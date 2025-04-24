Akamai 为全球大型企业提供安全的数字化体验。我们会让决策、应用程序和体验尽量靠近用户，同时竭力抵御攻击和威胁，使我们的客户及其网络能够做到快速、智能、安全。

我们的端到端 DDoS 和 DoS 防护解决方案可用作第一道防线。凭借专用边缘、分布式 DNS 和网络云抵御策略，我们的反 DDoS 技术可防止附带损害和单点故障，为我们的客户提供更高的恢复能力、专项净化容量和更高的抵御质量。

App & API Protector 提供了一套全面强大的保护措施，这些保护措施专为实现“以客户为中心”的自动化而构建。该解决方案不但提供了在当今环境中具有高度先进性的应用程序安全自动化机制，而且依然方便易用。这种新的自适应安全引擎加上多项卓越的核心技术，将 DDoS 防护、 API 安全、爬虫程序抵御和 WAF 整合到了一套简单易用的解决方案中。

Prolexic 可以实施高速、有效的大规模防御，以阻止 DDoS 攻击。Prolexic 为 DDoS 防御提供了零秒 SLA，可主动缩小攻击面，并根据网络流量情况自定义抵御控制措施，从而即时阻止攻击。全托管式 SOCC 可作为您现有网络安全计划的补充，通过业界公认的经验帮您改善解决问题的时间。

Edge DNS 借助规模庞大的边缘平台防范 DNS 中断，为企业提供有保障、值得信赖的不间断 DNS 可靠性。作为一款云端解决方案，Edge DNS 可确保全天候 DNS 可用性、更好的 DNS 响应度，还能够抵御规模庞大的 DDoS 攻击。