Les entreprises peuvent empêcher les bots et les botnets d'interférer avec leurs systèmes ou d'avoir un impact sur l'expérience des utilisateurs en déployant une solution de gestion des bots. Une solution anti-bots supérieure autorisera l'activité des bots utiles tout en bloquant les activités malveillantes et les attaques de botnets. Et il est important de se rappeler que même les bots utiles doivent être gérés. Une solution sophistiquée de sécurité contre les bots intègre des techniques spécifiques telles que le ralentissement des bots utiles aux moments où votre site connaît un trafic humain important.
Qu'est-ce qu'un bot et quels en sont les différents types ?
Un bot est un programme informatique conçu pour imiter ou remplacer les actions d'un humain en effectuant des tâches automatisées ou répétitives. Abréviation de « robot », un bot peut effectuer des tâches avec beaucoup plus de rapidité et de précision qu'un utilisateur humain. Il existe de nombreux types de bots, effectuant de nombreux types de tâches. Ils représentent une part de plus en plus importante du trafic Internet.
Les bots remplissent une grande variété de rôles sur Internet. Ils génèrent plus de la moitié de la totalité du trafic Web. Certains bots sont extrêmement utiles. Les bots des moteurs de recherche, par exemple, sont des bots qui aident les moteurs de recherche à comprendre le contenu des sites Web afin de renvoyer des résultats de recherche plus précis. Les chatbots (robots de conversation) fournissent aux clients et aux utilisateurs des réponses rapides à leurs questions. De nombreuses entreprises créent des bots personnalisés pour automatiser leurs tâches internes et celles de leurs partenaires.
Certains bots sont des bots « gris », pas mauvais, mais gênants dans certains cas. Il s'agit de bots qui peuvent être légitimes mais perturbants. Il peut s'agir, par exemple, d'API d'autres programmes qui font très souvent appel à vos systèmes, ou de bots de partenaires qui envoient constamment des pings sur votre site. Dans de nombreux cas, vous ne souhaitez pas les arrêter, mais simplement les ralentir ou les gérer plus efficacement afin de vous assurer qu'ils ne dégradent pas les performances de votre site et n'affectent pas défavorablement votre expérience utilisateur.
Les bots dont il faut se préoccuper sont les bots nuisibles, c'est-à-dire les bots malveillants utilisés par les cybercriminels pour mener des attaques dangereuses et coûteuses telles que l'accaparement de stocks, le vol de données, l'extraction de contenu et de prix de sites Web, le lancement d'identifiants volés sur un site pour voir lesquels fonctionnent, ou même des attaques par déni de service distribué. Les bots malveillants font généralement partie de botnets, c'est-à-dire d'un groupe de bots en réseau qui travaillent de concert pour mener ces attaques à grande échelle.
Quel est le rôle d'un bot ?
De nombreux bots rendent des services légitimes, utiles ou nécessaires.
- Les bots des moteurs de recherche « parcourent » un site Web pour déterminer le type de contenu qu'il contient.
- Les bots effectuant du Web scraping lisent et collectent des données sur des sites Web.
- Les chatbots simulent une conversation humaine pour permettre aux utilisateurs d'accéder au service client, aux réponses aux questions fréquemment posées ou à des connaissances générales.
- Les bots d'achat recherchent les meilleures offres disponibles sur le Web, automatisant ainsi les processus de navigation et de paiement.
- Les bots de surveillance gardent un œil sur l'état de santé d'un site Web et émettent des rapports lorsque des bogues ou des anomalies sont détectés.
Qu'est-ce qu'un bot malveillant ou nuisible ?
Certains bots sont utilisés pour des cyberattaques, des attaques de botnet ou d'autres objectifs illégitimes.
- Les bots de credential stuffing utilisent des outils de craquage de mot de passe pour obtenir un accès non autorisé aux comptes des utilisateurs et dérober des ressources telles que des points de fidélité et des informations de carte de crédit.
- Les bots d'accaparement de stocks s'emparent de biens de grande valeur et à disponibilité limitée, comme les baskets, les consoles de jeu et les billets de concert, empêchant ainsi les utilisateurs humains de les acheter.
- Les spambots parcourent les sites Web pour récolter des adresses électroniques qui seront utilisées par les spammeurs.
- Les bots de partage de fichiers observent les requêtes de recherche d'un utilisateur et fournissent des liens fictifs qui permettent à des acteurs malveillants d'infecter un ordinateur avec un virus ou un logiciel malveillant.
- Les bots de trafic imitent l'activité humaine sur le Web pour augmenter le trafic et les clics sur un site Web.
- Les botnets de DDoS (déni de service distribué) tentent de submerger les sites Web en les inondant de demandes de mise hors ligne de sites ou en les prenant en otage jusqu'à la satisfaction de demandes spécifiques.
- Les bots de réseaux sociaux créent de faux comptes sur les plateformes de réseaux sociaux afin de soutenir les idées ou d'augmenter le nombre de followers d'un utilisateur ou d'un compte de réseau social.
- Les bots de téléchargement téléchargent automatiquement des logiciels ou des logiciels malveillants pour augmenter le nombre de téléchargements et aider artificiellement une application à obtenir un meilleur classement.
Akamai Bot Manager,qui fait partie de notre suite de produits de protection contre les abus et les fraudes, offre une visibilité et un contrôle approfondis sur l'activité des botnets au sein de votre système. Les fonctionnalités inégalées de détection et d'atténuation de Bot Manager permettent d'exécuter des opérations automatisées de manière plus efficace et sécurisée, afin d'augmenter la confiance dans l'ensemble de votre écosystème.
Bot Manager utilise plusieurs technologies brevetées d'apprentissage automatique pour la détection et l'atténuation de l'activité des bots. Il arrête l'activité des bots malveillants et les attaques de botnets au point de contact initial plutôt que de leur permettre d'atteindre d'abord votre site. Pour comprendre l'activité des bots et des botnets, nous nous appuyons sur un cadre d'intelligence artificielle pour surveiller les modèles de trafic, les types de trafic et le volume de trafic en bordure de l'Internet, là où un utilisateur se connecte pour la première fois à une application.
Sur l'ensemble du réseau, notre technologie reçoit en moyenne 40 milliards de requêtes de bot par jour. Cette visibilité permet à nos algorithmes d'en savoir plus et d'apprendre plus rapidement, tandis que nos chercheurs en menaces analysent des téraoctets de nouvelles données d'attaque. L'équipe de renseignement sur les menaces d'Akamai analyse en moyenne 946 To de données par jour.
Les principales fonctionnalités d'Akamai Bot Manager sont les suivantes :
- Répertoires de bots connus. Grâce à un référentiel de bots connus, mis à jour en permanence, Bot Manager répond automatiquement aux menaces de bots déjà identifiées.
- Détections de bots sophistiqués. Bot Manager s'appuie sur l'analyse du comportement de l'utilisateur, l'empreinte du navigateur, la détection automatique du navigateur, la détection des anomalies HTTP et d'autres points de données pour détecter avec précision les bots inconnus dès la première interaction.
- Modèle de notation. Bot Score évalue chaque requête et calcule la probabilité, de 0 à 100, qu'elle provienne d'un bot plutôt que d'un humain.
- Paramètres personnalisés. Définissez vos réponses stratégiques différemment pour chaque terminal.
- Réglage automatique. Bot Manager apprend les modèles de trafic normaux d'un site et règle automatiquement les détections en fonction de modèles uniques afin d'éviter les demandes potentiellement mal classées.
- Simulateur de réglage de la réponse. Bot Score vous permet de simuler le réglage (avant de l'appliquer) et de visualiser l'impact de la modification des seuils.
- Période de rapports détaillés. Les rapports historiques et en temps réel offrent une visibilité sur les tendances générales et une analyse détaillée du trafic des bots et des botnets.
- Managed Security Service. Ce service facultatif permet à nos experts d'optimiser Bot Manager sans surcharger votre équipe interne.
En outre, Akamai propose des solutions de cybersécurité spécialement conçues pour se défendre contre les attaques de bot automatisées les plus importantes et les plus sophistiquées comme le credential stuffing et l'accaparement de stocks. Bot Manager de sorte que vous bénéficiez d'un volet de visualisation unique pour détecter non seulement les attaques de bots, mais aussi d'autres menaces telles que les attaques DDoS,le phishing, les logiciels malveillants, les ransomwares et les attaques qui tirent profit des vulnérabilités des applications et des API.
Foire aux questions (FAQ)
Un botnet est un réseau d'ordinateurs, de terminaux de l'Internet des objets (IoT) et d'autres machines qui opèrent de concert pour lancer des attaques automatisées à grande échelle. Ces botnets comprennent souvent des terminaux qui ont été infectés par des logiciels malveillants et dont les propriétaires ne se rendent même pas compte qu'ils sont employés de cette manière. Les cybercriminels utilisent ces machines infectées pour mener une attaque coordonnée sur un réseau ou un système à l'aide d'un logiciel de commande et de contrôle. Les botnets et les logiciels malveillants de botnet sont souvent impliqués dans divers vecteurs d'attaque, y compris les bots nuisibles susmentionnés, l'accaparement de stocks, le credential stuffing, le Web scraping, et le déni de service distribué,entre autres.
Bien qu'ils puissent être considérés comme malveillants, les actions effectuées par les bots ne sont pas nécessairement illégales. Si l'activité d'un bot viole les conditions de service d'un site Web, par exemple, il s'agit d'un bot malveillant, mais il n'enfreint pas nécessairement la loi. Toutefois, le credential stuffing, et la prise de contrôle de comptes qui en découle, est illégal. L'accaparement de stocks peut être illégal en fonction des articles acquis.
