Per cosa sono progettati i bot?

Molti bot eseguono servizi legittimi, utili o necessari.

I bot dei motori di ricerca "avanzano lentamente" su un sito Web per determinarne il tipo di contenuto.

I bot che eseguono lo scraping dei siti Web leggono e raccolgono i dati da tali siti.

I chatbot simulano le conversazioni umane per offrire agli utenti l'accesso all'assistenza clienti, rispondere alle domande frequenti o fornire informazioni generali.

I bot di shopping cercano le migliori offerte disponibili sul Web, automatizzando i processi di navigazione e pagamento.

I bot di monitoraggio tengono sotto controllo l'integrità dei siti Web e inviano rapporti quando rivelano bug o volatilità.

Che cos'è un bot dannoso o cattivo?

Alcuni bot vengono usati per gli attacchi informatici, gli attacchi botnet o per altri scopi illegali.

Il bot di credential stuffing usano strumenti di password-cracking per ottenere l'accesso non autorizzato agli account degli utenti e rubare risorse quali punti fedeltà e informazioni sulle carte di credito.

I bot per il furto di inventari si impossessano di beni di alto valore e a disponibilità limitata, come sneaker, console di gioco e biglietti per concerti, per impedire agli essere umani di acquistarli.

Gli spambot cercano nei siti Web per catturare indirizzi e-mail che verranno usati dagli spammer.

I bot di condivisione dei file osservano i risultati delle ricerche degli utenti e forniscono link fittizi che consentono ai malintenzionati di infettare i computer con virus o malware.

I bot di traffico imitano l'attività umana sul Web per far impennare il traffico e aumentare i clic su un sito Web.

Le botnet DDoS (Distributed Denial-of-Service) tentano di sovraccaricare i siti Web inondandoli di richieste e rendendoli inattivi o tenendoli in ostaggio finché non vengono soddisfatte delle richieste specifiche.

I bot dei social media creano account falsi sulle piattaforme di social media per sostenere idee o aumentare i follower di un utente o un account di social media.

I bot di download scaricano automaticamente software o malware per aumentare il numero dei download e aiutare artificialmente un'applicazione a scalare le classifiche.

Difendersi dagli attacchi bot con Akamai

Nominata azienda leader nella gestione dei bot da Forrester Research, Akamai fornisce soluzioni anti-bot che rilevano i bot, li riconoscono come buoni o cattivi, quindi bloccano bot e altre minacce senza compromettere le prestazioni del sistema.

Akamai Bot Manager, parte della suite di prodotti per la protezione da frodi e abusi, offre una visibilità approfondita e un controllo sull'attività delle reti di bot all'interno del vostro sistema. Le impareggiabili capacità di rilevamento e mitigazione di Bot Manager vi permettono di eseguire operazioni automatizzate in modo più efficiente e sicuro; tutto questo si traduce in una maggiore fiducia per il vostro ecosistema.

Bot Manager utilizza molteplici tecnologie di apprendimento automatico brevettate per il rilevamento e la mitigazione dei bot, l'arresto delle attività dei bot dannosi e degli attacchi botnet nel punto di contatto iniziale, piuttosto che permettere loro di raggiungere il vostro sito. Per comprendere le attività di bot e botnet, ci affidiamo su una struttura basata sull'intelligenza artificiale per monitorare i modelli di traffico, i tipi di traffico e il volume del traffico dall'edge, quando un utente si connette per la prima volta a un'applicazione.

Sulla rete, la nostra tecnologia osserva una media di 40 miliardi di richieste di bot al giorno. Questa visibilità consente ai nostri algoritmi di apprendere maggiori informazioni più rapidamente in quanto i nostri ricercatori delle minacce analizzano terabyte di dati relativi ai nuovi attacchi: il team addetto all'intelligence sulle minacce di Akamai analizza una media di 946 TB al giorno.

Le funzionalità chiave di Akamai Bot Manager includono:

Directory dei bot noti. Usando una directory di bot noti, continuamente aggiornata, Bot Manager risponde automaticamente alle minacce dei bot esistenti.

Bot Manager si affida a tecniche quali l'analisi del comportamento degli utenti, il fingerprinting del browser, il rilevamento automatizzato del browser, il rilevamento delle anomalie HTTP e altri punti dati per rilevare accuratamente i bot sconosciuti dalla prima interazione.

Bot Manager si affida a tecniche quali l'analisi del comportamento degli utenti, il fingerprinting del browser, il rilevamento automatizzato del browser, il rilevamento delle anomalie HTTP e altri punti dati per rilevare accuratamente i bot sconosciuti dalla prima interazione. Modello di assegnazione dei punteggi. Bot Score valuta ogni richiesta e calcola la probabilità, da 0 a 100, che la richiesta arrivi da un bot piuttosto che da un essere umano.

Bot Score valuta ogni richiesta e calcola la probabilità, da 0 a 100, che la richiesta arrivi da un bot piuttosto che da un essere umano.

Definite le vostre risposte strategiche in modo diverso per ciascun endpoint.

Bot Manager apprende i normali modelli di traffico dei siti e ottimizza automaticamente i rilevamenti in base ai modelli specifici per ridurre al minimo potenziali errori di classificazione delle richieste.

Bot Score vi consente di simulare l'ottimizzazione (prima che venga implementata) e di visualizzare l'impatto della modifica delle soglie.

I rapporti in tempo reale e cronologici offrono la visibilità nelle tendenze generali e un'analisi dettagliata del traffico bot e botnet.

Inoltre, Akamai offre soluzioni di cybersicurezza appositamente progettate per difendervi dagli attacchi bot automatizzati più grandi e sofisticati, come il credential stuffing e il furto di inventari. Bot Manager collabora con il nostro delivery, così avrete un'unica posizione da cui osservare non solo gli attacchi bot, ma anche altri attacchi come quelli di tipo DDoS, nonché phishing, malware, ransomware e attacchi che sfruttano le vulnerabilità di applicazioni e API.