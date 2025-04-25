Quel est le rôle d'un bot ?

De nombreux bots rendent des services légitimes, utiles ou nécessaires.

Les bots des moteurs de recherche « parcourent » un site Web pour déterminer le type de contenu qu'il contient.

Les bots effectuant du Web scraping lisent et collectent des données sur des sites Web.

Les chatbots simulent une conversation humaine pour permettre aux utilisateurs d'accéder au service client, aux réponses aux questions fréquemment posées ou à des connaissances générales.

Les bots d'achat recherchent les meilleures offres disponibles sur le Web, automatisant ainsi les processus de navigation et de paiement.

Les bots de surveillance gardent un œil sur l'état de santé d'un site Web et émettent des rapports lorsque des bogues ou des anomalies sont détectés.

Qu'est-ce qu'un bot malveillant ou nuisible ?

Certains bots sont utilisés pour des cyberattaques, des attaques de botnet ou d'autres objectifs illégitimes.

Les bots de credential stuffing utilisent des outils de craquage de mot de passe pour obtenir un accès non autorisé aux comptes des utilisateurs et dérober des ressources telles que des points de fidélité et des informations de carte de crédit.

Les bots d'accaparement de stocks s'emparent de biens de grande valeur et à disponibilité limitée, comme les baskets, les consoles de jeu et les billets de concert, empêchant ainsi les utilisateurs humains de les acheter.

Les spambots parcourent les sites Web pour récolter des adresses électroniques qui seront utilisées par les spammeurs.

Les bots de partage de fichiers observent les requêtes de recherche d'un utilisateur et fournissent des liens fictifs qui permettent à des acteurs malveillants d'infecter un ordinateur avec un virus ou un logiciel malveillant.

Les bots de trafic imitent l'activité humaine sur le Web pour augmenter le trafic et les clics sur un site Web.

Les botnets de DDoS (déni de service distribué) tentent de submerger les sites Web en les inondant de demandes de mise hors ligne de sites ou en les prenant en otage jusqu'à la satisfaction de demandes spécifiques.

Les bots de réseaux sociaux créent de faux comptes sur les plateformes de réseaux sociaux afin de soutenir les idées ou d'augmenter le nombre de followers d'un utilisateur ou d'un compte de réseau social.

Les bots de téléchargement téléchargent automatiquement des logiciels ou des logiciels malveillants pour augmenter le nombre de téléchargements et aider artificiellement une application à obtenir un meilleur classement.

Défendez-vous contre les attaques de bots avec Akamai

Nommé leader de la gestion des bots par Forrester Research, Akamai propose des solutions anti-bots qui les détectent, les identifient comme utiles ou malveillants, puis les bloquent, ainsi que d'autres menaces, sans compromettre les performances du système.

Akamai Bot Manager,qui fait partie de notre suite de produits de protection contre les abus et les fraudes, offre une visibilité et un contrôle approfondis sur l'activité des botnets au sein de votre système. Les fonctionnalités inégalées de détection et d'atténuation de Bot Manager permettent d'exécuter des opérations automatisées de manière plus efficace et sécurisée, afin d'augmenter la confiance dans l'ensemble de votre écosystème.

Bot Manager utilise plusieurs technologies brevetées d'apprentissage automatique pour la détection et l'atténuation de l'activité des bots. Il arrête l'activité des bots malveillants et les attaques de botnets au point de contact initial plutôt que de leur permettre d'atteindre d'abord votre site. Pour comprendre l'activité des bots et des botnets, nous nous appuyons sur un cadre d'intelligence artificielle pour surveiller les modèles de trafic, les types de trafic et le volume de trafic en bordure de l'Internet, là où un utilisateur se connecte pour la première fois à une application.

Sur l'ensemble du réseau, notre technologie reçoit en moyenne 40 milliards de requêtes de bot par jour. Cette visibilité permet à nos algorithmes d'en savoir plus et d'apprendre plus rapidement, tandis que nos chercheurs en menaces analysent des téraoctets de nouvelles données d'attaque. L'équipe de renseignement sur les menaces d'Akamai analyse en moyenne 946 To de données par jour.

Les principales fonctionnalités d'Akamai Bot Manager sont les suivantes :

Répertoires de bots connus. Grâce à un référentiel de bots connus, mis à jour en permanence, Bot Manager répond automatiquement aux menaces de bots déjà identifiées.

Grâce à un référentiel de bots connus, mis à jour en permanence, Bot Manager répond automatiquement aux menaces de bots déjà identifiées. Détections de bots sophistiqués. Bot Manager s'appuie sur l'analyse du comportement de l'utilisateur, l'empreinte du navigateur, la détection automatique du navigateur, la détection des anomalies HTTP et d'autres points de données pour détecter avec précision les bots inconnus dès la première interaction.

Bot Manager s'appuie sur l'analyse du comportement de l'utilisateur, l'empreinte du navigateur, la détection automatique du navigateur, la détection des anomalies HTTP et d'autres points de données pour détecter avec précision les bots inconnus dès la première interaction. Modèle de notation. Bot Score évalue chaque requête et calcule la probabilité, de 0 à 100, qu'elle provienne d'un bot plutôt que d'un humain.

Bot Score évalue chaque requête et calcule la probabilité, de 0 à 100, qu'elle provienne d'un bot plutôt que d'un humain. Paramètres personnalisés. Définissez vos réponses stratégiques différemment pour chaque terminal.

Définissez vos réponses stratégiques différemment pour chaque terminal. Réglage automatique. Bot Manager apprend les modèles de trafic normaux d'un site et règle automatiquement les détections en fonction de modèles uniques afin d'éviter les demandes potentiellement mal classées.

Bot Manager apprend les modèles de trafic normaux d'un site et règle automatiquement les détections en fonction de modèles uniques afin d'éviter les demandes potentiellement mal classées. Simulateur de réglage de la réponse. Bot Score vous permet de simuler le réglage (avant de l'appliquer) et de visualiser l'impact de la modification des seuils.

Bot Score vous permet de simuler le réglage (avant de l'appliquer) et de visualiser l'impact de la modification des seuils. Période de rapports détaillés. Les rapports historiques et en temps réel offrent une visibilité sur les tendances générales et une analyse détaillée du trafic des bots et des botnets.

Les rapports historiques et en temps réel offrent une visibilité sur les tendances générales et une analyse détaillée du trafic des bots et des botnets. Managed Security Service. Ce service facultatif permet à nos experts d'optimiser Bot Manager sans surcharger votre équipe interne.

En outre, Akamai propose des solutions de cybersécurité spécialement conçues pour se défendre contre les attaques de bot automatisées les plus importantes et les plus sophistiquées comme le credential stuffing et l'accaparement de stocks. Bot Manager de sorte que vous bénéficiez d'un volet de visualisation unique pour détecter non seulement les attaques de bots, mais aussi d'autres menaces telles que les attaques DDoS,le phishing, les logiciels malveillants, les ransomwares et les attaques qui tirent profit des vulnérabilités des applications et des API.