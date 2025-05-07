Las organizaciones pueden evitar que los bots y las botnets interfieran con los sistemas o afecten a la experiencia de los usuarios mediante la implementación de una solución de gestión de bots. Una solución anti-bot superior permitirá la actividad de bots buenos, al tiempo que bloqueará la actividad maliciosa y los ataques de botnets. Asimismo, es importante recordar que incluso los bots buenos necesitan gestionarse. Una sofisticada solución de seguridad de bots permite utilizar técnicas específicas, como la ralentización de bots buenos en momentos en los que el sitio tiene un tráfico humano significativo.
¿Qué es un bot y cuáles son los diferentes tipos que existen?
Un bot es un programa informático diseñado para imitar o sustituir las acciones de un ser humano mediante la realización de tareas automatizadas o repetitivas. Bot es la abreviatura de "robot", y puede realizar tareas con mucha más velocidad y precisión que un usuario humano. Hay muchos tipos de bots que realizan muchos tipos de tareas, y los bots son una parte cada vez mayor del tráfico de Internet.
Los bots desempeñan una gran variedad de funciones en Internet, y más de la mitad de todo el tráfico web lo generan los bots. Algunos bots son extremadamente útiles: los bots de los motores de búsqueda, por ejemplo, son bots que ayudan a los motores de búsqueda a comprender el contenido de los sitios web para obtener resultados de búsqueda más precisos. Los chatbots proporcionan a los clientes y usuarios respuestas rápidas a sus preguntas. Muchas empresas crean bots personalizados para automatizar las tareas internas y las tareas de los partners.
Algunos bots son bots "grises", no malos, sino molestos en ciertos casos. Son bots que pueden ser legítimos, pero ruidosos. Algunos ejemplos pueden ser las API de otros programas que realizan llamadas a sus sistemas con mucha frecuencia, o los bots de partners que hacen ping a su sitio constantemente. En muchos casos, no desea detenerlos, solo desea ralentizarlos o gestionarlos de forma más eficaz para asegurarse de que no degradan el rendimiento del sitio ni afectan negativamente a la experiencia de usuario.
Los bots de los que hay que preocuparse son los bots maliciosos que utilizan los ciberdelincuentes para realizar ataques peligrosos y costosos, como almacenar inventario, robar datos, extraer contenido y precios de sitios web, lanzar credenciales robadas en un sitio para ver cuáles funcionan o incluso ejecutar ataques distribuidos de denegación de servicio. Los bots maliciosos suelen formar parte de las botnets, un grupo de bots conectados en red que trabajan conjuntamente para realizar estos ataques a escala.
¿Para qué se ha diseñado un bot?
Muchos bots prestan servicios legítimos, útiles o necesarios.
- Los bots de los motores de búsqueda "se arrastran" a través de un sitio web para determinar qué tipo de contenido contiene.
- Los bots de scraping web leen y recopilan datos de sitios web.
- Los chatbots simulan conversaciones humanas para proporcionar a los usuarios acceso al servicio de atención al cliente, respuestas a preguntas frecuentes o conocimientos generales.
- Los bots de compras buscan las mejores ofertas disponibles en la web, automatizando los procesos de navegación y pago.
- Los bots de supervisión vigilan el estado de un sitio web y emiten informes cuando se detectan errores o volatilidad.
¿Qué es un bot malicioso?
Algunos bots se utilizan para ciberataques, ataques de botnets u otros fines ilegítimos.
- Los bots de Credential Stuffing utilizan herramientas de descifrado de contraseñas para obtener acceso no autorizado a las cuentas de los usuarios y robar activos como puntos de fidelidad e información de tarjetas de crédito.
- Los bots de almacenamiento de inventario recopilan productos de gran valor y disponibilidad limitada, como zapatillas, consolas de juego y entradas para conciertos, lo que impide que los usuarios humanos los compren.
- Los spambots buscan en sitios web para recopilar direcciones de correo electrónico para su uso por parte de los spammers.
- Los bots de uso compartido de archivos observan las consultas de búsqueda de un usuario y proporcionan enlaces falsos que permiten a los agentes maliciosos infectar un equipo con un virus o malware.
- Los bots de tráfico imitan la actividad humana en la web para aumentar el tráfico y aumentar los clics en un sitio web.
- DDoS o botnets de ataques distribuidos de denegación de servicio intentan saturar los sitios web inundándolos de solicitudes para desconectarlos o mantenerlos como rehenes hasta que se satisfagan determinadas demandas.
- Los bots de redes sociales crean cuentas falsas en plataformas de redes sociales para respaldar las ideas o aumentar el número de seguidores de un usuario o una cuenta de redes sociales.
- Los bots de descarga descargan automáticamente software o malware para aumentar el número de descargas y ayudar artificialmente a una aplicación a ocupar un lugar más alto.
Defiéndase de los ataques de bots con Akamai
Akamai, nombrado líder en la gestión de bots por Forrester Research, proporciona soluciones anti-bot que detectan los bots, los reconocen como buenos o malos y, a continuación, bloquean estos bots y otras amenazas sin comprometer el rendimiento del sistema.
Akamai Bot Manager, que forma parte de nuestro paquete de productos de Protección contra fraude y abuso, proporciona una visibilidad y un control exhaustivos de la actividad de la red de bots dentro de su sistema. Las inigualables funciones de detección y mitigación de Bot Manager le permiten llevar a cabo operaciones automáticas de forma más eficaz y segura, lo que refuerza la confianza de todo su entorno.
Bot Manager utiliza varias tecnologías patentadas de aprendizaje automático para la detección y mitigación de bots, lo que detiene la actividad de bots maliciosos y los ataques de botnets en el punto de contacto inicial, en lugar de permitirles acceder a su sitio en primer lugar. Para comprender la actividad de los bots y las botnets, confiamos en un marco de inteligencia artificial para supervisar los patrones, los tipos y el volumen de tráfico en el Edge, donde un usuario se conecta por primera vez a una aplicación.
Nuestra tecnología detecta una media de 40 000 millones de solicitudes de bots al día en toda la red. Esta visibilidad permite a nuestros algoritmos aprender más y más rápido a medida que nuestros especialistas en investigación de amenazas analizan terabytes de datos de nuevos ataques. El equipo de inteligencia contra amenazas de Akamai analiza una media de 946 TB diarios.
Entre las capacidades clave de Bot Manager de Akamai se incluyen las siguientes:
- Directorios de bots conocidos. Mediante un directorio de bots conocidos que se actualiza continuamente, Bot Manager responde automáticamente a las amenazas de bots existentes reconocidas.
- Detecciones de bots sofisticadas. Bot Manager se basa en el análisis del comportamiento de los usuarios, la huella dactilar del navegador, la detección automatizada del navegador, la detección de anomalías HTTP y otros puntos de datos para detectar con precisión bots desconocidos desde la primera interacción.
- Modelo de puntuación. Bot Score evalúa cada solicitud y calcula la probabilidad, de 0 a 100, de que la solicitud provenga de un bot en lugar de provenir de una persona.
- Configuración personalizada. Establezca sus respuestas estratégicas de forma diferente para cada terminal.
- Optimización automática. Bot Manager memoriza los patrones de tráfico habituales de un sitio web y optimiza automáticamente las detecciones en función de patrones únicos para minimizar posibles errores al clasificar las solicitudes.
- Simulador de optimización de respuesta. Bot Score le permite realizar simulaciones de optimización antes de aplicar los ajustes de modo que pueda ver el impacto de los cambios en los umbrales.
- Periodo de informes detallados. Los informes históricos y en tiempo real proporcionan visibilidad de las tendencias generales y análisis detallados del tráfico de bots y botnets.
- Managed Security Service. Este servicio opcional permite a nuestros expertos optimizar Bot Manager sin necesidad de sobrecargar a su equipo interno.
Además, Akamai ofrece soluciones de ciberseguridad diseñadas específicamente para defenderse de los ataques de bots automatizados más grandes y sofisticados, como el Credential Stuffing y el almacenamiento de inventario. Bot Manager funciona en consonancia con nuestra distribución, por lo que dispone de un panel único para ver no solo los ataques de bots, sino también otros ataques, como los ataques DDoS, así como phishing, malware, ransomware y ataques que se aprovechan de las aplicaciones y de las vulnerabilidades de las API.
Preguntas frecuentes
Una botnet es una red de ordenadores, dispositivos del internet de las cosas (IoT) y otras máquinas que funcionan conjuntamente para lanzar ataques automatizados a gran escala. A menudo, estas botnets incluyen dispositivos infectados con malware y cuyos propietarios ni siquiera se dan cuenta de que están siendo utilizados de esta manera. Los ciberdelincuentes utilizan estas máquinas infectadas para llevar a cabo un ataque coordinado a una red o sistema mediante software de mando y control. Las botnets y el malware de botnets suelen estar implicados en diversos vectores de ataque, incluidos los bots maliciosos anteriores: almacenamiento de inventario, Credential Stuffing, scraping web y denegación de servicio distribuido, entre otros.
Aunque pueden considerarse maliciosos, las acciones que llevan a cabo los bots no son necesariamente ilegales. Si la actividad que lleva a cabo un bot infringe los términos de servicio de un sitio web, por ejemplo, se considera un bot malicioso, pero puede que no esté infringiendo necesariamente ninguna ley. Sin embargo, el Credential Stuffing (y el robo de cuentas relacionado) son ilegales. El almacenamiento de inventario puede ser ilegal en función de los artículos que se adquieran.
Por qué los clientes eligen Akamai
Akamai es la empresa de ciberseguridad y cloud computing que potencia y protege los negocios online. Nuestras soluciones de seguridad líderes en el mercado, nuestra inteligencia ante amenazas consolidada y nuestro equipo de operaciones globales proporcionan una defensa en profundidad para proteger los datos y las aplicaciones empresariales. Las soluciones integrales de cloud computing de Akamai garantizan el rendimiento y una buena relación calidad-precio en la plataforma más distribuida del mundo. Las grandes empresas confían en Akamai, ya que les ofrece una fiabilidad, una escalabilidad y una experiencia inigualables en el sector, idóneas para crecer con seguridad.