O que é um ataque de esgotamento de SSL (Secure Sockets Layer)/TLS?

SSL/TLS é um protocolo de segurança que fornece criptografia e autenticação para comunicação pela Internet entre um usuário e um servidor. Ele é usado para garantir a privacidade dos dados, proteger transações de cartão de crédito, autenticar websites e manter a integridade da transmissão de dados. O SSL/TLS é amplamente usado na Web e é um componente central dos protocolos de comunicação mais seguros.

Um ataque de esgotamento de SSL/TLS, também conhecido como ataque criptográfico, é um tipo de ataque que tenta sobrecarregar a capacidade do sistema do alvo de uma comunicação segura esgotando os recursos disponíveis. Esse tipo de ataque normalmente tenta inutilizar os serviços do alvo ou, pelo menos, reduzir significativamente seu desempenho. As técnicas comuns usadas em ataques de esgotamento de SSL/TLS podem incluir, entre outros:

DoS (Negação de serviço) – o invasor inunda o alvo com solicitações para sobrecarregá-lo e impedir que solicitações legítimas sejam processadas

– o invasor inunda o alvo com solicitações para sobrecarregá-lo e impedir que solicitações legítimas sejam processadas Ataque de força bruta – o invasor envia um grande número de solicitações em uma tentativa de adivinhar credenciais de autenticação

– o invasor envia um grande número de solicitações em uma tentativa de adivinhar credenciais de autenticação Ataque de amplificação – um ataque em que pequenas solicitações resultam em várias respostas que podem ser usadas para esgotar os recursos no alvo

– um ataque em que pequenas solicitações resultam em várias respostas que podem ser usadas para esgotar os recursos no alvo Conexão TCP e estado da sessão – o processo de troca de chaves SSL/TLS envolve operações criptográficas para criptografar e descriptografar que consomem muitos recursos, mas também requer a manutenção dos estados de conexão de sessão para cada cliente ativo (falsificado ou não falsificado), o que envolve alocações de armazenamento e memória

Ao combinar várias técnicas, um invasor pode iniciar com sucesso um ataque de esgotamento de SSL/TLS eficaz capaz de sobrecarregar a infraestrutura de comunicações seguras de um alvo. Além disso, os invasores também podem utilizar scripts e ferramentas automatizados que podem ajudá-los a executar esses ataques de forma mais eficiente sem exigir tanto trabalho manual. Como resultado, as organizações precisam permanecer vigilantes e tomar medidas para se protegerem de tais ataques implementando medidas de segurança, como o uso de autenticação multifator, criptografia de dados confidenciais e monitoramento regular do tráfego de rede em busca de possíveis ameaças.