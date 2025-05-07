¿Qué es un ataque de agotamiento SSL/TLS?

SSL/TLS es un protocolo de seguridad que proporciona cifrado y autenticación para la comunicación a través de Internet entre un usuario y un servidor. Se utiliza para garantizar la privacidad de los datos, proteger las transacciones con tarjetas de crédito, autenticar sitios web y mantener la integridad de la transmisión de datos. SSL/TLS se utiliza ampliamente en la web y es un componente fundamental de la mayoría de los protocolos de comunicación seguros.

Un ataque de agotamiento SSL/TLS, también conocido como ataque criptográfico, es un tipo de ataque que intenta saturar la capacidad del sistema objetivo para una comunicación segura agotando los recursos disponibles. Este tipo de ataque normalmente intentar hacer que los servicios del objetivo no se puedan utilizar o, al menos, reducir significativamente su rendimiento. Entre las técnicas comunes utilizadas en los ataques de agotamiento SSL/TLS se incluyen, entre otras:

Denegación de servicio (DoS): el atacante inunda el objetivo con solicitudes para saturarlo e impedir que se procesen las solicitudes legítimas

el atacante inunda el objetivo con solicitudes para saturarlo e impedir que se procesen las solicitudes legítimas Ataque de fuerza bruta: el atacante envía un gran número de solicitudes para intentar adivinar las credenciales de autenticación

el atacante envía un gran número de solicitudes para intentar adivinar las credenciales de autenticación Ataque de amplificación: ataque en el que las solicitudes pequeñas dan lugar a varias respuestas que se pueden utilizar para agotar los recursos en el objetivo

ataque en el que las solicitudes pequeñas dan lugar a varias respuestas que se pueden utilizar para agotar los recursos en el objetivo Conexión TCP y estado de sesión: el proceso de intercambio de claves SSL/TLS implica operaciones criptográficas para cifrar y descifrar que consumen muchos recursos, pero también requiere el mantenimiento de los estados de conexión de la sesión de cada cliente activo (falsificado o no falsificado), lo que implica asignaciones de almacenamiento y memoria

Mediante la combinación de varias técnicas, un atacante puede lanzar con éxito un ataque de agotamiento de SSL/TLS eficaz que puede saturar la infraestructura de comunicaciones seguras de un objetivo. Además, los atacantes también pueden utilizar scripts y herramientas automatizados que les ayudan a llevar a cabo dichos ataques de forma más eficaz sin requerir tanto trabajo manual. Por ello, las organizaciones deben permanecer vigilantes y tomar medidas para protegerse de estos ataques mediante la implementación de medidas de seguridad, como el uso de la autenticación multifactor, el cifrado de datos confidenciales y la supervisión periódica del tráfico de red en busca de posibles amenazas.