Che cosa sono i servizi di sicurezza nel cloud computing?

Gli ambienti cloud rappresentano nuove superfici di attacco più ampie, all'interno dei quali i dati sensibili e le risorse di alto valore rappresentano bersagli molto allettanti per i criminali informatici. Di conseguenza, i team addetti alla sicurezza hanno il compito di implementare più livelli di controlli di sicurezza, tecnologie e protocolli per garantire la protezione, la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati e dell'infrastruttura nel cloud. Inizialmente, queste tecnologie sono state implementate come soluzioni hardware e software on-premise nei data center, il che ha richiesto ingenti investimenti di capitale e continui costi correlati al monitoraggio, alla manutenzione e all'aggiornamento di queste tecnologie.

Negli ultimi anni, i servizi di sicurezza del cloud computing sono emersi come un nuovo modello per l'implementazione dei controlli di sicurezza, risolvendo le sfide legate alla protezione del cloud sfruttando la sua capacità di distribuire tecnologia on-demand. I servizi di sicurezza del cloud computing consentono ai team IT di implementare rapidamente le soluzioni per la sicurezza nel cloud, evitando, al contempo, investimenti iniziali, lunghi tempi di consegna e continue responsabilità di manutenzione/aggiornamento.