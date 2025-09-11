O que são serviços de segurança de computação em nuvem?

Os ambientes de nuvem representam superfícies de ataque novas e expandidas, e os dados confidenciais e ativos de alto valor dentro dos ambientes de nuvem são altamente atraentes para os cibercriminosos. Como resultado, as equipes de segurança têm a tarefa de implementar várias camadas de controles de segurança, tecnologias e protocolos para garantir a segurança, confidencialidade, integridade e disponibilidade de dados e infraestrutura na nuvem. Inicialmente, essas tecnologias foram implementadas como soluções locais de hardware e software em data centers, o que exigiu investimentos significativos de capital e custos contínuos relacionados ao monitoramento, manutenção e atualização dessas tecnologias.

Nos últimos anos, os serviços de segurança de computação em nuvem surgiram como um novo modelo para implementar controles de segurança, resolvendo os desafios de segurança em nuvem aproveitando a capacidade da nuvem para oferecer tecnologia sob demanda. Os serviços de segurança de computação em nuvem permitem que as equipes de TI implementem rapidamente soluções de segurança de nuvem, evitando investimentos iniciais, longos prazos de entrega e responsabilidades contínuas de manutenção/atualização.