¿Para qué se ha diseñado un bot?

Muchos bots prestan servicios legítimos, útiles o necesarios.

Los bots de los motores de búsqueda "se arrastran" a través de un sitio web para determinar qué tipo de contenido contiene.

Los bots de scraping web leen y recopilan datos de sitios web.

Los chatbots simulan conversaciones humanas para proporcionar a los usuarios acceso al servicio de atención al cliente, respuestas a preguntas frecuentes o conocimientos generales.

Los bots de compras buscan las mejores ofertas disponibles en la web, automatizando los procesos de navegación y pago.

Los bots de supervisión vigilan el estado de un sitio web y emiten informes cuando se detectan errores o volatilidad.

¿Qué es un bot malicioso?

Algunos bots se utilizan para ciberataques, ataques de botnets u otros fines ilegítimos.

Los bots de Credential Stuffing utilizan herramientas de descifrado de contraseñas para obtener acceso no autorizado a las cuentas de los usuarios y robar activos como puntos de fidelidad e información de tarjetas de crédito.

Los bots de almacenamiento de inventario recopilan productos de gran valor y disponibilidad limitada, como zapatillas, consolas de juego y entradas para conciertos, lo que impide que los usuarios humanos los compren.

Los spambots buscan en sitios web para recopilar direcciones de correo electrónico para su uso por parte de los spammers.

Los bots de uso compartido de archivos observan las consultas de búsqueda de un usuario y proporcionan enlaces falsos que permiten a los agentes maliciosos infectar un equipo con un virus o malware.

Los bots de tráfico imitan la actividad humana en la web para aumentar el tráfico y aumentar los clics en un sitio web.

DDoS o botnets de ataques distribuidos de denegación de servicio intentan saturar los sitios web inundándolos de solicitudes para desconectarlos o mantenerlos como rehenes hasta que se satisfagan determinadas demandas.

Los bots de redes sociales crean cuentas falsas en plataformas de redes sociales para respaldar las ideas o aumentar el número de seguidores de un usuario o una cuenta de redes sociales.

Los bots de descarga descargan automáticamente software o malware para aumentar el número de descargas y ayudar artificialmente a una aplicación a ocupar un lugar más alto.

Defiéndase de los ataques de bots con Akamai

Akamai, nombrado líder en la gestión de bots por Forrester Research, proporciona soluciones anti-bot que detectan los bots, los reconocen como buenos o malos y, a continuación, bloquean estos bots y otras amenazas sin comprometer el rendimiento del sistema.

Akamai Bot Manager, que forma parte de nuestro paquete de productos de Protección contra fraude y abuso, proporciona una visibilidad y un control exhaustivos de la actividad de la red de bots dentro de su sistema. Las inigualables funciones de detección y mitigación de Bot Manager le permiten llevar a cabo operaciones automáticas de forma más eficaz y segura, lo que refuerza la confianza de todo su entorno.

Bot Manager utiliza varias tecnologías patentadas de aprendizaje automático para la detección y mitigación de bots, lo que detiene la actividad de bots maliciosos y los ataques de botnets en el punto de contacto inicial, en lugar de permitirles acceder a su sitio en primer lugar. Para comprender la actividad de los bots y las botnets, confiamos en un marco de inteligencia artificial para supervisar los patrones, los tipos y el volumen de tráfico en el Edge, donde un usuario se conecta por primera vez a una aplicación.

Nuestra tecnología detecta una media de 40 000 millones de solicitudes de bots al día en toda la red. Esta visibilidad permite a nuestros algoritmos aprender más y más rápido a medida que nuestros especialistas en investigación de amenazas analizan terabytes de datos de nuevos ataques. El equipo de inteligencia contra amenazas de Akamai analiza una media de 946 TB diarios.

Entre las capacidades clave de Bot Manager de Akamai se incluyen las siguientes:

Directorios de bots conocidos. Mediante un directorio de bots conocidos que se actualiza continuamente, Bot Manager responde automáticamente a las amenazas de bots existentes reconocidas.

Bot Manager se basa en el análisis del comportamiento de los usuarios, la huella dactilar del navegador, la detección automatizada del navegador, la detección de anomalías HTTP y otros puntos de datos para detectar con precisión bots desconocidos desde la primera interacción.

Bot Score evalúa cada solicitud y calcula la probabilidad, de 0 a 100, de que la solicitud provenga de un bot en lugar de provenir de una persona.

Establezca sus respuestas estratégicas de forma diferente para cada terminal.

Bot Manager memoriza los patrones de tráfico habituales de un sitio web y optimiza automáticamente las detecciones en función de patrones únicos para minimizar posibles errores al clasificar las solicitudes.

Bot Score le permite realizar simulaciones de optimización antes de aplicar los ajustes de modo que pueda ver el impacto de los cambios en los umbrales.

Los informes históricos y en tiempo real proporcionan visibilidad de las tendencias generales y análisis detallados del tráfico de bots y botnets.

Los informes históricos y en tiempo real proporcionan visibilidad de las tendencias generales y análisis detallados del tráfico de bots y botnets. Managed Security Service. Este servicio opcional permite a nuestros expertos optimizar Bot Manager sin necesidad de sobrecargar a su equipo interno.

Además, Akamai ofrece soluciones de ciberseguridad diseñadas específicamente para defenderse de los ataques de bots automatizados más grandes y sofisticados, como el Credential Stuffing y el almacenamiento de inventario. Bot Manager funciona en consonancia con nuestra distribución, por lo que dispone de un panel único para ver no solo los ataques de bots, sino también otros ataques, como los ataques DDoS, así como phishing, malware, ransomware y ataques que se aprovechan de las aplicaciones y de las vulnerabilidades de las API.