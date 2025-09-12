Was sind Cloud-Computing-Sicherheitsdienste?

Cloudumgebungen stellen neue, große Angriffsflächen dar, und die sensiblen Daten und wertvollen Ressourcen in solchen Umgebungen sind für Cyberkriminelle sehr attraktiv. Daher stellt sich für Sicherheitsteams die Aufgabe, mehrere Ebenen von Sicherheitskontrollen, -technologien und -protokollen zu implementieren, damit Sicherheit, Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten und Infrastruktur in der Cloud gewährleistet sind. Zunächst wurden diese Technologien als On-Premise-Hardware- und -Softwarelösungen in Rechenzentren implementiert, was erhebliche Investitionen und laufende Kosten im Zusammenhang mit der Überwachung, Wartung und Aktualisierung dieser Technologien mit sich brachte.

In den letzten Jahren haben sich Cloud-Computing-Sicherheitsdienste als ein neues Modell für die Implementierung von Sicherheitskontrollen etabliert. Sie lösen die Sicherheitsherausforderungen der Cloud, indem sie die Kapazitäten der Cloud zur Bereitstellung von On-Demand-Technologie nutzen. Cloud-Computing-Sicherheitsdienste ermöglichen IT-Teams die schnelle Implementierung von Cloud Security Solutions, ohne dass dabei Vorabinvestitionen, lange Vorlaufzeiten und fortlaufende Wartungs-/Upgrade-Aufgaben anfallen.