Le organizzazioni possono impedire a bot e botnet di interferire con i sistemi e influire sull'esperienza degli utenti implementando una soluzione di gestione dei bot. Una soluzione anti-bot superiore consentirà l'attività dei bot buoni e bloccherà le attività dannose e gli attacco botnet. Ed è importante ricordare che anche i bot buoni devono essere gestiti. Una soluzione di sicurezza dei bot sofisticata consente tecniche specifiche quali il rallentamento dei bot nei momenti in cui il vostro sito riscontra un elevato traffico umano.
Che cos'è un bot e quali sono i diversi tipi?
Un bot è un programma per computer progettato per imitare o sostituire le azioni di un essere umano eseguendo attività automatizzate e ripetitive. Abbreviazione di "robot", un bot può svolgere le attività con una velocità e un'accuratezza decisamente maggiori rispetto a un utente umano. Esistono molti tipi di bot che eseguono diversi tipi di attività, e i bot sono una parte sempre più crescente del traffico Internet.
I bot ricoprono una grande varietà di ruoli in Internet e generano più della metà del traffico in rete. Alcuni bot sono estremamente utili; ad esempio i bot dei motori di ricerca aiutano questi ultimi a capire il contenuto dei siti Web e a restituire risultati di ricerca più accurati. I chatbot offrono a clienti e utenti risposte rapide alle domande. Molte aziende creano bot personalizzati per automatizzare le attività interne e dei partner.
Alcuni bot sono, per così dire, "grigi", vale a dire che non sono dannosi, ma sono seccanti in alcune circostanze. Esistono, poi, dei bot che possono essere legittimi ma fastidiosi, come ad esempio le API di altri programmi che richiamano i vostri sistemi con molta frequenza, o i bot di partner che eseguono costantemente il ping del vostro sito. In molti casi, non desiderate interromperli del tutto, ma solo rallentarli o gestirli in modo più efficiente, per essere sicuri che non danneggino le prestazioni del vostro sito e non influiscano negativamente sull'esperienza utente.
I bot di cui dovete preoccuparvi sono i bot cattivi: i bot antagonisti e dannosi usati dai cybercriminali per eseguire attacchi pericolosi e costosi come il furto di inventari e dati, lo scraping dei contenuti dei siti Web e dei prezzi, il lancio di credenziali rubate su un sito per vedere quali funzionano o perfino l'esecuzione di attacchi DoS (Denial-of-Service). In genere, i bot dannosi fanno parte di botnet, ossia un gruppo di bot in rete che lavorano insieme per eseguire attacchi su larga scala.
Per cosa sono progettati i bot?
Molti bot eseguono servizi legittimi, utili o necessari.
- I bot dei motori di ricerca "avanzano lentamente" su un sito Web per determinarne il tipo di contenuto.
- I bot che eseguono lo scraping dei siti Web leggono e raccolgono i dati da tali siti.
- I chatbot simulano le conversazioni umane per offrire agli utenti l'accesso all'assistenza clienti, rispondere alle domande frequenti o fornire informazioni generali.
- I bot di shopping cercano le migliori offerte disponibili sul Web, automatizzando i processi di navigazione e pagamento.
- I bot di monitoraggio tengono sotto controllo l'integrità dei siti Web e inviano rapporti quando rivelano bug o volatilità.
Che cos'è un bot dannoso o cattivo?
Alcuni bot vengono usati per gli attacchi informatici, gli attacchi botnet o per altri scopi illegali.
- Il bot di credential stuffing usano strumenti di password-cracking per ottenere l'accesso non autorizzato agli account degli utenti e rubare risorse quali punti fedeltà e informazioni sulle carte di credito.
- I bot per il furto di inventari si impossessano di beni di alto valore e a disponibilità limitata, come sneaker, console di gioco e biglietti per concerti, per impedire agli essere umani di acquistarli.
- Gli spambot cercano nei siti Web per catturare indirizzi e-mail che verranno usati dagli spammer.
- I bot di condivisione dei file osservano i risultati delle ricerche degli utenti e forniscono link fittizi che consentono ai malintenzionati di infettare i computer con virus o malware.
- I bot di traffico imitano l'attività umana sul Web per far impennare il traffico e aumentare i clic su un sito Web.
- Le botnet DDoS (Distributed Denial-of-Service) tentano di sovraccaricare i siti Web inondandoli di richieste e rendendoli inattivi o tenendoli in ostaggio finché non vengono soddisfatte delle richieste specifiche.
- I bot dei social media creano account falsi sulle piattaforme di social media per sostenere idee o aumentare i follower di un utente o un account di social media.
- I bot di download scaricano automaticamente software o malware per aumentare il numero dei download e aiutare artificialmente un'applicazione a scalare le classifiche.
Difendersi dagli attacchi bot con Akamai
Nominata azienda leader nella gestione dei bot da Forrester Research, Akamai fornisce soluzioni anti-bot che rilevano i bot, li riconoscono come buoni o cattivi, quindi bloccano bot e altre minacce senza compromettere le prestazioni del sistema.
Akamai Bot Manager, parte della suite di prodotti per la protezione da frodi e abusi, offre una visibilità approfondita e un controllo sull'attività delle reti di bot all'interno del vostro sistema. Le impareggiabili capacità di rilevamento e mitigazione di Bot Manager vi permettono di eseguire operazioni automatizzate in modo più efficiente e sicuro; tutto questo si traduce in una maggiore fiducia per il vostro ecosistema.
Bot Manager utilizza molteplici tecnologie di apprendimento automatico brevettate per il rilevamento e la mitigazione dei bot, l'arresto delle attività dei bot dannosi e degli attacchi botnet nel punto di contatto iniziale, piuttosto che permettere loro di raggiungere il vostro sito. Per comprendere le attività di bot e botnet, ci affidiamo su una struttura basata sull'intelligenza artificiale per monitorare i modelli di traffico, i tipi di traffico e il volume del traffico dall'edge, quando un utente si connette per la prima volta a un'applicazione.
Sulla rete, la nostra tecnologia osserva una media di 40 miliardi di richieste di bot al giorno. Questa visibilità consente ai nostri algoritmi di apprendere maggiori informazioni più rapidamente in quanto i nostri ricercatori delle minacce analizzano terabyte di dati relativi ai nuovi attacchi: il team addetto all'intelligence sulle minacce di Akamai analizza una media di 946 TB al giorno.
Le funzionalità chiave di Akamai Bot Manager includono:
- Directory dei bot noti. Usando una directory di bot noti, continuamente aggiornata, Bot Manager risponde automaticamente alle minacce dei bot esistenti.
- Rilevamento dei bot sofisticato. Bot Manager si affida a tecniche quali l'analisi del comportamento degli utenti, il fingerprinting del browser, il rilevamento automatizzato del browser, il rilevamento delle anomalie HTTP e altri punti dati per rilevare accuratamente i bot sconosciuti dalla prima interazione.
- Modello di assegnazione dei punteggi. Bot Score valuta ogni richiesta e calcola la probabilità, da 0 a 100, che la richiesta arrivi da un bot piuttosto che da un essere umano.
- Impostazioni personalizzati. Definite le vostre risposte strategiche in modo diverso per ciascun endpoint.
- Ottimizzazione automatica. Bot Manager apprende i normali modelli di traffico dei siti e ottimizza automaticamente i rilevamenti in base ai modelli specifici per ridurre al minimo potenziali errori di classificazione delle richieste.
- Simulatore di ottimizzazione della risposta. Bot Score vi consente di simulare l'ottimizzazione (prima che venga implementata) e di visualizzare l'impatto della modifica delle soglie.
- Periodo di reporting granulare. I rapporti in tempo reale e cronologici offrono la visibilità nelle tendenze generali e un'analisi dettagliata del traffico bot e botnet.
- Managed Security Service. Questo servizio opzionale consente ai nostri esperti di ottimizzare Bot Manager senza sovraccaricare il vostro team interno.
Inoltre, Akamai offre soluzioni di cybersicurezza appositamente progettate per difendervi dagli attacchi bot automatizzati più grandi e sofisticati, come il credential stuffing e il furto di inventari. Bot Manager collabora con il nostro delivery, così avrete un'unica posizione da cui osservare non solo gli attacchi bot, ma anche altri attacchi come quelli di tipo DDoS, nonché phishing, malware, ransomware e attacchi che sfruttano le vulnerabilità di applicazioni e API.
Domande frequenti (FAQ)
Una botnet è una rete di computer, dispositivi IoT (Internet of Things) e altri sistemi che lavorano insieme per sferrare attacchi automatizzati su larga scala. Spesso le botnet includono dispositivi che sono stati infettati da malware e i cui proprietari non sono a conoscenza del modo in cui vengono utilizzati. I cybercriminali usano i computer infetti per sferrare attacchi coordinati su una rete o un sistema tramite programmi software C2 (Command and Control). Le botnet e i relativi malware usano spesso vari vettori di attacco, inclusi i bot dannosi nominati in precedenza, ossia furto di inventari, credential stuffing, scraping dei siti Web e attacchi di tipo DDoS (Distributed Denial-of-Service), tra gli altri.
Anche se possono essere considerati dannose, le azioni eseguite dai bot non sono necessariamente illegali. Se l'attività eseguita da un bot viola i termini di servizio di un sito Web, ad esempio, il bot può essere considerato dannoso, ma potrebbe non violare alcuna legge. Tuttavia, il credential stuffing, e il relativo controllo dell'account, sono illegali. Il furto di inventari potrebbe essere illegale a seconda degli articoli acquisiti.
Perché i clienti scelgono Akamai
Akamai è l'azienda di cybersecurity e cloud computing che abilita e protegge il business online. Le nostre soluzioni di sicurezza leader del settore, l'innovativa intelligence sulle minacce e il team presente su scala globale forniscono una difesa approfondita in grado di proteggere applicazioni e dati critici ovunque. Le soluzioni complete di cloud computing offerte da Akamai assicurano performance elevate e notevoli risparmi grazie alla piattaforma più distribuita al mondo. Le maggiori aziende internazionali si affidano ad Akamai per ottenere la protezione, la scalabilità e le competenze leader del settore di cui hanno bisogno per far crescere le loro attività senza rischi.