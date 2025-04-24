SSL/TLS 是一种安全协议，为用户和服务器之间的互联网通信提供加密和身份验证。该协议用于确保数据隐私、保护信用卡交易、验证网站身份，并维护数据传输的完整性。SSL/TLS 在网络中得到了广泛使用，并成为大多数安全通信协议的核心组成部分。

SSL/TLS 耗尽型攻击（亦称为加密攻击）企图通过耗尽可用资源，使目标系统的安全通信能力陷入瘫痪状态。这种攻击类型通常试图使目标服务陷入瘫痪状态，或至少显著降低其性能。在 SSL/TLS 耗尽型攻击中常用的技术可能包括但不限于：

拒绝服务 (DoS) ——攻击者向目标发送大量请求，使其不堪重负，以至于无法处理合法的请求

——攻击者向目标发送大量请求，使其不堪重负，以至于无法处理合法的请求 暴力破解攻击 ——攻击者发送大量请求，试图猜测身份验证凭据

——攻击者发送大量请求，试图猜测身份验证凭据 放大攻击 ——在这种攻击中，攻击者发送少量请求引发大量响应，从而耗尽目标系统上的资源

——在这种攻击中，攻击者发送少量请求引发大量响应，从而耗尽目标系统上的资源 TCP 连接和会话状态 ——在 SSL/TLS 密钥交换过程中，需要进行加密和解密的复杂操作，这些操作会消耗系统的大量资源。同时，为了维护每个活动客户端（无论是否假冒）的会话连接状态，还需要进行数据存储和内存分配

通过结合使用多种技术，攻击者能够发起高效的 SSL/TLS 耗尽型攻击，使目标的安全通信基础架构陷入瘫痪状态。此外，攻击者还可以借助自动化脚本和工具更高效地执行此类攻击，从而大幅减少所需的手动操作。因此，为了防范这类攻击，企业必须保持高度警惕，并实施相应的安全措施，例如使用多重身份验证、加密敏感数据，以及定期监控网络流量，从而抵御潜在的威胁。