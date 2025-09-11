클라우드 컴퓨팅 보안 서비스란 무엇일까요?

클라우드 환경은 새롭고 확장된 공격 표면을 제공하며 클라우드 환경 내의 민감한 데이터와 고가치 자산은 사이버 범죄자들에게 매우 매력적인 표적이 됩니다. 이에 따라 보안팀은 데이터와 인프라의 안전성, 기밀성, 무결성, 가용성을 보장하기 위해 여러 레이어의 보안 제어, 기술, 프로토콜을 구축해야 합니다. 이러한 기술은 초기에 데이터 센터 내 온프레미스 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션으로 구축했기 때문에 모니터링, 유지보수, 업그레이드와 관련된 상당한 자본 투자와 지속적인 비용이 필요했습니다.

최근 몇 년간 클라우드 컴퓨팅 보안 서비스는 클라우드의 온디맨드 기술 제공 능력을 활용해 클라우드의 보안 과제를 해결하는 새로운 모델로 부상했습니다. IT팀은 클라우드 컴퓨팅 보안 서비스를 통해 초기 투자, 긴 리드 타임, 지속적인 유지 관리/업그레이드 책임을 피하면서 클라우드 보안 솔루션을 신속하게 구축할 수 있습니다.