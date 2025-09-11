En quoi consistent les services de sécurité du Cloud Computing ?

Les environnements cloud représentent de nouvelles surfaces d'attaque étendues. Les données sensibles et les actifs de grande valeur qu'ils contiennent sont très attractifs pour les cybercriminels. Les équipes de sécurité sont donc chargées de mettre en œuvre plusieurs niveaux de contrôles, de technologies et de protocoles de sécurité afin de garantir la sécurité, la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données et des infrastructures dans le cloud. Au départ, ces technologies étaient mises en œuvre sous forme de solutions matérielles et logicielles sur site dans des centres de données, ce qui nécessitait des investissements importants et des coûts récurrents liés à leur surveillance, leur maintenance et leur mise à niveau.

Ces dernières années, les services de sécurité du Cloud Computing se sont imposés comme un nouveau modèle de mise en œuvre des contrôles de sécurité, résolvant les défis de sécurité du cloud en tirant parti de sa capacité à fournir des technologies à la demande. Les services de sécurité du Cloud Computing permettent aux équipes informatiques de mettre rapidement en œuvre des solutions de sécurité dans le cloud tout en évitant les investissements initiaux, les longs délais de mise en œuvre et les tâches récurrentes de maintenance et de mise à niveau.