤其是在网络安全方面。云计算安全服务为企业及其 IT 团队提供了先进的安全解决方案，这些解决方案以服务形式提供并采用订阅定价模式。借助云安全服务，企业能够以更简单的操作、更快的部署速度和快速扩展能力保护云资源及环境。
云计算安全服务
云环境代表着新的和扩大的攻击面，并且其中的敏感数据和高价值资产对网络犯罪分子极具吸引力。因此，安全团队的任务是实施多层安全控制措施、技术和协议，以确保云中数据和基础架构的安全性、机密性、完整性及可用性。最初，这些技术是作为数据中心的本地硬件和软件解决方案实施的，这需要大量的资本投资以及与监控、维护和升级这些技术相关的持续成本。
近年来，云计算安全服务已成为一种实施安全控制措施的新模式，它利用云的按需交付技术能力来解决云安全挑战。云计算安全服务使 IT 团队能够快速实施安全解决方案，同时可以避免前期投资、漫长的准备时间和持续的维护/升级责任。
云计算安全服务的模式
基于云的安全服务有三种不同的部署模式。
- 云安全服务：云安全服务是最直接的选择，它是托管在云端的工具和技术，以服务形式提供给用户。这些服务通常是自我管理的，这意味着由企业负责进行配置、监控和维护。典型的云安全服务包括数据泄漏防护 (DLP) 解决方案、Web 应用程序防火墙、加密服务和 IDS/IPS 技术。
- 安全即服务 (SECaaS)：在此模式下，安全解决方案以云服务形式提供，并且需要进行订阅。SECaaS 提供商负责部署、维护和更新该技术。常见的 SECaaS 产品包括防病毒/反恶意软件、邮件安全、身份和访问管理(IAM)、网络安全以及 SIEM。
- 托管云安全服务：此云安全方法涉及由第三方供应商提供和管理的全面安全解决方案。除了提供工具和技术外，提供商还负责提供持续的管理、监控和支持，从而减轻 IT 和安全团队的运营负担。常见解决方案包括托管 SIEM、托管端点保护以及全面托管安全服务。
云计算安全服务的类型
云安全服务包含全方位的安全功能。
- 数据加密：对静态数据、传输中的数据和云存储中的数据进行加密，以保护客户数据等敏感信息免遭未经授权的访问，由第三方提供商管理。
- 身份和访问管理 (IAM)：通过身份验证和基于角色的访问控制来管控用户对云资源的访问，以确保安全的身份管理。
- 防火墙：通过过滤传入和传出流量来提供网络安全，防止未经授权的访问，以托管防火墙服务的形式提供。
- 网络分段：将网络划分为多个段来限制安全漏洞的影响并改进流量控制，以托管服务的形式提供。
- 威胁检测与响应：持续监控安全威胁并提供快速事件响应，通常利用高级分析和机器学习技术。
- 合规性管理：确保遵守 HIPAA 和 GDPR 等行业法规和标准，提供相关的工具和服务以管理合规性要求。
- 灾难恢复和业务连续性：提供备份和恢复解决方案，以确保在服务中断或遭受网络攻击期间数据和服务的可用性。
- 持续监控：实施实时监控和日志记录，以及时发现并应对安全事件。
- 自动安全评估：定期进行自动扫描和评估，以识别漏洞并确保遵守安全政策。
- 与 DevOps 流程集成以实现安全的云部署：将安全措施集成到 DevOps 生命周期中，以确保实现应用程序的安全开发和部署。
- 入侵检测和预防系统 (IDPS)：监控网络流量中的可疑活动，并提供自动化响应以防止入侵。
- 安全信息与事件管理 (SIEM)：收集、分析和关联来自各种来源的安全事件数据，以检测和应对威胁。
- 多重身份验证 (MFA)：通过要求对云资源的访问进行多种形式的验证，增加一层额外的安全保护。
- 访问控制：根据用户角色和策略管理对云资源的权限和访问，以确保只能进行授权访问。
- 云访问安全代理 (CASB)：提供对跨云服务的数据和安全策略的监测能力及控制，充当用户与云服务提供商之间的中介。
- 云工作负载保护平台 (CWPP)：为云中运行的工作负载提供全面的安全防护，包括漏洞管理和运行时保护。
- 云安全态势管理 (CSPM)：持续监控云环境，以确保安全配置符合最佳实践及合规标准。
- 加密和密钥管理服务：管理加密密钥并通过加密服务保护数据，以确保数据机密性。
- 漏洞评估和管理：通过定期评估和修复操作来识别云环境中的漏洞，确定其优先级并采取缓解措施。
云安全面临的威胁
云计算安全服务可帮助企业缓解和云环境相关的多种网络威胁、风险和漏洞。
- 数据泄露：当未经授权的个人获取云环境中的敏感数据时，就会发生数据泄露。数据泄露的后果可能包括机密信息被泄露、窃取或操纵，从而给企业带来经济损失、声誉损失和法律后果。
- 错误配置：错误配置指存储桶或安全组等云资源的配置不正确或不完整。由于无意的错误或缺乏专业知识、监督以及安全控制措施不足，错误配置可能会在系统中造成漏洞，并导致敏感数据面临未经授权的访问。
- 内部威胁：内部威胁是指企业内部可以对云资源进行授权访问的人员所实施的恶意行为或无意错误。这些个人（可能是员工、承包商或合作伙伴）可能会滥用其特权、泄露机密信息或破坏系统。
- DDoS 攻击：分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击是一种恶意行为，通过大量互联网流量造成目标服务器、服务或网络或者其周围的基础架构不堪重负，从而中断目标的正常流量。这些攻击会导致企业面临服务中断、数据丢失和经济损失等后果。
- 网络钓鱼：网络钓鱼攻击是指通过伪装成可信实体来获取敏感信息（例如用户名、密码和信用卡详细信息）的欺诈行为。这些攻击通常以云用户为目标，诱骗他们泄露其凭据或点击恶意链接。
- 恶意软件：恶意软件是一种旨在对计算机系统进行未经授权访问或破坏的恶意程序。它可以通过受感染的文件、遭到入侵的应用程序或存在漏洞的基础架构等各种渠道渗透到云环境中，从而造成数据被盗、系统中断和经济损失。
- 帐户劫持：帐户劫持是指攻击者对用户的云帐户进行未经授权的访问和控制的情况。这可以通过网络钓鱼、撞库攻击或漏洞利用等多种方法实现。在攻击者获得控制权后，他们便可以访问敏感数据、操纵设置或发起进一步攻击。
- 不安全的 API ：不安全的 API 是指设计、实施或安全防护方面糟糕的应用程序编程接口 (API)，它们会使云服务和数据受到未经授权的访问或操纵。攻击者可以利用这些 API 来绕过安全控制措施、窃取数据或中断运营。
- 影子 IT：影子 IT 是指未经企业明确批准而使用 IT 系统、设备、软件、应用程序和服务。这种做法会给云环境带来安全风险，因为未经批准的资源可能不符合安全政策、缺乏适当的监控或存在可被利用的漏洞。
云计算安全服务的优势
云计算安全服务具备很多优势，能够实现更有效的安全策略并增强企业的整体安全态势。
- 可扩展性：云安全服务可根据企业需求轻松进行扩缩，能够适应需求的增长和变化，而无需在硬件和基础架构方面进行大量资本投资。
- 经济高效：云安全服务通常采用订阅或随用随付模式，可降低与本地解决方案相关的前期成本和持续维护费用。
- 轻松管理：云安全服务由第三方提供商管理，可减轻企业在公有云、私有云和混合云部署中维护和更新安全基础架构的负担。云安全服务还能确保企业可以获得最新的安全功能和更新。
- 快速部署：与安装本地解决方案相比，实施云安全服务的速度更快，使企业能够快速增强安全态势，而无需花费漫长的设置时间。
- 高级功能：云安全提供商通常会提供先进的技术和专业知识，包括 AI、机器学习和威胁检测自动化，而在企业内部复现这些技术和专业知识可能具有挑战性且成本高昂。
- 全球可访问性：云安全服务可在所有位置提供一致的保护，支持从全球任何地方进行安全访问和监控，这尤其适合分布式和远程办公团队。
- 合规性和认证：许多云安全服务提供商都遵守特定的行业标准和法规，让企业能够更轻松地满足自身的合规性要求。
- 增强安全态势：持续监控与威胁检测可提升整体安全性，为企业提供了更强大的潜在威胁防御能力。
- 增强数据保护：强有力的安全措施可保护敏感数据和云基础架构，确保关键信息安全无虞。
- 监测能力：提升对云环境的监测能力和控制力，使企业能够更有效地检测和应对安全事件。
- 在多云和混合环境中实现一致的安全性：云安全服务可确保在各种云环境和混合环境中提供统一的保护措施和策略，从而降低复杂性并减少潜在的安全漏洞。
- 与 DevOps 实践相结合以实现安全的云部署：将安全措施与 DevOps 实践相结合，可确保安全性贯穿整个开发和部署过程，从而构建更安全的应用程序和系统。
常见问题
责任共担模型划分了云服务提供商 (CSP) 与客户之间的安全责任。通常，云服务提供商负责保护底层基础架构，而客户负责保护其云端数据并管理访问。保护应用程序、运行时、中间件、操作系统和虚拟网络的任务可能是任何一方的责任，具体取决于云服务模式。例如，使用基础架构即服务 (IaaS) 产品时，客户负责管理每项技术，而在平台即服务 (PaaS) 解决方案中，CSP 负责管理除应用程序安全之外的所有技术。在软件即服务 (SaaS) 解决方案中，客户的安全负担最小，只需负责管理数据和访问权限。
Zero Trust 安全方法要求在每一次访问 IT 资源的请求中，都必须对每个用户、设备和应用进行身份验证和授权。这可防止未经授权的访问，并限制攻击者的横向移动能力。通过提供基于 Zero Trust 并且可快速实施的安全服务解决方案，云计算安全服务使企业能够加速采用这些原则。
Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud 和 Akamai 等提供商提供了各种内置安全工具和服务，包括 IAM、数据加密、防火墙及威胁检测系统，以帮助客户保护其云环境。
Akamai 是一家致力于支持并保护在线商业活动的网络安全和云计算公司。我们卓越的安全解决方案、出色的威胁情报和全球运营团队可提供深度防御，保护各地的企业数据和应用程序。Akamai 的全栈云计算解决方案可在海外分布广泛的平台上提供高性能且经济实惠的服务。众多全球企业信赖 Akamai，凭借我们卓越的可靠性、扩展性和专业技术，企业能够从容拓展业务。