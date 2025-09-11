En quoi consistent les services de sécurité du Cloud Computing ?

Les environnements multicloud augmentent la complexité et les risques potentiels pour la sécurité de l'infrastructure informatique. Les services de sécurité dans le cloud permettent aux équipes informatiques de réduire la complexité en offrant une protection et une visibilité cohérentes sur différentes plateformes et différents services cloud.
Le Cloud Computing a radicalement transformé le mode de fonctionnement des entreprises en leur offrant une évolutivité, une flexibilité et une rentabilité exceptionnelles. Cependant, le cloud a également apporté son lot de nouveaux défis, notamment en matière de cybersécurité. Les services de sécurité du Cloud Computing fournissent aux entreprises et à leurs équipes informatiques un accès à des solutions de sécurité avancées, fournies sous forme de service moyennant un abonnement. Les services de sécurité dans le cloud permettent aux entreprises de protéger leurs ressources et leurs environnements cloud plus facilement, en bénéficiant d'un déploiement plus rapide et d'une évolutivité accrue.
Services de sécurité du Cloud Computing
Les environnements cloud représentent de nouvelles surfaces d'attaque étendues. Les données sensibles et les actifs de grande valeur qu'ils contiennent sont très attractifs pour les cybercriminels. Les équipes de sécurité sont donc chargées de mettre en œuvre plusieurs niveaux de contrôles, de technologies et de protocoles de sécurité afin de garantir la sécurité, la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données et des infrastructures dans le cloud. Au départ, ces technologies étaient mises en œuvre sous forme de solutions matérielles et logicielles sur site dans des centres de données, ce qui nécessitait des investissements importants et des coûts récurrents liés à leur surveillance, leur maintenance et leur mise à niveau.
Ces dernières années, les services de sécurité du Cloud Computing se sont imposés comme un nouveau modèle de mise en œuvre des contrôles de sécurité, résolvant les défis de sécurité du cloud en tirant parti de sa capacité à fournir des technologies à la demande. Les services de sécurité du Cloud Computing permettent aux équipes informatiques de mettre rapidement en œuvre des solutions de sécurité dans le cloud tout en évitant les investissements initiaux, les longs délais de mise en œuvre et les tâches récurrentes de maintenance et de mise à niveau.
Modèles de services de sécurité du Cloud Computing
Les services de sécurité basés sur le cloud sont disponibles dans trois modèles de déploiement différents.
- Services de sécurité dans le cloud : l'option la plus simple. Les services de sécurité dans le cloud sont des outils et des technologies hébergés dans le cloud et proposés en tant que service aux utilisateurs. Ces services sont généralement autogérés, ce qui signifie que les entreprises sont responsables de leur configuration, de leur surveillance et de leur maintenance. Les services de sécurité dans le cloud classiques comprennent les solutions de prévention des pertes de données (DLP), les pare-feux d'application Web, les services de chiffrement et la technologie IDS/IPS.
- Sécurité en tant que service (SECaaS): dans ce modèle, les solutions de sécurité sont fournies sous forme de service cloud et proposées sous forme d'abonnement. Les fournisseurs SECaaS sont responsables du déploiement, de la maintenance et de la mise à jour de cette technologie. Les offres SECaaS courantes comprennent les antivirus/anti-logiciels malveillants, la sécurité des e-mails, la gestion des identités et des accès (IAM), la sécurité Web et le SIEM.
- Services gérés de sécurité dans le cloud : cette approche de la sécurité dans le cloud implique des solutions de sécurité complètes fournies et gérées par des fournisseurs tiers. Outre la fourniture d'outils et de technologies, les fournisseurs sont responsables de la gestion, de la surveillance et du support continus, ce qui allège la charge opérationnelle des équipes informatiques et de sécurité. Les solutions courantes comprennent la gestion SIEM, la protection des points de terminaison et la sécurité gérée complète.
Types de services de sécurité du Cloud Computing
Les services de sécurité dans le cloud comprennent une gamme complète de fonctionnalités de sécurité.
- Chiffrement des données : chiffre les données au repos, en transit et dans le stockage cloud afin de protéger les informations sensibles telles que les données clients contre tout accès non autorisé, sous la gestion de fournisseurs tiers.
- Gestion des identités et des accès (IAM) : contrôle l'accès des utilisateurs aux ressources du cloud à l'aide de l'authentification et du contrôle d'accès basé sur les rôles, garantissant ainsi une gestion sécurisée des identités.
- Pare-feu : assure la sécurité du réseau en filtrant le trafic entrant et sortant afin d'empêcher tout accès non autorisé, disponible sous forme de services de pare-feu gérés.
- Segmentation du réseau : divise le réseau en segments pour limiter l'impact des failles de sécurité et améliorer le contrôle du trafic, proposé sous forme de service géré.
- Détection des menaces et réponse : surveille en permanence les menaces de sécurité et apporte une réponse rapide aux incidents, souvent à l'aide d'analyses avancées et de l'apprentissage automatique.
- Gestion de la conformité : garantit le respect des réglementations et normes du secteur telles que l'HIPAA et le RGPD, en proposant des outils et des services pour gérer les exigences de conformité.
- Reprise après sinistre et continuité opérationnelle : propose des solutions de sauvegarde et de restauration pour garantir la disponibilité des données et des services en cas de perturbations ou de cyberattaques.
- Surveillance continue : met en œuvre une surveillance et une journalisation en temps réel pour détecter et réagir rapidement aux incidents de sécurité.
- Mises à jour de sécurité automatisées : effectue régulièrement des scans automatiques et des évaluations de sécurité pour identifier les failles de sécurité et assurer la conformité aux règles de sécurité.
- Intégration aux processus DevOps pour des déploiements cloud sécurisés : intègre la sécurité dans le cycle de vie DevOps pour garantir le développement et le déploiement sécurisés des applications.
- Systèmes de prévention et détection des intrusions (IDPS) : surveille le trafic réseau à la recherche d'activités suspectes et fournit des réponses automatisées pour empêcher les intrusions.
- Gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) : collecte, analyse et corrèle les données relatives aux événements de sécurité provenant de diverses sources afin de détecter les menaces et d'y répondre.
- Authentification multifactorielle (MFA) : ajoute une couche de sécurité supplémentaire en exigeant plusieurs formes de vérification pour accéder aux ressources cloud.
- Contrôle d'accès : gère les autorisations et l'accès aux ressources cloud en fonction des rôles et des règles des utilisateurs, garantissant ainsi un accès réservé aux personnes autorisées.
- Courtier de sécurité d'accès au cloud (CASB) : offre une visibilité et un contrôle sur les données et les règles de sécurité dans tous les services cloud, en jouant le rôle d'intermédiaire entre les utilisateurs et les fournisseurs de services cloud.
- Plateforme de protection des charges de travail dans le cloud (CWPP): offre une sécurité complète des charges de travail exécutées dans le cloud, y compris la gestion des failles de sécurité et la protection pendant l'exécution.
- Gestion de la stratégie de sécurité dans le cloud (CSPM) : Surveille en permanence les environnements cloud afin de garantir la conformité des configurations de sécurité avec les meilleures pratiques et les normes en vigueur.
- Services de chiffrement et de gestion des clés : Gère les clés de chiffrement et sécurise les données grâce à des services dédiés, garantissant ainsi la confidentialité des données.
- Évaluation et gestion des failles de sécurité : Identifie, hiérarchise et atténue les failles de sécurité dans les environnements cloud grâce à des évaluations régulières et des mesures correctives.
Les menaces qui pèsent sur la sécurité dans le cloud
Les services de sécurité du Cloud Computing permettent aux entreprises de réduire les nombreuses cybermenaces, risques et failles de sécurité liés aux environnements cloud.
- Violations de données : des violations de données surviennent lorsque des personnes non autorisées accèdent à des données sensibles dans un environnement cloud. Une violation de données peut entraîner la divulgation, le vol ou la manipulation d'informations confidentielles, ce qui peut causer des pertes financières, nuire à la réputation et avoir des conséquences juridiques pour les entreprises.
- Mauvaises configurations : les mauvaises configurations sont des configurations incorrectes ou incomplètes des ressources cloud, telles que les compartiments de stockage ou les groupes de sécurité. Elles peuvent créer des failles de sécurité dans un système et exposer des données sensibles à un accès non autorisé, en raison d'erreurs involontaires ou d'un manque d'expertise, d'une négligence ou de contrôles de sécurité insuffisants.
- Menaces internes : les menaces internes impliquent des actions malveillantes ou des erreurs involontaires commises au sein d'une entreprise par des personnes autorisées à accéder aux ressources cloud. Ces personnes, qui peuvent être des employés, des sous-traitants ou des partenaires, peuvent abuser de leurs privilèges, divulguer des informations confidentielles ou saboter des systèmes.
- Attaques DDoS : les attaques par déni de service distribué (DDoS) sont des tentatives malveillantes visant à perturber le trafic normal d'un serveur, d'un service ou d'un réseau ciblé en submergeant la cible ou son infrastructure environnante d'un flot de trafic Internet. Ces attaques peuvent entraîner des interruptions de service, des pertes de données et des dommages financiers pour les entreprises.
- Hameçonnage : les attaques par hameçonnage sont des tentatives frauduleuses d'obtenir des informations sensibles, telles que des noms d'utilisateur, des mots de passe et des informations de carte de paiement, en se faisant passer pour une entité de confiance. Ces attaques ciblent souvent les utilisateurs du cloud, les incitant à révéler leurs identifiants ou à cliquer sur des liens malveillants.
- Logiciel malveillant : les logiciels malveillants sont conçus pour obtenir un accès non autorisé à un système informatique ou l'endommager. Ils peuvent s'infiltrer dans les environnements cloud par divers canaux, tels que des fichiers infectés, des applications compromises ou des infrastructures vulnérables, entraînant le vol de données, la perturbation du système et des pertes financières.
- Détournement de compte : le détournement de compte se produit lorsqu'un attaquant obtient un accès non autorisé au compte cloud d'un utilisateur et en prend le contrôle. Pour ce faire, il peut utiliser diverses méthodes, telles que l'hameçonnage, le credential stuffing ou l'exploitation de failles de sécurité. Une fois qu'il a pris le contrôle, il peut accéder à des données sensibles, manipuler les paramètres ou lancer d'autres attaques.
- API non sécurisées : les API non sécurisées sont des interfaces de programmation d'applications (API) mal conçues, mal implémentées ou mal sécurisées, qui exposent les services et les données cloud à des accès ou à des manipulations non autorisés. Ces API peuvent être exploitées par des attaquants pour contourner les contrôles de sécurité, voler des données ou perturber les opérations.
- Shadow IT : le Shadow IT désigne l'utilisation de systèmes, de terminaux, de logiciels, d'applications et de services informatiques sans l'accord explicite de l'entreprise. Cette pratique peut présenter des risques pour la sécurité des environnements cloud, car les ressources non approuvées peuvent ne pas respecter les règles de sécurité, ne pas faire l'objet d'une surveillance adéquate ou contenir des failles de sécurité exploitables.
Les avantages des services de sécurité du Cloud Computing
Les services de sécurité du Cloud Computing offrent de nombreux avantages qui permettent de mettre en place des règles de sécurité plus efficaces et d'améliorer la sécurité globale d'une entreprise.
- Évolutivité : les services de sécurité dans le cloud peuvent facilement être dimensionnés à la hausse ou à la baisse en fonction des besoins de l'entreprise, s'adaptant ainsi à la croissance et à l'évolution de la demande sans nécessiter d'investissements importants en matériel et en infrastructure.
- Rentabilité : les services de sécurité dans le cloud fonctionnent souvent sur un modèle d'abonnement ou de paiement à l'utilisation, ce qui réduit les coûts initiaux et les frais de maintenance continus associés aux solutions sur site.
- Facilité de gestion : les services de sécurité dans le cloud sont gérés par des fournisseurs tiers, ce qui libère les organisations de la charge que représente la maintenance et la mise à jour de l'infrastructure de sécurité dans les déploiements de cloud public, privé et hybride. Ils garantissent également l'accès aux dernières fonctionnalités et mises à jour de sécurité.
- Déploiement rapide : La mise en œuvre de services de sécurité dans le cloud peut être plus rapide que l'installation de solutions sur site, ce qui permet aux entreprises d'améliorer rapidement leur posture de sécurité sans longs délais de configuration.
- Fonctionnalités avancées : les fournisseurs de sécurité dans le cloud offrent souvent des technologies et une expertise de pointe, notamment en matière d'IA, d'apprentissage automatique et d'automatisation de la détection des menaces, qui peuvent être difficiles et coûteuses à reproduire en interne.
- Accessibilité globale : les services de sécurité dans le cloud offrent une protection cohérente sur tous les sites, permettant un accès et une surveillance sécurisés depuis n'importe où dans le monde, ce qui est particulièrement avantageux pour les équipes distribuées et distantes.
- Conformité et certifications : de nombreux fournisseurs de sécurité dans le cloud se conforment à des normes et réglementations spécifiques à leur secteur, permettant ainsi aux entreprises de répondre plus facilement à leurs propres exigences en matière de conformité.
- Amélioration de la posture de sécurité : la surveillance continue et la détection des menaces renforcent la sécurité globale, offrant aux entreprises une défense plus robuste contre les menaces potentielles.
- Meilleure protection des données : des mesures de sécurité robustes protègent les données sensibles et l'infrastructure cloud, garantissant ainsi la sécurité des informations critiques.
- Visibilité : l'amélioration de la visibilité et du contrôle des environnements cloud permet aux entreprises de détecter et de réagir plus efficacement aux incidents de sécurité.
- Sécurité cohérente dans les environnements multicloud et hybrides : les services de sécurité dans le cloud garantissent une protection et des règles uniformes dans divers environnements cloud et hybrides, réduisant ainsi la complexité et les failles de sécurité potentielles.
- Intégration aux pratiques DevOps pour des déploiements cloud sécurisés : l'intégration de la sécurité aux pratiques DevOps garantit la prise en compte de la sécurité tout au long du processus de développement et de déploiement, ce qui se traduit par une sécurité accrue des applications et des systèmes.
Foire aux questions
Le modèle de responsabilité partagée définit les responsabilités en matière de sécurité entre les fournisseurs de services cloud (CSP) et les clients. En général, les fournisseurs sécurisent l'infrastructure sous-jacente, tandis que les clients sont responsables de la protection de leurs données cloud et de la gestion des accès. La sécurisation des applications, de l'environnement d'exécution, des middleware, des systèmes d'exploitation et des réseaux virtuels peut incomber à l'une ou l'autre des parties, selon le modèle de service cloud. Avec les offres d'infrastructure en tant que service (IaaS), par exemple, les clients sont responsables de la gestion de chacune de ces technologies, tandis que les CSP gèrent tout sauf la sécurité des applications dans les solutions de plateforme en tant que service (PaaS). Les solutions de logiciel en tant que service (SaaS) sont celles qui imposent le moins de contraintes de sécurité aux clients, qui sont uniquement responsables de la gestion des données et de l'accès.
Une approche Zero Trust de la sécurité exige que chaque utilisateur, terminal et application soit authentifié et autorisé à chaque demande d'accès aux ressources informatiques. Elle empêche tout accès non autorisé et limite la capacité des attaquants à se déplacer latéralement. Les services de sécurité du Cloud Computing permettent aux entreprises d'accélérer l'adoption de ces principes en fournissant des services de sécurité basés sur l'approche Zero Trust qui peuvent être mis en œuvre rapidement.
Des fournisseurs tels qu'Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud et Akamai proposent une gamme d'outils et de services de sécurité intégrés, notamment l'IAM, le chiffrement des données, des pare-feux et des systèmes de détection des menaces, afin d'aider leurs clients à sécuriser leurs environnements cloud.
