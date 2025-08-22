Um bot é projetado para fazer o quê?

Muitos bots executam serviços legítimos, úteis ou necessários.

Os bots de mecanismos de busca "rastreiam" um website para determinar que tipo de conteúdo ele contém.

Os bots de captura da Web leem e coletam dados de websites.

Os chatbots simulam conversas humanas para fornecer aos usuários acesso ao atendimento ao cliente, respostas a perguntas frequentes ou conhecimento geral.

Os bots de compras procuram as melhores ofertas disponíveis na Web, automatizando os processos de navegação e finalização de compra.

Os bots de monitoramento ficam de olho na integridade de um website e emitem relatórios quando bugs ou volatilidades são detectados.

O que é um bot mal-intencionado ou ruim?

Alguns bots são usados para ataques cibernéticos, ataques de botnet ou outros fins ilegítimos.

Os bots de preenchimento de credencial usam ferramentas de violação de senha para obter acesso não autorizado às contas dos usuários e roubar ativos, como pontos de fidelidade e informações de cartão de crédito.

Os bots de acúmulo de inventário obtêm mercadorias de alto valor e disponibilidade limitada, como tênis, consoles de jogos e ingressos para shows, impedindo que os usuários humanos os comprem.

Os spambots pesquisam websites para coletar endereços de e-mail para serem usados por spammers.

Os bots de compartilhamento de arquivos observam as consultas de busca de um usuário e fornecem links falsos que permitem que agentes mal-intencionados infectem um computador com vírus ou malware.

Os bots de tráfego simulam a atividade humana na Web para impulsionar o tráfego e aumentar os cliques em um website.

Os botnets DDoS ou de negação de serviço distribuída tentam sobrecarregar websites inundando-os com solicitações para colocar os websites offline ou mantê-los reféns até que demandas específicas sejam atendidas.

Os bots de mídia social criam contas falsas em plataformas de mídia social para dar suporte às ideias ou aumentar os seguidores de uma conta de usuário ou de mídia social.

Os bots de download baixam software ou malware automaticamente para aumentar os números de downloads e ajudar artificialmente uma aplicação a obter uma classificação mais alta.

Defenda-se contra ataques de bots com a Akamai

Nomeada líder em gerenciamento de bots pela Forrester Research, a Akamai fornece soluções anti-bot que detectam bots, os reconhecem como bons ou ruins e então bloqueiam bots e outras ameaças sem comprometer o desempenho do sistema.

Akamai Bot Manager, parte do nosso conjunto de produtos de Proteção contra fraude e violação, fornece visibilidade detalhada e controle sobre a atividade da rede de bots dentro do seu sistema. A funcionalidade incomparável​de detecção e mitigação do Bot Manager torna possível a execução de operações automatizadas de maneira mais eficaz e segura, aumentando a confiança em todo o seu ecossistema.

O Bot Manager usa várias tecnologias patenteadas de machine learning para detecção e mitigação de bots, interrompendo a atividade de bots mal-intencionados e ataques de botnet no ponto de contato inicial, em vez de permitir que eles entrem em seu website primeiro. Para entender a atividade de bots e botnets, contamos com uma estrutura de inteligência artificial para monitorar padrões de tráfego, tipos de tráfego e volume de tráfego na edge, onde um usuário se conecta primeiro a uma aplicação.

Em toda a rede, nossa tecnologia vê em média 40 bilhões de solicitações de bots por dia. Essa visibilidade permite que os nossos algoritmos aprendam cada vez mais rapidamente, à medida que nossos pesquisadores de ameaças analisam terabytes de novos dados de ataque. A equipe de inteligência de ameaças da Akamai analisa uma média de 946 TB por dia.

Os principais recursos do Bot Manager da Akamai incluem:

Diretórios de bots conhecidos. Usando um diretório continuamente atualizado de bots conhecidos, o Bot Manager responde automaticamente às ameaças de bots reconhecidas existentes.

Usando um diretório continuamente atualizado de bots conhecidos, o Bot Manager responde automaticamente às ameaças de bots reconhecidas existentes. Detecções sofisticadas de bots. O Bot Manager conta com análise de comportamento do usuário, impressão digital do navegador, detecção automatizada do navegador, detecção de anomalias HTTP e outros pontos de dados para detectar precisamente bots desconhecidos desde a primeira interação.

O Bot Manager conta com análise de comportamento do usuário, impressão digital do navegador, detecção automatizada do navegador, detecção de anomalias HTTP e outros pontos de dados para detectar precisamente bots desconhecidos desde a primeira interação. Modelo de pontuação. O Bot Score avalia todas as solicitações e calcula a probabilidade (de 0 a 100) de que a solicitação seja proveniente de um bot, e não de um ser humano.

O Bot Score avalia todas as solicitações e calcula a probabilidade (de 0 a 100) de que a solicitação seja proveniente de um bot, e não de um ser humano. Configurações personalizadas. Defina suas respostas estratégicas de forma diferente para cada ponto de extremidade.

Defina suas respostas estratégicas de forma diferente para cada ponto de extremidade. Ajuste automático. O Bot Manager aprende os padrões de tráfego normais de um website e ajusta automaticamente as detecções com base em padrões exclusivos, minimizando solicitações potencialmente mal classificadas.

O Bot Manager aprende os padrões de tráfego normais de um website e ajusta automaticamente as detecções com base em padrões exclusivos, minimizando solicitações potencialmente mal classificadas. Simulador de ajuste de resposta. O Bot Score permite simular o ajuste (antes de colocá-lo em ação) e visualizar o impacto da alteração de limites.

O Bot Score permite simular o ajuste (antes de colocá-lo em ação) e visualizar o impacto da alteração de limites. Período de relatórios granulares. Os relatórios históricos e em tempo real fornecem visibilidade das tendências gerais e análise detalhada do tráfego de bots e de botnets.

Os relatórios históricos e em tempo real fornecem visibilidade das tendências gerais e análise detalhada do tráfego de bots e de botnets. Managed Security Service. Esse serviço opcional permite que nossos especialistas otimizem o Bot Manager sem sobrecarregar sua equipe interna.

Além disso, a Akamai oferece soluções de cibersegurança de uso específico para se defender contra os maiores e mais sofisticados ataques automatizados de bots, como preenchimento de credencial e acúmulo de inventário. O Bot Manager funciona de acordo com a nossa entrega, então você obtém um único painel para ver não apenas ataques de bots, mas outros ataques, como ataques DDoS, bem como phishing, malware, ransomware e ataques que se aproveitam de aplicações e de vulnerabilidades de APIs.