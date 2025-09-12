¿Qué son los servicios de seguridad de cloud computing?

Los entornos de nube representan superficies de ataque nuevas y ampliadas, y los datos confidenciales y los activos de gran valor de los entornos de nube son muy atractivos para los ciberdelincuentes. Como resultado, los equipos de seguridad tienen la tarea de implementar varias capas de controles de seguridad, tecnologías y protocolos para garantizar la seguridad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y la infraestructura en la nube. Inicialmente, estas tecnologías se implementaron como soluciones de hardware y software locales en centros de datos, lo que requería importantes inversiones de capital y costes continuos relacionados con la supervisión, el mantenimiento y la actualización de estas tecnologías.

En los últimos años, los servicios de seguridad de cloud computing han surgido como un nuevo modelo para implementar controles de seguridad, resolviendo los desafíos de seguridad de la nube, pero aprovechando las capacidades de esta para ofrecer tecnología bajo demanda. Los servicios de seguridad de cloud computing permiten a los equipos de TI implementar rápidamente soluciones de seguridad en la nube, al tiempo que evitan inversiones iniciales, largos plazos de entrega y responsabilidades continuas de mantenimiento y actualización.