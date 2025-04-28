Che cos'è un attacco di tipo SSL/TLS Exhaustion?

Se si ha paura di subire un attacco di tipo SSL/TLS Exhaustion, è possibile effettuare varie operazioni utili in questo caso. Innanzitutto, è necessario disporre di specifici runbook per poter identificare rapidamente le risorse prese di mira e collaborare con i proprietari dei sistemi e le risorse necessarie durante la risposta ad un attacco. Se non si mette in atto un efficiente processo di escalation, si corre il rischio di prolungare i danni dell'attacco che potrebbero influire sui ricavi e sulle operazioni aziendali. In secondo luogo, occorre mantenere la calma, anche nel caso di una completa interruzione delle attività aziendali. Nella maggior parte dei casi, si commettono errori se ci si fa perde la calma e si dimentica di adottare le appropriate procedure di controllo dei cambiamenti. Infine, è consigliabile far esaminare ad un team addetto alla governance tutte le contromisure implementate e applicare una rigorosa strategia basata sul concetto di "fare tesoro delle lezioni apprese" per ridurre eventuali vulnerabilità o eventi futuri devastanti.