Qu'est-ce qu'une attaque par épuisement SSL/TLS ?

SSL/TLS est un protocole de sécurité qui assure le chiffrement et l'authentification de la communication sur Internet entre un utilisateur et un serveur. Ce protocole est utilisé pour garantir la confidentialité des données, sécuriser les transactions par carte de crédit, authentifier les sites Web et préserver l'intégrité de la transmission des données. Massivement utilisé sur le Web, SSL/TLS est un composant central de la plupart des protocoles de communication sécurisés.

Une attaque par épuisement SSL/TLS, également connue sous le nom d'attaque cryptographique, est un type d'attaque qui tente de submerger la capacité de communication sécurisée du système cible en épuisant les ressources disponibles. Ce type d'attaque cherche généralement à rendre les services de la cible inutilisables ou, tout du moins, à en réduire considérablement les performances. Les attaques par épuisement SSL/TLS s'appuient sur diverses techniques, notamment :

Déni de service (DoS) : le pirate inonde la cible de requêtes dans le but de la submerger et d'empêcher le traitement des requêtes légitimes

Attaque par force brute : le pirate envoie un grand nombre de requêtes pour tenter de deviner les informations d'authentification

Attaque par amplification : ce type d'attaque consiste à envoyer des petites requêtes en vue d'obtenir de multiples réponses qui peuvent être utilisées pour épuiser les ressources sur la cible

Connexion TCP et état de session : le processus d'échange de clés SSL/TLS implique des opérations cryptographiques pour chiffrer et déchiffrer les données. En plus de puiser dans les ressources, ces opérations supposent de maintenir les états de connexion de session pour chaque client actif (usurpé ou non), ce qui implique des allocations de stockage et de mémoire

En combinant différentes techniques, un hacker peut réussir à lancer efficacement une attaque par épuisement SSL/TLS capable de submerger l'infrastructure de communications sécurisée d'une cible. Il peut également utiliser des scripts et des outils automatisés qui peut l'aider à commettre ces attaques plus efficacement et sans trop d'efforts manuels. Les entreprises doivent donc rester vigilantes et prendre des mesures pour se prémunir de telles attaques. Elles peuvent par exemple déployer des mesures de sécurité comme l'authentification multifacteur, le chiffrement des données sensibles et une surveillance régulière du trafic réseau afin de détecter d'éventuelles menaces.