O que são serviços de segurança de computação em nuvem?

Os ambientes multinuvem aumentam a complexidade e os possíveis riscos de segurança da infraestrutura de TI. Os serviços de segurança na nuvem ajudam as equipes de TI a minimizar a complexidade, fornecendo proteção e visibilidade consistentes em diferentes plataformas e serviços em nuvem.
A computação em nuvem mudou drasticamente a forma como as empresas operam, oferecendo enorme escalabilidade, flexibilidade e economia. No entanto, a nuvem também introduziu uma série de novos desafios, especialmente na cibersegurança. Os serviços de segurança de computação em nuvem fornecem às organizações e às suas equipes de TI acesso a soluções de segurança avançadas fornecidas como um serviço com preços baseados em assinatura. Com os serviços de segurança na nuvem, as organizações podem proteger os recursos e ambientes em nuvem com maior facilidade, implantação mais rápida e escalabilidade rápida.
Serviços de segurança de computação em nuvem
Os ambientes de nuvem representam superfícies de ataque novas e expandidas, e os dados confidenciais e ativos de alto valor dentro dos ambientes de nuvem são altamente atraentes para os cibercriminosos. Como resultado, as equipes de segurança têm a tarefa de implementar várias camadas de controles de segurança, tecnologias e protocolos para garantir a segurança, confidencialidade, integridade e disponibilidade de dados e infraestrutura na nuvem. Inicialmente, essas tecnologias foram implementadas como soluções locais de hardware e software em data centers, o que exigiu investimentos significativos de capital e custos contínuos relacionados ao monitoramento, manutenção e atualização dessas tecnologias.
Nos últimos anos, os serviços de segurança de computação em nuvem surgiram como um novo modelo para implementar controles de segurança, resolvendo os desafios de segurança em nuvem aproveitando a capacidade da nuvem para oferecer tecnologia sob demanda. Os serviços de segurança de computação em nuvem permitem que as equipes de TI implementem rapidamente soluções de segurança de nuvem, evitando investimentos iniciais, longos prazos de entrega e responsabilidades contínuas de manutenção/atualização.
Modelos de serviços de segurança de computação em nuvem
Os serviços de segurança baseados em nuvem estão disponíveis em três modelos de implantação diferentes.
- Serviços de segurança na nuvem: A opção mais direta, os serviços de segurança na nuvem, são ferramentas e tecnologias hospedadas na nuvem e oferecidas como um serviço aos usuários. Esses serviços geralmente são autogerenciados, o que significa que as organizações são responsáveis por configurá-los, monitorá-los e mantê-los. Os serviços típicos de segurança na nuvem incluem soluções de prevenção contra perda de dados (DLP), firewalls de aplicações da Web, serviços de criptografia e tecnologia IDS/IPS.
- Segurança como serviço (SECaaS): Neste modelo, as soluções de segurança são entregues como um serviço na nuvem e oferecidas como uma assinatura. Os provedores de SECaaS são responsáveis por implementar, manter e atualizar a tecnologia. As ofertas comuns de SECaaS incluem antivírus/antimalware, segurança de e-mail, gerenciamento de identidade e acesso (IAM), segurança na Web e SIEM.
- Serviços de segurança de nuvem gerenciada: Essa abordagem à segurança na nuvem envolve soluções abrangentes de segurança fornecidas e gerenciadas por fornecedores terceirizados. Além de fornecer ferramentas e tecnologias, os provedores são responsáveis pelo gerenciamento, monitoramento e suporte contínuos, aliviando as equipes de TI e segurança da carga operacional. As soluções comuns incluem SIEM gerenciado, proteção de pontos de extremidade gerenciados e segurança gerenciada abrangente.
Tipos de serviços de segurança de computação em nuvem
Os serviços de segurança na nuvem incluem uma gama completa de recursos de segurança.
- Criptografia de dados: Criptografa dados em repouso, em trânsito e em armazenamento em nuvem para proteger informações confidenciais, como dados de clientes, contra acesso não autorizado, gerenciado por provedores de terceiros.
- Gerenciamento de identidade e acesso (IAM): Controla o acesso dos usuários aos recursos de nuvem usando a autenticação e o controle de acesso baseado em funções, garantindo o gerenciamento seguro de identidades.
- Firewall: Fornece segurança de rede filtrando o tráfego de entrada e saída para impedir o acesso não autorizado, disponível como serviços gerenciados de firewall.
- Segmentação de rede: Divide a rede em segmentos para limitar o impactos das violações de segurança e melhorar o controle de tráfego, oferecido como um serviço gerenciado.
- Detecção e resposta a ameaças: Monitora continuamente as ameaças à segurança e fornece resposta rápida a incidentes, frequentemente utilizando análise avançada e aprendizado de máquina.
- Gerenciamento de conformidade: Garante a conformidade com normas e padrões do setor, como HIPAA e GDPR, oferecendo ferramentas e serviços para gerenciar os requisitos de conformidade.
- Recuperação de desastres e continuidade de negócios: Fornece soluções de backup e recuperação para garantir a disponibilidade de dados e serviços durante interrupções ou ataques virtuais.
- Monitoramento contínuo: Implementa monitoramento e registro em tempo real para detectar e responder prontamente a incidentes de segurança.
- Avaliação de segurança automatizada: Realiza varreduras e avaliações regulares automatizadas para identificar vulnerabilidades e garantir a conformidade com as políticas de segurança.
- Integração com processos de DevOps para implantações de nuvem seguras: Integra a segurança ao ciclo de vida do DevOps para garantir o desenvolvimento e a implantação segura de aplicações.
- Sistema de detecção e prevenção de invasão (IDPS): Monitora o tráfego de rede em busca de atividades suspeitas e fornece respostas automatizadas para evitar invasões.
- Gerenciamento de informações e eventos de segurança (SIEM): Coleta, analisa e correlaciona dados de eventos de segurança de várias fontes para detectar e responder a ameaças.
- MFA (autenticação multifator): Adiciona uma camada extra de segurança exigindo várias formas de verificação para acesso aos recursos da nuvem.
- Controle de acesso: Gerencia permissões e acesso a recursos de nuvem com base nas funções e políticas do usuário, garantindo apenas o acesso autorizado.
- Broker de segurança de acesso à nuvem (CASB): Oferece visibilidade e controle sobre políticas de dados e segurança em serviços de nuvem, atuando como intermediário entre usuários e provedores de nuvem.
- Plataforma de proteção de workloads em nuvem (CWPP): Oferece segurança abrangente para workloads executadas na nuvem, incluindo gerenciamento de vulnerabilidades e proteção de tempo de execução.
- Gerenciamento de postura de segurança na nuvem (CSPM): Monitora continuamente os ambientes de nuvem para garantir que as configurações de segurança se alinhem às práticas recomendadas e aos padrões de conformidade.
- Serviços de criptografia e gerenciamento de chaves: Gerencia chaves de criptografia e protege os dados por meio de serviços de criptografia, garantindo a confidencialidade dos dados.
- Avaliação e gerenciamento de vulnerabilidades: Identifica, prioriza e atenua vulnerabilidades em ambientes de nuvem por meio de avaliações regulares e ações de correção.
As ameaças à segurança na nuvem
Os serviços de segurança de computação em nuvem podem ajudar as organizações a mitigar as muitas ameaças virtuais, os riscos e as vulnerabilidades relacionadas aos ambientes de nuvem.
- Violações de dados: As violações de dados ocorrem quando indivíduos não autorizados obtêm acesso a dados confidenciais em um ambiente de nuvem. As consequências de uma violação de dados podem incluir a exposição, roubo ou manipulação de informações confidenciais, levando a perdas financeiras, danos à reputação e consequências legais para as organizações.
- Configurações incorretas: As configurações incorretas são configurações incorretas ou incompletas de recursos de nuvem, como buckets de armazenamento ou grupos de segurança. Elas podem criar vulnerabilidades em um sistema e expor dados confidenciais a acesso não autorizado, devido a erros não intencionais ou falta de conhecimento, supervisão ou controles de segurança inadequados.
- Ameaças internas: As ameaças internas envolvem ações maliciosas ou erros não intencionais cometidos por indivíduos dentro de uma organização que tenham acesso autorizado a recursos de nuvem. Esses indivíduos, que podem ser funcionários, contratados ou parceiros, podem usar indevidamente seus privilégios, vazar informações confidenciais ou sabotar sistemas.
- Ataques de DDoS: Ataques distribuídos de negação de serviço (DDoS) são tentativas maliciosas de interromper o tráfego normal de um servidor, serviço ou rede visados sobrecarregando o alvo ou sua infraestrutura circundante com uma inundação de tráfego da Internet. Esses ataques podem causar interrupções de serviço, perda de dados e danos financeiros às organizações.
- Phishing: Ataques de phishing são tentativas fraudulentas de obter informações confidenciais, como nomes de usuário, senhas e detalhes de cartão de crédito, disfarçando-se de uma entidade confiável. Esses ataques geralmente visam usuários de nuvem, enganando-os a revelar suas credenciais ou clicando em links maliciosos.
- Malware: Malware é um software mal-intencionado projetado para obter acesso não autorizado a um sistema de computador ou causar danos a ele. Ele pode se infiltrar em ambientes de nuvem por meio de vários canais, como arquivos infectados, aplicações comprometidas ou infraestrutura vulnerável, levando a roubo de dados, interrupção do sistema e perdas financeiras.
- Sequestro de contas: O sequestro de contas ocorre quando um invasor obtém acesso não autorizado e controle da conta de nuvem de um usuário. Isso pode ser feito por meio de vários métodos, como phishing, preenchimento de credenciais ou exploração de vulnerabilidades. Quando um invasor obtém controle, ele pode acessar dados confidenciais, manipular configurações ou iniciar outros ataques.
- APIs inseguras: APIs inseguras são interfaces de programação de aplicações (APIs) que são mal projetadas, implementadas ou protegidas, expondo serviços e dados em nuvem a acessos ou manipulação não autorizados. Essas APIs podem ser exploradas por invasores para ignorar controles de segurança, roubar dados ou interromper operações.
- TI sombra: TI sombra refere-se ao uso de sistemas de TI, dispositivos, software, aplicações e serviços sem aprovação organizacional explícita. Essa prática pode introduzir riscos de segurança em ambientes de nuvem, pois recursos não aprovados podem não aderir a políticas de segurança, não ter monitoramento adequado ou conter vulnerabilidades que podem ser exploradas.
Os benefícios dos serviços de segurança de computação em nuvem
Os serviços de segurança de computação em nuvem oferecem muitos benefícios que permitem estratégias de segurança mais eficazes e melhoram a postura geral de segurança de uma organização.
- Escalabilidade: Os serviços de segurança na nuvem podem ser facilmente dimensionados para cima ou para baixo com base nas necessidades da organização, acomodando o crescimento e as mudanças na demanda sem a necessidade de investimento significativo de capital em hardware e infraestrutura.
- Economia: Os serviços de segurança na nuvem geralmente operam em um modelo de assinatura ou pagamento conforme o uso, reduzindo os custos iniciais e as despesas de manutenção contínuas associadas às soluções locais.
- Facilidade de gerenciamento: Os serviços de segurança na nuvem são gerenciados por provedores terceirizados, aliviando as organizações da carga de manutenção e atualização da infraestrutura de segurança em implantações de nuvem pública, nuvem privada e nuvem híbrida. Os serviços de segurança na nuvem também garantem o acesso aos mais recentes recursos e atualizações de segurança.
- Rápida implantação: A implementação de serviços de segurança na nuvem pode ser mais rápida do que a instalação de soluções locais, permitindo que as organizações aprimorem rapidamente sua postura de segurança sem longos tempos de configuração.
- Recursos avançados: Os provedores de segurança na nuvem geralmente oferecem tecnologias e experiência de ponta, incluindo IA, aprendizado de máquina e automação para detecção de ameaças, o que pode ser desafiador e caro para replicar internamente.
- Acessibilidade global: Os serviços de segurança na nuvem fornecem proteção consistente em todos os locais, permitindo acesso seguro e monitoramento de qualquer lugar do mundo, o que é particularmente benéfico para as forças de trabalho distribuídas e remotas.
- Conformidade e certificações: Muitos provedores de segurança na nuvem mantêm a conformidade com normas e padrões específicos do setor, oferecendo às organizações um caminho mais simples para atender aos seus próprios requisitos de conformidade.
- Postura de segurança aprimorada: O monitoramento contínuo e a detecção de ameaças aumentam a segurança geral, fornecendo às organizações uma defesa mais forte contra possíveis ameaças.
- Proteção de dados avançada: Medidas de segurança robustas protegem dados confidenciais e infraestrutura de nuvem, garantindo que as informações críticas permaneçam seguras.
- Visibilidade: A melhor visibilidade e o controle sobre os ambientes de nuvem permitem que as organizações detectem e respondam a incidentes de segurança com mais eficiência.
- Segurança consistente em ambientes multinuvem e híbridos: Os serviços de segurança na nuvem garantem proteção e políticas uniformes em vários ambientes de nuvem e híbridos, reduzindo a complexidade e possíveis falhas de segurança.
- Integração com práticas de DevOps para implantações de nuvem seguras: A integração da segurança com as práticas de DevOps garante que a segurança seja incorporada ao longo do processo de desenvolvimento e implantação, resultando em aplicações e sistemas mais seguros.
Perguntas frequentes
O modelo de responsabilidade compartilhada delineia as responsabilidades de segurança entre os CSPs (Cloud Service Providers, provedores de serviços em nuvem) e os clientes. Normalmente, os provedores protegem a infraestrutura subjacente, enquanto os clientes são responsáveis por proteger seus dados em nuvem e gerenciar o acesso. A tarefa de garantir aplicações, tempo de execução, middleware, sistemas operacionais e redes virtuais pode ser responsabilidade de qualquer das partes, dependendo do modelo de serviço em nuvem. Com ofertas de IaaS (infraestrutura como serviço), por exemplo, os clientes são responsáveis por gerenciar cada uma dessas tecnologias, enquanto os CSPs gerenciam tudo, exceto a segurança de aplicações em soluções PaaS (plataforma como serviço). As soluções SaaS (Software as a Service, software como serviço) têm a menor carga de segurança para os clientes, que são responsáveis somente por gerenciar dados e acesso.
Uma abordagem Zero Trust para a segurança exige que todos os usuários, dispositivos e aplicações sejam autenticados e autorizados em cada solicitação de acesso aos recursos de TI. Isso impede o acesso não autorizado e limita a capacidade dos invasores de se mover lateralmente. Os serviços de segurança de computação em nuvem permitem que as organizações acelerem a adoção desses princípios, fornecendo serviços de segurança baseados em Zero Trust que podem ser implementados rapidamente.
Provedores como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud e Akamai oferecem uma variedade de ferramentas e serviços de segurança integrados, incluindo IAM, criptografia de dados, firewalls e sistemas de detecção de ameaças, para ajudar os clientes a proteger seus ambientes de nuvem.
Por que os clientes escolhem a Akamai
A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios online. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, inteligência avançada contra ameaças e equipe de operações globais oferecem defesa em profundidade para garantir a segurança de dados e aplicações empresariais em todos os lugares. As abrangentes soluções de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresa globais confiam na Akamai para obter a confiabilidade, escala e experiência líderes do setor necessárias para expandir seus negócios com confiança.