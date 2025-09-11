클라우드 컴퓨팅 보안 서비스란 무엇일까요?

멀티클라우드 환경은 IT 인프라의 복잡성과 잠재적 보안 리스크를 증가시킵니다. 클라우드 보안 서비스는 다양한 클라우드 플랫폼 및 서비스 전반에 걸쳐 일관된 보호 및 가시성을 제공함으로써 IT팀이 복잡성을 최소화하는 데 도움을 줍니다.
클라우드 컴퓨팅은 기업이 운영되는 방식을 근본적으로 변화시켰으며 엄청난 확장성, 유연성, 비용 효율성을 제공합니다. 그러나 클라우드는 특히 사이버 보안 분야에서 새로운 도전 과제를 가져왔습니다. 기업과 IT팀은 클라우드 컴퓨팅 보안 서비스를 통해 구독 기반 요금제로 제공되는 고급 보안 솔루션을 이용할 수 있습니다. 기업은 클라우드 보안 서비스를 통해 클라우드 리소스와 환경을 더 쉽게 보호하고, 빠른 배포와 확장성을 실현할 수 있습니다.
클라우드 컴퓨팅 보안 서비스
클라우드 환경은 새롭고 확장된 공격 표면을 제공하며 클라우드 환경 내의 민감한 데이터와 고가치 자산은 사이버 범죄자들에게 매우 매력적인 표적이 됩니다. 이에 따라 보안팀은 데이터와 인프라의 안전성, 기밀성, 무결성, 가용성을 보장하기 위해 여러 레이어의 보안 제어, 기술, 프로토콜을 구축해야 합니다. 이러한 기술은 초기에 데이터 센터 내 온프레미스 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션으로 구축했기 때문에 모니터링, 유지보수, 업그레이드와 관련된 상당한 자본 투자와 지속적인 비용이 필요했습니다.
최근 몇 년간 클라우드 컴퓨팅 보안 서비스는 클라우드의 온디맨드 기술 제공 능력을 활용해 클라우드의 보안 과제를 해결하는 새로운 모델로 부상했습니다. IT팀은 클라우드 컴퓨팅 보안 서비스를 통해 초기 투자, 긴 리드 타임, 지속적인 유지 관리/업그레이드 책임을 피하면서 클라우드 보안 솔루션을 신속하게 구축할 수 있습니다.
클라우드 컴퓨팅 보안 서비스 모델
클라우드 기반 보안 서비스는 세 가지 다른 배포 모델로 제공됩니다.
- 클라우드 보안 서비스: 가장 간단한 옵션인 클라우드 보안 서비스는 클라우드에 호스팅되어 사용자에게 서비스 형태로 제공되는 툴과 기술입니다. 이 서비스는 일반적으로 자체 관리형으로, 기업이 설정, 모니터링, 유지보수를 담당합니다. 일반적인 클라우드 보안 서비스에는 DLP(Data Loss Prevention) 솔루션, 웹 애플리케이션 방화벽, 암호화 서비스, IDS/IPS 기술이 포함됩니다.
- SECaaS(Security as a service): 이 모델에서 보안 솔루션은 클라우드 서비스로 전달되며 구독 형태로 제공됩니다. SECaaS 공급업체는 기술의 배포, 유지보수, 업데이트를 담당합니다. 일반적인 SECaaS 서비스에는 안티바이러스/안티멀웨어, 이메일 보안, IAM(Identity and Access Management), 웹 보안, SIEM이 포함됩니다.
- 매니지드 클라우드 보안 서비스: 이 클라우드 보안 접근 방식은 써드파티 벤더사가 제공하고 관리하는 포괄적인 보안 솔루션을 포함합니다. 공급업체는 툴 및 기술 제공 외에도 지속적인 관리, 모니터링, 지원을 담당해 IT 및 보안팀의 운영 부담을 줄입니다. 일반적인 솔루션에는 매니지드 SIEM, 매니지드 엔드포인트 보호, 포괄적 매니지드 보안이 포함됩니다.
클라우드 컴퓨팅 보안 서비스의 종류
클라우드 보안 서비스는 보안 기능의 모든 범위를 포함합니다.
- 데이터 암호화: 고객 데이터와 같은 민감한 정보를 무단 접속으로부터 보호하기 위해 휴면 중 데이터, 전송 중 데이터, 클라우드 저장소에 저장된 데이터를 암호화하며 써드파티 공급업체가 관리합니다.
- IAM(Identity and Access Management): 인증 및 역할 기반 접속 제어를 통해 클라우드 리소스에 대한 사용자 접속을 제어해 안전한 ID 관리를 보장합니다.
- 방화벽: 입력 및 출력 트래픽을 필터링해 무단 접속을 방지함으로써 네트워크 보안을 제공하며 매니지드 방화벽 서비스로 제공됩니다.
- 네트워크 세그멘테이션. 네트워크를 세그먼트로 분할해 보안 유출의 영향을 제한하고 트래픽 제어를 개선하며 매니지드 서비스로 제공됩니다.
- 위협 탐지 및 대응: 보안 위협을 지속적으로 모니터링하고 인시던트에 신속히 대응하며 고급 애널리틱스 및 머신 러닝을 활용하는 경우가 많습니다.
- 컴플라이언스 관리: HIPAA 및 GDPR과 같은 업계 규정 및 표준 컴플라이언스를 보장하며 컴플라이언스 요구사항을 관리하기 위한 툴 및 서비스를 제공합니다.
- 재해 복구 및 비즈니스 연속성: 중단이나 사이버 공격 시 데이터 및 서비스 가용성을 보장하기 위해 백업 및 복구 솔루션을 제공합니다.
- 지속적인 모니터링: 실시간 모니터링 및 로깅을 통해 보안 인시던트를 신속히 탐지하고 대응합니다.
- 자동화된 보안 평가: 정기적인 자동 스캔 및 평가를 통해 취약점을 식별하고 보안 정책 컴플라이언스 여부를 확인합니다.
- DevOps 프로세스와의 통합을 통한 안전한 클라우드 배포: DevOps 라이프사이클에 보안을 통합해 안전한 애플리케이션 개발 및 배포를 보장합니다.
- IDPS(침입 탐지 및 방지 시스템): 네트워크 트래픽을 모니터링해 의심스러운 활동을 탐지하고, 자동화된 대응을 제공해 침입을 방지합니다.
- SIEM(보안 정보 및 이벤트 관리): 다양한 소스에서 보안 이벤트 데이터를 수집, 분석, 상관관계를 분석해 위협을 탐지하고 대응합니다.
- MFA(멀티팩터 인증): 클라우드 리소스 접속 시 멀티팩터 인증을 요구해 추가 보안 레이어를 제공합니다.
- 접속 제어: 사용자 역할 및 정책에 따라 클라우드 리소스에 대한 권한 및 접속을 관리해 승인된 접속만 허용합니다.
- CASB(클라우드 접속 보안 브로커): 사용자와 클라우드 공급업체 사이의 중개자 역할을 수행하며 클라우드 서비스 전반에 걸친 데이터 및 보안 정책에 대한 가시성과 제어를 제공합니다.
- CWPP(클라우드 워크로드 방어 플랫폼): 클라우드에서 실행되는 워크로드에 대한 포괄적인 보안을 제공하며 취약점 관리 및 런타임 보호 기능을 포함합니다.
- CSPM(클라우드 보안 체계 관리): 클라우드 환경을 지속적으로 모니터링해 보안 설정과 모범 사례 및 컴플라이언스 기준이 일치하도록 보장합니다.
- 암호화 및 키 관리 서비스: 암호화 키를 관리하고 암호화 서비스를 통해 데이터를 보호함으로써 데이터 기밀성을 보장합니다.
- 취약점 평가 및 관리: 정기적인 평가와 대응 조치를 통해 클라우드 환경 내 취약점을 식별하고, 우선순위를 부여하고, 방어합니다.
클라우드 보안 위협
클라우드 컴퓨팅 보안 서비스는 기업이 클라우드 환경과 관련된 다양한 사이버 위협, 리스크, 취약점을 방어하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
- 데이터 유출: 데이터 유출은 클라우드 환경 내의 민감한 데이터에 무단 접속이 발생하는 경우입니다. 데이터 유출의 결과로 기밀 정보의 노출, 도난, 조작 등이 발생해 기업에 재정적 손실, 평판 손상, 법적 책임을 초래할 수 있습니다.
- 설정 오류: 설정 오류는 저장소 버킷 또는 보안 그룹 같은 클라우드 리소스의 잘못된 또는 불완전한 설정입니다. 이로 인해 시스템에 취약점이 발생하고 의도하지 않은 오류나 전문성 부족, 감독 부족, 또는 부적절한 보안 통제 때문에 민감한 데이터가 무단 접속에 노출될 수 있습니다.
- 내부자 위협: 내부자 위협은 기업 내 클라우드 리소스에 접속 권한을 가진 개인이 수행하는 악성 행동이나 의도하지 않은 오류입니다. 내부자는 직원, 계약자, 파트너 등일 수 있으며, 권한을 남용하거나, 기밀 정보를 유출하거나, 시스템을 파괴할 수 있습니다.
- DDoS 공격: DDoS(분산 서비스 거부) 공격은 표적 서버, 서비스 또는 네트워크의 정상적인 트래픽을 방해하기 위해 표적이나 그 주변 인프라에 인터넷 트래픽을 과도하게 쏟아붓는 악성 시도입니다. DDoS 공격은 기업에 서비스 중단, 데이터 손실, 재정적 피해를 초래할 수 있습니다.
- 피싱: 피싱 공격은 신뢰할 수 있는 주체로 위장해 사용자 이름, 비밀번호, 신용카드 정보 등의 민감한 정보를 획득하려는 사기 시도입니다. 피싱 공격은 종종 클라우드 사용자를 표적으로 해 사용자가 인증정보를 공개하거나 악성 링크를 클릭하도록 속입니다.
- 멀웨어: 멀웨어는 컴퓨터 시스템에 무단 접속하거나 손상을 입히기 위해 설계된 악성 소프트웨어입니다. 멀웨어는 감염된 파일과 애플리케이션, 취약한 인프라 등을 통해 클라우드 환경에 침투할 수 있으며, 데이터 유출, 시스템 장애, 재정적 손실을 초래할 수 있습니다.
- 계정 하이재킹: 계정 하이재킹은 공격자가 사용자의 클라우드 계정에 무단 접속하고 제어권을 획득하는 것을 의미합니다. 피싱, 크리덴셜 스터핑, 취약점 악용 등 다양한 방법으로 이루어질 수 있습니다. 공격자는 통제권을 획득하면 민감한 데이터에 접속하거나, 설정을 조작하거나, 추가 공격을 수행할 수 있습니다.
- 불안전한 API: 불안전한 API는 설계, 구축 또는 보안이 취약한 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)로, 클라우드 서비스 및 데이터가 무단 접속이나 조작에 노출될 수 있습니다. 이러한 API는 공격자가 보안 통제를 우회하거나, 데이터를 훔치거나, 운영을 방해하는 데 악용될 수 있습니다.
- 섀도 IT: 섀도 IT는 기업의 명시적인 승인 없이 IT 시스템, 디바이스, 소프트웨어, 애플리케이션, 서비스를 사용하는 것을 의미합니다. 승인되지 않은 리소스는 보안 정책을 준수하지 않을 수 있고, 적절한 모니터링이 부족하거나 악용될 수 있는 취약점을 포함할 수 있기 때문에 이러한 관행은 클라우드 환경에 보안 리스크를 초래할 수 있습니다.
클라우드 컴퓨팅 보안 서비스의 장점
클라우드 컴퓨팅 보안 서비스는 더 효과적인 보안 전략을 구축하고 기업의 전체 보안 체계를 강화하는 데 많은 장점을 제공합니다.
- 확장성: 기업은 요구사항에 따라 클라우드 보안 서비스를 쉽게 확장하거나 축소할 수 있어 하드웨어 및 인프라에 대한 대규모 자본 투자 없이 성장과 수요 변화에 대응할 수 있습니다.
- 비용 효과성: 클라우드 보안 서비스는 구독형 또는 사용량 기반 요금제를 통해 운영되므로 온프레미스 솔루션과 관련된 초기 비용과 지속적인 유지 관리 비용을 줄일 수 있습니다.
- 관리 편의성: 클라우드 보안 서비스는 써드파티 공급업체가 관리하므로, 기업은 퍼블릭 클라우드, 프라이빗 클라우드, 하이브리드 클라우드 배포 전반에 걸친 보안 인프라 유지보수 및 업데이트 부담을 덜 수 있습니다. 클라우드 보안 서비스는 최신 보안 기능 및 업데이트에 대한 접속을 보장합니다.
- 신속한 배포: 기업은 온프레미스 솔루션을 설치하는 것보다 빨리 클라우드 보안 서비스를 구축해 설정에 많은 시간을 쓰지 않고 보안 체계를 신속히 강화할 수 있습니다.
- 고급 기능: 클라우드 보안 공급업체가 내부에서 구축하기 어렵고 비용이 많이 드는 AI, 머신 러닝, 자동화 등 위협 탐지에 활용되는 최신 기술과 전문성을 제공하는 경우가 많습니다.
- 글로벌 접속성: 클라우드 보안 서비스는 모든 위치에서 일관된 보호를 제공해 전 세계 어디서나 안전한 접속 및 모니터링을 가능하게 하므로 분산된 원격 근무 환경에 특히 유용합니다.
- 컴플라이언스 및 인증: 많은 클라우드 보안 공급업체는 특정 업계 표준 및 규정을 준수해 기업이 자체 컴플라이언스 요구사항을 충족하는 데 더 간단한 경로를 제공합니다.
- 보안 체계 강화: 지속적인 모니터링 및 위협 탐지가 전체 보안 수준을 향상시키므로 기업은 잠재적 위협에 대한 더 강력한 방어 체계를 구축할 수 있습니다.
- 데이터 보호 강화: 강력한 보안 조치로 민감한 데이터와 클라우드 인프라를 보호해 중요한 정보를 안전하게 유지합니다.
- 가시성: 기업은 클라우드 환경에 대한 가시성과 제어력 향상으로 보안 인시던트를 더 효과적으로 탐지하고 대응할 수 있습니다.
- 멀티클라우드 및 하이브리드 환경에서 일관된 보안: 클라우드 보안 서비스는 다양한 클라우드 및 하이브리드 환경에서 일관된 보호 및 정책을 제공해 복잡성을 줄이고 잠재적인 보안 취약점을 방지합니다.
- DevOps 관행과의 통합을 통한 안전한 클라우드 배포: 보안을 DevOps 관행과 통합하면 보안이 개발 및 배포 프로세스 전반에 내재되어 애플리케이션과 시스템의 안전이 더욱 강화됩니다.
FAQ
공유 책임 모델은 CSP(클라우드 서비스 사업자)와 고객 간의 보안 책임을 명확히 구분합니다. 일반적으로 공급업체는 기본 인프라를 보호하며 고객은 클라우드 데이터 보호 및 접속 관리를 담당합니다. 애플리케이션, 런타임, 미들웨어, 운영 체제, 가상 네트워크의 보안은 클라우드 서비스 모델에 따라 공급업체와 고객 중 한쪽이 책임질 수 있습니다. IaaS(Infrastructure as a Service) 제공의 경우, 고객이 이러한 기술의 관리를 담당하며 PaaS(Platform as a Service) 솔루션에서는 CSP가 애플리케이션 보안을 제외한 모든 것을 관리합니다. SaaS(Software as a Service) 솔루션의 경우 고객은 데이터와 접속만 관리하기 때문에 보안 부담이 가장 적습니다.
제로 트러스트 보안 접근 방식에서는 모든 사용자, 디바이스, 애플리케이션이 IT 리소스에 대한 접속을 요청할 때마다 인증 및 권한 부여를 받아야 합니다. 이를 통해 무단 접속을 방지하고 공격자의 측면 이동 능력을 제한합니다. 클라우드 컴퓨팅 보안 서비스는 빠르게 구축할 수 있는 제로 트러스트 기반 보안 서비스를 제공하기 때문에 기업은 관련 원칙을 신속하게 도입할 수 있습니다.
AWS(Amazon Web Services), Microsoft Azure, Google Cloud, Akamai와 같은 공급업체는 IAM, 데이터 암호화, 방화벽, 위협 탐지 시스템 등 다양한 내장형 보안 툴과 서비스를 제공해 고객이 클라우드 환경을 보호할 수 있도록 지원합니다.
